Strava při alergii na lepek: které potraviny vyřadit a jak předejít nedostatku živin?

Pojem „alergie na lepek“ se běžně používá pro různé zdravotní obtíže spojené s konzumací obilovin. Z lékařského hlediska je však důležité rozlišovat především celiakii, alergii na pšenici a neceliakální citlivost na lepek.
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Alergie na lepek versus celiakie
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém konzumace lepku vyvolává imunitní reakci poškozující sliznici tenkého střeva. Důsledkem může být zhoršené vstřebávání živin, průjem, nadýmání, únava, chudokrevnost nebo nechtěný úbytek hmotnosti. Jedinou účinnou léčbou je celoživotní bezlepková dieta.
Alergie na pšenici je naproti tomu alergická reakce na některé bílkoviny obsažené v pšenici. Nemusí se týkat výhradně lepku a její projevy mohou zahrnovat kopřivku, otoky, zažívací potíže nebo dýchací obtíže. V závažných případech může dojít až k anafylaxi.
Neceliakální citlivost na lepek pak označuje stav, kdy člověk pociťuje obtíže po konzumaci potravin obsahujících lepek, ale vyšetření nepotvrdí celiakii ani alergii na pšenici. Před zahájením bezlepkové diety je proto vhodné absolvovat lékařské vyšetření. Jednotlivé diagnózy totiž vyžadují odlišný přístup k výběru potravin i k dlouhodobému sledování zdravotního stavu.
Které potraviny obsahují lepek?
Lepek je směs bílkovin přirozeně přítomná zejména v pšenici, žitu a ječmeni. Nachází se také v potravinách vyrobených z těchto obilovin a může být součástí řady průmyslově zpracovaných výrobků. Mezi běžné zdroje lepku patří:
- pšeničný, žitný a ječný chléb a pečivo,
- běžné těstoviny, kuskus a bulgur,
- klasické sušenky, oplatky, dorty a další moučníky,
- obalované maso, některé hotové pokrmy a instantní směsi,
- některé omáčky, polévky a dochucovadla, pokud obsahují lepkové obiloviny,
- pivo vyráběné z ječmene, pokud není vhodně upravené pro bezlepkovou dietu.
Pozornost je třeba věnovat také složení uzenin, kořenicích směsí, sladkostí a dalších balených výrobků. Samotný název potraviny totiž nemusí napovědět, zda obsahuje lepek. U celiakie je nutné sledovat navíc riziko křížové kontaminace, ke které může dojít například při přípravě jídla na stejné pracovní ploše nebo používání společného toustovače. U alergie na pšenici se rozsah nutného vyhýbání jednotlivým složkám řídí konkrétní alergií a doporučením alergologa.
Co jíst při bezlepkové dietě?
Bezlepková strava nemusí být jednotvárná ani nutričně chudá. Základem by měly být přirozeně bezlepkové potraviny, které poskytují dostatek energie, bílkovin, vlákniny, vitaminů a minerálních látek. Vhodnými alternativami k běžným obilovinám jsou především:
- rýže,
- kukuřice a kukuřičná polenta,
- pohanka,
- jáhly,
- quinoa,
- amarant,
- brambory a batáty.
Oves je přirozeně bez lepku, ale při zpracování může být kontaminován pšenicí, žitem nebo ječmenem. Lidé s celiakií by proto měli vybírat označené bezlepkové ovesné výrobky a jejich zařazení do jídelníčku konzultovat s odborníkem, pokud si nejsou jisti svou tolerancí.
Ovoce, zelenina a luštěniny
Čerstvé ovoce a zelenina jsou důležitým zdrojem vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Luštěniny, jako jsou čočka, fazole, hrách a cizrna, navíc dodávají rostlinné bílkoviny a pomáhají zvýšit sytivost jídel. Vhodné jsou také ořechy a semena, která obsahují zdravé tuky, vlákninu a některé minerální látky. U alergie na pšenici je však nutné zohlednit případné další alergie a vždy sledovat složení konkrétního výrobku.
Maso, vejce a mléčné výrobky
Neochucené maso, ryby, vejce a neochucené mléčné výrobky jsou přirozeně bezlepkové a mohou tvořit důležitou součást vyváženého jídelníčku. Riziko představují především ochucené, marinované nebo obalované varianty a výrobky s přidanými složkami obsahujícími lepek.
Jak správně číst etikety potravin?
Při nakupování je důležité kontrolovat seznam složek i informace o alergenech. U balených potravin v Evropské unii musí být obiloviny obsahující lepek, pokud jsou použity jako složka, ve značení alergenů jasně zvýrazněny. Označení „bez lepku“ znamená, že potravina splňuje příslušné požadavky na obsah lepku, který nesmí překročit 20 mg/kg. Pro osoby s celiakií je toto označení důležitým vodítkem při výběru vhodných výrobků.
Pozor je třeba dávat také na tvrzení „bez pšenice“. Takový výrobek nemusí být automaticky bez lepku, protože může obsahovat například žito nebo ječmen. Naopak bezlepková potravina může být nevhodná pro člověka s alergií na pšenici, pokud obsahuje jiné pšeničné složky, které jeho alergickou reakci vyvolávají.
Jak předejít nedostatku živin?
Nesprávně sestavená bezlepková dieta může vést k nedostatečnému příjmu některých živin. Řada běžných výrobků z pšeničné mouky je totiž obohacována o vitaminy a minerální látky, zatímco bezlepkové alternativy nemusí mít srovnatelné nutriční složení. Pozornost si zaslouží zejména:
Vláknina: její příjem lze zvýšit konzumací zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů, semínek a vhodných celozrnných bezlepkových obilovin.
Železo: nachází se například v mase, luštěninách a některých semenech. Jeho nedostatek se může projevovat únavou a chudokrevností.
Vápník: jeho zdrojem jsou mléčné výrobky a některé rostlinné alternativy obohacené o vápník.
Vitaminy skupiny B: jejich příjem podporují například vejce, luštěniny, zelená zelenina a vhodně vybrané obiloviny.
Vitamin D: jeho příjem může být nutné řešit podle individuálních potřeb, zdravotního stavu a výsledků vyšetření.
U lidí s nově diagnostikovanou celiakií mohou být některé nedostatky živin způsobeny již předchozím poškozením střevní sliznice. V takovém případě je vhodné nechat se vyšetřit a případnou suplementaci řešit s lékařem.
Bezlepkové sušenky, sladké pečivo a další průmyslově zpracované výrobky zase mohou obsahovat více cukru, tuku nebo soli a méně vlákniny než jejich běžné varianty. Samotné označení „bez lepku“ proto není zárukou zdravějšího složení.
Zásady při vaření
Při přípravě bezlepkového jídla doma pomáhá důsledná hygiena a oddělení surovin. Pracovní plochy, kuchyňské náčiní i nádoby je potřeba udržovat čisté a zabránit kontaktu hotového jídla s běžnou moukou nebo strouhankou. Samostatný toustovač, oddělené nádoby na pomazánky a čisté kuchyňské pomůcky mohou snížit riziko náhodného kontaktu s lepkem. U celiakie je vhodné věnovat pozornost i společnému oleji při smažení a přípravě pokrmů na stejném grilu.
V případě alergie na pšenici může být kromě složení důležitá také možnost kontaktu s alergenem a závažnost předchozích reakcí. Lidé s rizikem těžké alergické reakce by měli dodržovat individuální plán stanovený alergologem.
Potravinové alergie a celiakie:
Zdroje: niddk.nih.gov, nhs.uk, mayoclinnic.org, health.clevelandclinic.org