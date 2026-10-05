Strava při Barrettově jícnu: Správný jídelníček může pomoci zmírnit reflux

Úprava jídelníčku proto může být užitečnou součástí péče, zejména pokud pomáhá omezit refluxní obtíže. Neexistuje ale žádná speciální dieta, která by Barrettův jícen vyléčila nebo spolehlivě odstranila změny na sliznici. Důležitá je také léčba doporučená lékařem, užívání léků a pravidelné kontroly podle individuálního nálezu.
Co se dozvíte v článku
Co je při Barrettově jícnu nejdůležitější?
Barrettův jícen vzniká v souvislosti s dlouhodobým poškozováním jícnu refluxem. Proto je při sestavování jídelníčku užitečné zaměřit se především na to, co u konkrétního člověka vyvolává nebo zhoršuje návrat žaludečního obsahu do jícnu.
Mezi potraviny a nápoje, které mohou u některých lidí zhoršovat příznaky refluxu, patří například tučná jídla, káva a další zdroje kofeinu, alkohol, čokoláda, máta, pálivá jídla nebo kyselé potraviny, jako jsou citrusy a rajčata.
Menší porce mohou být lepší než velká jídla
Při refluxu může hrát roli nejen samotné složení jídelníčku, ale také množství jídla snězeného najednou a jeho načasování. Velká a velmi vydatná jídla mohou být pro některé lidi problematičtější než menší porce rozdělené během dne. Pokud po velkém jídle pravidelně pociťujete pálení žáhy nebo návrat žaludečního obsahu, je potřeba porce zmenšit a jíst pravidelněji.
Důležité je také načasování posledního jídla. Pokud se reflux objevuje především večer nebo vleže, doporučuje se nejíst alespoň 3 hodiny před ulehnutím. Tím získá žaludek více času na trávení a u některých lidí se mohou noční refluxní obtíže zmírnit.
Co jíst při Barrettově jícnu?
Jídelníček nemusí být jednotvárný ani založený na několika potravinách. Pokud netrpíte konkrétními potravinovými intolerancemi, můžete se stravovat poměrně pestře. Základem je především vyvážená strava s dostatkem kvalitních zdrojů bílkovin. Vhodnou součástí jídelníčku mohou být například:
- ovesné vločky,
- rýže,
- brambory,
- žitné pečivo,
- libové kuřecí nebo krůtí maso,
- ryby,
- vejce,
- nízkotučné mléčné výrobky,
- zelenina, kterou dobře snášíte,
- méně kyselé druhy ovoce,
- luštěniny podle individuální tolerance,
- ořechy a semínka v přiměřeném množství.
Některé potraviny mají s refluxními obtížemi souvislost častěji a je zapotřebí sledovat, zda právě vám způsobují problémy. Mezi běžně uváděné spouštěče se řadí například kyselé potraviny, alkohol, čokoláda, káva a další kofeinové nápoje, tučná jídla, máta a pálivá jídla.
Důležitou roli může mít tělesná hmotnost
Pokud trpíte nadváhou nebo obezitou, může být součástí lékařského doporučení také postupné snížení tělesné hmotnosti. Nejde přitom o to držet krátkodobou drastickou dietu. Mnohem důležitější je dlouhodobě udržitelný jídelníček, který vede k postupné úpravě hmotnosti. Pomoci může více zeleniny, ovoce, celozrnných potravin a kvalitních zdrojů bílkovin spolu s omezením nadměrného množství vysoce kalorických a průmyslově zpracovaných potravin.
Může strava Barrettův jícen vyléčit?
Ne. Strava sama o sobě Barrettův jícen neodstraní. Její význam spočívá především v tom, že může pomoci omezit refluxní obtíže a přispět k celkovému zdravějšímu životnímu stylu. Barrettův jícen vyžaduje lékařské sledování a podle konkrétního nálezu může být součástí léčby také medikace, endoskopické zákroky nebo v určitých situacích chirurgická léčba.
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U lidí s Barrettovým jícnem a refluxní chorobou může lékař doporučit například inhibitory protonové pumpy (PPI), které snižují tvorbu žaludeční kyseliny. O tom, zda jsou pro vás vhodné, v jaké dávce a jak dlouho je užívat, by měl rozhodnout lékař podle vašeho zdravotního stavu a nálezu.
Pravidelné kontroly u lékaře
Barrettův jícen je spojen s vyšším rizikem vzniku rakoviny jícnu, i když většina lidí s Barrettovým jícnem rakovinu jícnu nikdy nedostane. Lékaři proto podle konkrétního nálezu a přítomnosti případných změn buněk doporučují sledování pomocí endoskopie a biopsie v určitých intervalech.
Strava proto nesmí nahradit pravidelné lékařské kontroly. Pokud máte Barrettův jícen diagnostikovaný, je důležité dodržovat doporučený plán kontrol a užívat předepsanou léčbu. Lékaři mohou podle výsledků vyšetření sledovat, zda se v postižené tkáni neobjevují abnormální buněčné změny označované jako dysplazie.
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Zdroje: niddk.nih.gov, newsnetwork.mayoclinic.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov