Kardiovaskulární onemocnění patří celosvětově k hlavním příčinám úmrtí, nejinak tomu je i v Česku. Nejčastěji lidé umírají v důsledku chronické ischemické choroby srdeční či srdečního selhání. Předpokládá se, že v budoucnu dojde k nárůstu počtu případů srdečního selhání z důvodu rostoucího stárnutí populace a lepší léčby. Vědci se proto snaží přijít na způsob, jak poškozené srdce léčit.
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Srdce se po infarktu dokáže regenerovat
Dosud panovalo přesvědčení, že infarkt vede k odumírání buněk, následkem čehož dochází k nenávratnému poškození těchto oblastí. Převládal názor, že srdce poté nedokáže pumpovat krev do ostatních orgánů těla tak efektivně jako předtím. Jenže co když je vše trochu jinak?
Z výzkumu odborníků z Univerzity v Sydney, Bairdova institutu a nemocnice Royal Prince Alfred Hospital vyplynulo, že ačkoli je po infarktu srdce zjizvené, dokáže produkovat nové svalové buňky. Své výsledky vědci publikovali v časopise Circulation Research.
Ačkoli jde o převratné zjištění, neznamená to, že by pozorovaná schopnost stačila k nahrazení veškeré tkáně zničené infarktem, srdce se tedy samo vyléčit nemůže. Autoři výzkumu se nicméně domnívají, že pochopit fungování tohoto procesu by mohlo započít cestu k vývoji terapie, která by podpořila přirozenou schopnost srdce produkovat nové buňky a regenerovat ho.
Pozoruhodná byla i metoda, kterou použili
Studie byla unikátní také v tom, že v rámci ní lékaři jako první na světě odebrali během bypassové operace vzorky tkáně od žijících pacientů. Ti s tím předem souhlasili, přičemž zákrok byl proveden v nemocnici Royal Prince Alfred. Vzorky pocházely jak z postižených, tak zdravých částí srdce a byly odejmuty metodou, kterou vyvinuli profesoři Paul Bannon a Sean Lal.
Tato technika jim umožnila vytvořit laboratorní model, díky němuž mohou lékaři zkoumat regenerační schopnosti lidského srdce a hledat nové léčebné postupy na podporu obnovy srdečního svalu po prodělaném infarktu. Živá lidská srdeční tkáň jim poskytuje přesnější a spolehlivější data pro vývoj terapií srdečních onemocnění.
Dle jednoho z autorů studie si výzkumníci jakožto cíl předsevzali vyvinout nové srdeční buňky, jež by byly schopné zvrátit srdeční selhání. Nejdříve je však nezbytné zjistit, jak přesně tvorba svalových buněk v srdci funguje.
U myší byl tento jev pozorován už před lety
V minulosti byl zvýšený proces dělení a reprodukování buněk (tzv. mitóza) zaznamenán již u myší, u lidí však byl tento jev pozorován prvně. Odebrané vzorky lékařům posloužily k identifikaci několika proteinů, u nichž se předtím potvrdilo, že jsou zodpovědné za regeneraci srdce právě u těchto hlodavců. Tyto proteiny představují klíč k tomu, jak poškozené srdce přimět ke zvýšené tvorbě svalových buněk.
Je to přes dvacet let, co byla u myší detekována zvýšená mitóza kardiomyocytů. U novorozených myší je tato schopnost dokonce tak silná, že po infarktu může vést k téměř úplné regeneraci. Postupem času u nich ale pozvolna oslabuje.
Alternativu představuje speciální náplast
Ve vývoji jsou i jiné léčebné postupy zaměřující se na zlepšení zdraví srdce po infarktu. Například studie publikovaná v listopadu roku 2025 informovala o náplasti vyvinuté Texaskou univerzitou A&M a obsahující mikroskopické částice IL-4 (interleukin-4), signálního proteinu regulujícího imunitní odpověď.
Náplast podněcuje makrofágy k přechodu ze zánětlivého působení k hojivému, což vede ke snížení tvorby jizev v poškozené srdeční tkáni. Pro vysvětlení, jizevnatá tkáň se tvoří jako reakce těla na odumírání buněk následkem infarktu. Slouží ke stabilizaci srdce, ale nedokáže se stahovat jako zdravý sval, což postupem času nutí zbývající zdravou srdeční svalovinu pracovat usilovněji. Náplast tak přispívá k obnově a zlepšení funkce srdce, stojí za ní Dr. Ke Huang.
Proč je to tak důležité?
Infarkt může vést ke zničení až třetiny buněk v lidském srdci. Díky pokroku v léčbě se sice v posledním desetiletí míra přežití znatelně zvýšila, u řady pacientů ale stále způsobuje vážné dlouhodobé následky. Konkrétně jim hrozí rozvoj srdečního selhání, jehož jediným řešením je transplantace.
S ohledem na to, že v Česku se dle NZIP v roce 2024 nacházelo přes 380 000 pacientů se srdečním selháním, ale proběhlo jen kolem stovky transplantací, je nabíledni, že léčba nedokáže pokrýt potřeby všech pacientů. Nová terapie by jim mohla dát více naděje, i když cesta k ní bude trnitá.
Zdroje: sydney.edu.au, sciencedaily.com, nationalgeographic.cz, popularmechanics.com