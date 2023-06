PRAHA – Stát možná bude platit očkování proti meningitidě C dospívajícím. Dosud hradí 700 korun za vakcínu pro své potomky rodiče, šest z devíti zdravotních pojišťoven na ni přispívá. Včera to řekla vedoucí národní referenční laboratoře pro meningokoky Pavla Křížová.

Uvedla, že ročně je v Česku do stovky pacientů s touto nákazou, každý desátý zemře. Nejvíce případů je mezi dospívajícími. Nemoc přichází z plného zdraví, v lepším případě jako zánět mozkových blan, v horším jako celková otrava. Mnohdy vede k tomu, že lékaři musejí zasažené končetiny amputovat.

Hlavní hygienik ČR Michael Vít řekl, že cílená vakcinace by mohla začít do dvou let. Záleží na tom, zda se ve státním rozpočtu najdou na očkování peníze. Pokud by byli plošně očkováni proti meningokoku C žáci posledních ročníků základní školy, tedy asi 100.000 dětí ročně, stálo by to podle Víta 70 milionů korun. Na povinná očkování nyní stát dává 250 milionů korun.

Česká republika patří podle Křížové k zemím s nízkým výskytem meningokokových onemocnění, odborníci proto plošné očkování nedoporučují. Plošně se očkuje ve Španělsku, Británii, Nizozemsku a na Islandu, několik dalších zemí očkuje cíleně jen ohrožené skupiny.

Profesor Michael Kunze z Rakouska, který je v Praze na setkání expertní skupiny pro meningokoky, novinářům řekl, že v zemích se zavedenou vakcinací počet případů výrazně klesl.

Stejně jako v Česku si zatím Rakušané musejí očkování platit sami, I v této zemi se vyskytne do stovky případů ročně. „My teď v Rakousku mluvíme o možnosti očkování a zároveň seznamujeme veřejnost s příznaky choroby a prevencí,“ řekl.

Cílem rakouské kampaně podle Kunzeho je dostat mezi laickou veřejnost povědomí o nemoci a motivovat rodiče k očkování dětí. Dalším cílem je naučit rodiče, aby pečlivě sledovali své dítě. Pokud se objeví horečka, nadměrná spavost a červenofialové skvrny na kůži, měli by neprodleně dopravit dítě do nemocnice. V takové situaci totiž rozhodují o záchraně života minuty.

ČTK