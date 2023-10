Stacionární péče o seniory

Budova je vybavena moderním zařízením přizpůsobeným potřebám klientů včetně bezbariérových přístupů po celém areálu. Zařízení disponuje jedenadvaceti pokoji, výtahem, jídelnou, obývacím pokojem, společensko-rehabilitačním sálem, ordinací lékaře a rozlehlou zahradou. Demence je onemocnění, syndrom, který postihuje přibližně 5 % obyvatel nad 65 let, je častou chorobou lidí starších 80 let. Řada nemocných je hospitalizována. Vzhledem ke stárnutí populace bude v dalších letech lidí s demencí přibývat, proto bude nutno vytvořit komplexní systém péče.

V naší Oáze klidu jsou ubytovaní lidé převážně s demencí Alzheimerova typu, která zaujímá více než 50 % všech demencí. Postižení lidé mají sníženou motivaci ke všem činnostem včetně péče o sebe sama, častá je apatie. Velice běžná je inkontinence moči, později i stolice. V našem zařízení poskytujeme různé druhy terapií této demence, např. kondiční terapii, muzikoterapii, taneční terapii, kinezioterapii (pohybový program klienta, různá tělesná cvičení a pohybové hry)…

Smyslem kondiční terapie je vnímání vlastní důležitosti, sounáležitosti s druhými, vyplnění volného času a prevence proti depresím, úzkostem a neklidu. Personál nejvíce pracuje s papírem – s klienty kreslí, vystřihuje. K nácviku jemné motoriky používá puzzle, stavebnice a navlékání korálků. Rádi také využíváme muzikoterapii – s klienty zpíváme lidové písně a někteří jsou schopni vybavit si celé texty písní. Rozdáme jim například malé bubínky a oni se snaží udávat rytmus. Také využíváme klasického poslechu hudby – vážné i relaxační.

Vedení Oázy klidu má zájem na zvyšování kvality sociálních služeb, a proto zavádí standardy kvality sociálních služeb do praxe. Standardy vznikly a rozvíjejí se na základě spolupráce MPSV, Karlovarského kraje a poskytovatelů sociálních služeb a jsou kompatibilní s principy evropského sociálního modelu a politikou sociálního začleňování.





V Oáze klidu zajišťujeme: respitní péči, stacionář a edukační pobyty. Služby zajišťují veškerou péči a servis – celodenní péče o klienty, podávání léků, pravidelná stravu, pitný režim, pomoc při udržování osobní hygieny, zajišťování čistoty oděvů, rehabilitace, zábavný program, procházky a noční dohled.

Na základě doporučení ošetřujícího lékaře pak poskytují základní ošetřovatelskou péči: o klienty s DM, tzn. aplikace inzulinu, zaučování k aplikaci, sledování stavu; o katétry; o dialyzované klienty; převazy; rehabilitační ošetřovatelství; ošetření dekubitů a jejich prevence; aplikace léčiv.

Tým pracovníků sestavuje individuální plány zaměřené na aktivní rozvíjení či udržení fyzických i psychických schopností klientů. Plány reagují na jejich aktuální zdravotní stav, potřeby a požadavky rodiny, kterou personál pravidelně informuje buď osobně, nebo telefonicky. Pracovníci zařízení jsou průběžně vzděláváni v oblastech sociální péče o seniory a postižené spoluobčany, seznamováni s platnými souvisejícími předpisy a školeni v přístupu pozitivní komunikace s klienty.

Oáza klidu zajišťuje svým pracovníkům vzdělávání ve výše uvedených i dalších oblastech formou seminářů, kurzů, školení a současně vede k aktivnímu přístupu ke vzdělávání a individuálnímu samostudiu.

Prevence dekubitů

Mezi časté zdravotní problémy, které bohužel ohrožují hospitalizované pacienty, jsou dekubity. Ošetřovatelský personál našeho zařízení je také z tohoto důvodu pravidelně školen jak v oblasti moderních ošetřovatelských metod, tak přípravků a materiálů. Naší maximální snahou je proto dekubitům předcházet a klademe důraz na jejich prevenci. Zde hraje podstatnou roli dobře organizovaná a kvalitně prováděná ošetřovatelská péče zaměřená na úpravu vnitřních a vnějších podmínek pro hojení ran. Velkou měrou se na prevenci a léčbě dekubitů podílí především pravidelné polohování úzce provázané s využíváním kvalitních moderních antidekubitních pomůcek (např. podložky, různé typy speciálních nafukovacích matrací, vzduchová i vodní lůžka).

Samozřejmě nezapomínáme ani na vliv správné a individuálně volené výživy pacientů, včetně pitného režimu, na adekvátní rehabilitaci, prevenci otoků, hygienu (důležitá je podpora udržení kontinence, případně zintenzivnění péče o inkontinentní pacienty) a ochranu klientů před infekcí. Preventivní antidekubitní opatření vždy přizpůsobujeme individuálně konkrétnímu klientovi, a to s ohledem na jeho potřeby, typ onemocnění a celkový zdravotní stav.

Riziko dekubitů představuje pro pacienta, resp. pro rodinu a ošetřující personál, celou škálu komplikací. Klienti s dekubity, případně pacienti ohrožení vznikem dekubitů, nesou celou situaci obtížně také po psychické stránce a mohou se objevit až depresivní stavy komplikující ošetřovatelský proces. Důležité je proto přistupovat ke klientům šetrně a s citem a v mezích možností jim věnovat dostatek času, který potřebují na „zvládnutí“ své situace tak, aby se zapojili do ošetřovatelského procesu jako spolupracující prvek.

Význam polohování

V rámci prevence a ošetření dekubitů je obecně velký důraz kladen na pravidelné polohování. Také v našem zařízení dbáme o pravidelné polohování klientů, plánované s respektem k aktuálním potřebám, možnostem a celkovému zdravotnímu stavu každého daného klienta.

Osvědčila se nám řada polohovacích pomůcek -při změně polohy klienta pečlivě kontrolujeme riziková místa, objeví-li se příznaky dekubitu, měníme automaticky interval polohování, případně jinou antidekubitní pomůcku. Praxe ukazuje, že kvalitní polohovací, resp. antidekubitní pomůcky (např. matrace, speciální lůžka, podložky apod.) mohou napomoci prodloužit interval polohování, zvyšují pohodlí pacienta a v neposlední řadě usnadňují práci ošetřujícího personálu či dalších pečujících osob. Pro pacienty je důležité, že je díky eliminaci dlouhodobého a nadměrného tlaku na jedno místo zajištěno potřebné okysličování a prokrvování podkožních tkání, tzn. preventivně pečováno o riziková místa. Pro uvolnění tohoto tlaku používáme řadu polohovacích pomůcek, pacienty samostatně schopné pohybu na lůžku edukujeme ve věci významu změny polohy na lůžku, tzn. informujeme je například, v jakých intervalech mají svou polohu měnit apod.

Pacienty, kteří nejsou sami schopni změnit polohu, polohuje samozřejmě ošetřující personál. Všichni členové ošetřujícího týmu jsou si plně vědomi zdravotních rizik, která jsou s dekubity spojena, využívají aktivně dostupných polohovacích pomůcek a přistupují ke každému z našich klientů s ohledem na jeho zdravotní stav, s ním spojené možnosti a pohodlí.

Vím, že to má smysl

Úkolem Oázy klidu je vrátit našim klientům chuť do života. S týmem pracovníků jsme sestavili denní harmonogram zařízení a každý klient má sestavený osobní plán péče s vytyčenými cíli podle jejich možností. Když jsem se rozhodla, že zřídím takovéto zařízení, chtěla jsem, aby každá volná chvíle byla věnována našim klientům trpícím touto nemocí. Lpíme na tom, aby nedocházelo k nečinnosti našich seniorů. Naším největším oceněním je vidět v jejich tvářích spokojenost a radost. Troufám si osobně říci, že cíle, které jsem nám vytyčila, a cíle, které jsem si předsevzala, se nám daří, a to mne žene stále vpřed. Jsem šťastná, když se mohu otočit za sebe a vidět kus odvedené práce a spokojenost seniorů, kteří k nám přišli dožít svůj podzim života. Rozhodně máme ještě velký kus práce před sebou, ale vím, že má svůj smysl. Motto Oázy klidu bude vždy: „Buďte u nás vítáni jako doma.“

SOUHRN

Nastoupila jsem jako sestra na neurologické oddělení nemocnice Karlovy Vary a poté prošla několika zdravotnickými zařízeními. Rok jsem strávila na stáži u seniorů v Rakousku a následující dva ve Spolkové republice Německo, kde jsem získala certifikát zdravotnického personálu pro EU. Vzhledem k nabytým zkušenostem v zahraničí jsem se po návratu rozhodla zřídit stacionář a domov pro seniory. V letošním roce budu zařízení registrovat jako domov se zvláštním režimem.

SUMMARY

I started working as a nurse on neurology department of the hospital in Karlovy Vary and then worked in several other healthcare facilities. I had a year – long clinical stay in Austria among seniors and two years in Germany where I received an EU certificate for healthcare personnel. After I had returned home I have decided to build a care center for seniors. This year this facility will be registered as a house with a special regime.

O autorovi: Sabina Fialková, pečovatelská a ošetřovatelská služba Oáza klidu Loučky, o. p. s. (fialkova.s@centrum.cz)