Strava při roztroušené skleróze aneb co by na talíři nemělo chybět

Jde o onemocnění nervového systému, přičemž podle nejnovějších odhadů s ní celosvětově žije kolem 3,1 milionu lidí. Častěji postihuje ženy než muže a první příznaky se obvykle objevují v mladším dospělém věku. Léčba se přitom zaměřuje především na zpomalení průběhu nemoci, snížení počtu a závažnosti relapsů a zmírnění jednotlivých obtíží, k čemuž se využívají zejména léky.
Co se dozvíte v článku
Jak strava ovlivňuje roztroušenou sklerózu?
U roztroušené sklerózy dochází k chybné reakci imunitního systému, při níž je napadán centrální nervový systém. Výsledkem je zánětlivé poškození nervových struktur, které se může projevit například únavou, poruchami citlivosti, svalovou slabostí nebo problémy s pohybem.
Samotná strava RS nezpůsobuje ani ji nedokáže vyléčit. Výzkumy dosud nepotvrdily, že by některý konkrétní způsob stravování dokázal spolehlivě ovlivnit její průběh. Zdravý jídelníček má přesto význam. Pomáhá udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost, dodávat organismu potřebné živiny a snižovat riziko dalších onemocnění, například cukrovky nebo kardiovaskulárních chorob.
Potraviny, které je vhodné při RS zařadit
Základem by měla být pestrá strava založená především na čerstvých a co nejméně průmyslově zpracovaných potravinách. Jako vhodný vzor může posloužit například středomořský jídelníček, který obsahuje dostatek zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků, luštěnin, ryb a kvalitních rostlinných tuků.
Mezi vyhovující potraviny patří zejména:
Zelenina a ovoce: borůvky, jablka, pomeranče, brokolice, špenát nebo mrkev.
Celozrnné obiloviny: ovesné vločky, celozrnné pečivo, quinoa, ječmen či hnědá rýže.
Ryby: losos, makrela nebo sleď.
Libové maso: kuřecí a krůtí.
Luštěniny: čočka, fazole, hrách nebo cizrna.
Ořechy a semínka: vlašské ořechy, mandle, lněná, slunečnicová či chia semínka.
Méně tučné mléčné výrobky: jogurty, tvaroh nebo nízkotučné mléko.
Zdroje nenasycených tuků: extra panenský olivový olej či avokádo.
Důležitý je také dostatečný příjem tekutin, především vody. Je zároveň třeba upozornit, že jednostranné jídelníčky nebo drastické diety naopak mohou vést k nedostatku některých živin a nejsou při RS obecně doporučovány.
Které potraviny při RS raději omezit?
Stejně jako je vhodné některé potraviny do jídelníčku pravidelně zařazovat, jiné by měly být zastoupeny v menší míře. Máme na mysli především výrobky s vysokým obsahem nasycených tuků, přidaného cukru a soli.
Jedná se například o tyto potraviny:
• tučné červené maso (hovězí, vepřové nebo jehněčí),
• potraviny s vysokým obsahem nasycených tuků (máslo, smetana, plnotučné mléčné výrobky a tučné sýry),
• smažená jídla a fast food,
• vysoce zpracované potraviny (hotová jídla, uzeniny, instantní pokrmy),
• sladkosti a potraviny s velkým množstvím přidaného cukru,
• výrobky z bílé mouky.
Nejde přitom o to, že by člověk s RS musel některou z těchto potravin definitivně vyřadit. Podstatné je, aby tvořily pouze menší část jídelníčku a nepřevažovaly nad čerstvými a nutričně hodnotnějšími potravinami.
Je nutné vynechat lepek nebo mléčné výrobky?
Bezlepková dieta není lidem s RS běžně doporučována, pokud současně netrpí celiakií nebo jiným onemocněním vyžadujícím vyřazení lepku. Stejně tak není nutné automaticky vynechávat mléko a mléčné výrobky.
Někteří lidé však mohou mít pocit, že jim určitá potravina zhoršuje jejich obtíže. V takovém případě je namístě sledovat vlastní reakce a její zamýšlené dlouhodobé vyřazení z jídelníčku konzultovat s lékařem nebo nutričním terapeutem. Zbytečné omezování celých skupin potravin totiž může vést k nedostatku důležitých živin.
A co vitaminy a doplňky stravy?
Vyvážený jídelníček by měl být hlavním zdrojem potřebných vitaminů a minerálů. Pozornost se u RS nicméně věnuje například vitaminu D, jehož nízká hladina bývá s onemocněním spojována. To však samo o sobě neznamená, že vysoké dávky vitaminu D nebo jiných doplňků dokážou RS léčit či zabránit jejímu zhoršování.
Užívání doplňků stravy je proto zapotřebí řešit s lékařem, zejména pokud jde o jejich vyšší dávky. Nadbytek některých vitaminů totiž může být, stejně jako jejich nedostatek, zdraví škodlivý. Strava je navíc pouze jednou částí péče o zdraví při RS. Stejně důležitý je pravidelný pohyb, dostatek odpočinku a dodržování léčby doporučené lékařem.
Zdroje: mssociety.org.uk, health.clevelandclinic.org, erestymcr.cz