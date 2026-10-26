Strava před gastroskopií: pozor na jídlo, pití i ranní léky

Samotné vyšetření obvykle trvá 5 až 10 minut a pacient při něm leží na levém boku. Může být nepříjemné, zpravidla však nebývá bolestivé. Aby bylo možné gastroskop snadněji zavést, může lékař předem znecitlivět hrdlo speciálním sprejem. Po použití znecitlivujícího spreje je pak nutné počkat s jídlem a pitím, dokud jeho účinek neodezní.
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Co je gastroskopie?
Gastroskopie je endoskopické vyšetření horní části trávicího traktu. Lékař při něm zavádí ústy tenký ohebný přístroj s kamerou, pomocí něhož prohlíží sliznici jícnu, žaludku a dvanáctníku. V případě potřeby jím může odebrat také vzorky tkáně k laboratornímu vyšetření.
K vyšetření se přistupuje například při dlouhodobém pálení žáhy, bolestech v nadbřišku, potížích s polykáním, opakovaném zvracení nebo nevysvětlitelném hubnutí. Pomáhá odhalit například záněty, vředy či jiné změny na sliznici trávicího traktu.
Jak se stravovat den před gastroskopií?
Hlavním cílem přípravy je zajistit, aby byl žaludek při vyšetření co nejprázdnější. Zbytky potravy totiž mohou zhoršit přehlednost sliznice, zkomplikovat vyšetření a zvýšit riziko vdechnutí žaludečního obsahu.
Na rozdíl od některých jiných vyšetření trávicího traktu obvykle není nutné před ním držet několik dní speciální dietu, stravovat se pacienti mohou běžným způsobem. Důležité je především správné načasování posledního jídla a dodržení pokynů zdravotnického pracoviště.
Co je vhodné jíst a pít před gastroskopií?
Pokud zdravotnické zařízení neurčí jinak, není nutné den před gastroskopií výrazně měnit jídelníček. Při volbě jídelníčku se můžete nicméně orientovat podle následujícího doporučení:
Lehčí jídla: Pokud chcete zvolit lehčí jídlo, vhodnou volbou může být například vařená rýže, brambory nebo jiný dobře snášený lehký pokrm.
Čiré tekutiny: Před vyšetřením je obvykle možné pít vodu nebo čaj bez mléka, a to až do stanovené doby před výkonem.
Malé množství vody k lékům: Některé pravidelně užívané léky lze i v den vyšetření zapít malým douškem vody. Vždy je ale potřeba si předem ověřit, zda se to týká také vašich léků.
Čemu se před gastroskopií vyhnout?
Před gastroskopií je důležité dodržet několik opatření, která pomáhají zajistit dobrý výhled na sliznici trávicího traktu a bezpečný průběh vyšetření. Pozornost věnujte především:
Jídlu v době lačnění: Jakmile nastane určený čas, nesmíte už jíst, a to ani malou svačinku.
Mléku a mléčným nápojům: V době, kdy jsou povoleny pouze čiré tekutiny, není vhodné pít mléko, kakao ani kávu s mlékem.
Dalším nepovoleným nápojům: V době lačnění se vyhněte zejména neprůhledným nápojům a nápojům s pevnými částicemi, jako jsou například džusy s dužinou.
Kouření v den vyšetření: Kouření může zvyšovat tvorbu žaludečních šťáv, některá pracoviště proto požadují, aby pacient v den výkonu nekouřil.
Jak dlouho před gastroskopií nejíst a nepít?
Délka lačnění se může lišit podle času vyšetření, zdravotního stavu pacienta a případného použití sedace. Často se požaduje setrvat nejméně šest hodin bez jídla, zatímco čiré tekutiny mohou být za určitých podmínek povoleny blíže k výkonu. Některá pracoviště však stanovují přísnější režim.
Vždy proto dodržujte především pokyny daného zdravotního střediska, kde gastroskopii absolvujete. Pokud si nejste jistí, kdy naposledy jíst nebo pít, raději si postup předem ověřte. Je třeba dodat, že při pomalejším vyprazdňování žaludku, některých onemocněních nebo užívání určitých léků může být nutná zvláštní příprava, například tekutá strava v den před vyšetřením.
Na co nezapomenout?
Před gastroskopií informujte zdravotníky o všech lécích, které užíváte. Zvláštní pozornost vyžadují přípravky na ředění krve, léky na cukrovku a injekční přípravky na hubnutí ze skupiny agonistů GLP-1. Ty totiž mohou ovlivňovat vyprazdňování žaludku.
Žádné léky sami nevysazujte ani neměňte jejich dávkování bez domluvy s lékařem. Pokud máte cukrovku nebo užíváte léky, které se musí brát v přesný čas, domluvte se s lékařem předem na vhodném postupu.
Zdroje: homolka.cz, nemocnicenachod.cz, uclh.nhs.uk