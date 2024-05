Sterilizace umožňuje trvalé odstranění plodnosti u mužů i žen. Jak zákrok probíhá?

Co je sterilizace?

Sterilizací se rozumí lékařský výkon, který trvale zabraňuje plodnosti, aniž by byly poškozeny nebo odstraněny pohlavní orgány. Tento zákrok je možné provést ze zdravotních důvodů s písemným souhlasem pacienta, v takovém případě je hrazen pojišťovnou, nebo na základě písemné žádosti z osobních důvodů.

V souvislosti se sterilizačním procesem pro ženy se užívá termín tubální igace, zatímco v případě mužské sterilizace hovoříme o vasektomii. Ženám jsou během sterilizace přerušeny vejcovody, což brání uvolnění vajíček z vaječníků do vejcovodů. Při mužské vasektomii se podvážou oba chámovody, čímž se zabrání uvolňování spermatu do ejakulátu. [1, 2, 3]

Sterilizace ženy

Ženská sterilizace může být vhodnou volbou pro ženy, které již neplánují mít děti. Sterilizace u žen je však o něco složitějším a finančně nákladnějším zákrokem než mužská vasektomie. Během chirurgického výkonu, který se nazývá tubální igace, jsou přerušeny vejcovody, což zabrání vajíčku, aby se dostalo do dělohy. Účinek se tedy dostaví ihned po zákroku. Nejčastějšími důvody pro ženskou sterilizaci jsou:

těhotenství by pro ženu znamenalo zdravotní riziko,

jeden z partnerů má genetickou poruchu, kterou nechce přenést na svoje děti,

trvalý vztah, kde oba partneři souhlasí s trvalou formou antikoncepce,

rozhodnutí ženy starší 21 let nemít děti.

Laparoskopický zákrok

Druhý typ sterilizace dříve představoval minimálně invazivní zákrok zvaný laparoskopie. Prováděl se speciálním nástrojem, zvaným Essure, který sestával ze dvou kovových cívek. Každá z nich se zavedla do jednoho vejcovodu přes pochvu a děložní hrdlo. Kolem závitů se následně vytvořila jizva, která zablokovala vejcovody. Pacientky však velmi často zažívaly bolesti, krvácení a alergické reakce, a tak se tato metoda přestala používat. [4, 5]





Jak probíhá ženská sterilizace?

Před zahájením tubální igace vám bude zavedena nitrožilní hadička, abyste mohly přijímat tekutiny a léky. Operace může probíhat pod celkovou, lokální nebo spinální anestezií. V případě celkové narkózy budete uspány intravenózní aplikací léků.

Následně vám lékař nafoukne břicho specifickým plynem, provede drobný řez a pomocí laparoskopu přeruší nebo zablokuje vejcovody. Některé operační postupy vyžadují jeden řez a jeden nástroj, jiné naopak dva řezy. O konkrétním postupu se proto blíže poraďte s vaším lékařem.

Po zákroku chirurg uzavře řez jedním až dvěma stehy. Operace trvá přibližně 30 minut a první hodinu po skončení jste pravidelně kontrolovány každých 15 minut pro případ možných komplikací. Ve většině případů však můžete jít domů ještě tentýž den. [6, 7, 8]

Rekonvalescence a menstruace po sterilizaci

Většina žen bývá propuštěna domů již dvě hodiny po zákroku, pokud lékař usoudí, že je vše v pořádku. Rekonvalescence následně trvá 2 až 5 dní, během kterých byste měly udržovat oblast řezu suchou a řídit se pokyny lékaře. Rovněž se vyhýbejte náročnějším aktivitám a zvedání těžkých předmětů.

Lékař vám týden od zákroku naplánuje kontrolu, aby ověřil, zda se se dobře hojíte, a vyndal vám stehy. Pokud hojení probíhá bez problému, přibližně po týdnu se můžete postupně vracet k běžným aktivitám i k pohlavnímu styku. Během rekonvalescence se mohou dostavit některé vedlejší účinky, jako jsou:

mírné křeče v břiše,

mírná bolest v rameni a nadýmání z plynu,

závratě,

nevolnosti.

Menstruaci budete mít nadále i po podstoupení sterilizace, přestože už nebudete ovulovat. Tubální igace by neměla mít vliv na váš menstruační cyklus, takže vaše menstruace bude pravděpodobně stejná, jako byla před užíváním jakékoli jiné antikoncepce. [9, 10, 11]

Rizika ženské sterilizace

Přestože je ženská sterilizace považována za poměrně bezpečný zákrok, stejně jako s každým chirurgickým výkonem se i s tímto pojí určitá rizika, jako je krvácení a infekce. Ve velmi vzácných případech může dojít k tomu, že se vejcovody samovolně zahojí, ale je to velmi nepravděpodobné. Závažné problémy se vyskytují u méně než 1 z 1000 žen.

S veškerými možnými riziky a trvalými následky operace vás musí vždy předem seznámit váš ošetřující lékař. Součástí zákroku je rovněž podepsání souhlasu, který blíže vysvětluje přínosy a rizika operace. Mezi možná rizika patří:

krvácení v oblasti řezu nebo uvnitř břicha,

infekce,

poškození jiných orgánů uvnitř břicha, kam patří močový měchýř, krevní cévy a střeva,

nežádoucí účinky anestezie,

mimoděložní těhotenství,

neúplné uzavření vejcovodu, které má za následek těhotenství.

Vašeho lékaře byste měly kontaktovat v případě, že se u vás vyskytnou zdravotní problémy, jako je krvácení, silné bolesti břicha, závratě nebo horečka. [12, 13, 14]

Je ženská sterilizace účinná?

Ženská sterilizace patří mezi nejúčinnější formy antikoncepce. Není sice stoprocentní, nicméně pravděpodobnost selhání se uvádí mezi 0,5 až 0,1 %. To by nastalo pouze v případě, že by přerušení vejcovodů nebylo dostatečné a došlo by k jejich obnovení. [15]

Sterilizace ženy: cena

Pokud sterilizaci navrhne lékař na základě zdravotního stavu pacientky a prohlásí, že při dalším těhotenství hrozí vážné zdravotní komplikace, sterilizace je hrazena z vašeho zdravotního pojištění. V ostatních případech si žena musí sterilizaci hradit sama. Cena závisí na ceníku kliniky nebo nemocnice, kde zákrok podstoupíte. Obvykle se pohybuje kolem 17 000 Kč. [16]

Sterilizace muže

Sterilizace muže neboli vasektomie spočívá v přerušení chámovodů, čímž je spermiím znemožněno dostat se do ejakulátu. Spermie se tvoří nadále i po podstoupení zákroku, ale postupem času se samovolně rozloží. Mužská sterilizace představuje efektivní metodu, která je méně invazivní než ženská sterilizace a rovněž finančně méně náročná.

Vasektomie je považována za velmi účinnou a spolehlivou formu antikoncepce pro muže, kteří už neplánují mít děti. Jedná se o ambulantní zákrok s velmi nízkým rizikem komplikací. Neplodnost je sice trvalá, nicméně chámovody je zpravidla možné po čase znovu obnovit.

Zákrok může, ale nemusí vyžadovat malé řezy pod lokální anestezií. Na rozdíl od ženské sterilizace trvá přibližně 2 až 3 měsíce, než bude vasektomie považována za zcela účinnou. Je ovšem bezpečnější než ženská sterilizace, která zvyšuje pravděpodobnost mimoděložního těhotenství. [17, 18, 19]

