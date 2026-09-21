Strava při žaludečních vředech: vhodně zvolený jídelníček může ulevit, ale léčbu nenahradí

Mnohem důležitější než dodržování striktních dietních opatření je zjištění příčiny potíží a její následné řešení. Nejčastěji za vznikem vředů stojí infekce bakterií Helicobacter pylori nebo pravidelné užívání některých léků proti bolesti ze skupiny NSAID, například ibuprofenu či naproxenu.
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Z čeho vznikají žaludeční vředy?
Žaludeční vřed představuje poškození sliznice žaludku, které může zasahovat hlouběji do její vrstvy. Podobný vřed může vzniknout také v dvanáctníku a společně se označují jako peptické vředy. Typickým projevem bývá bolest nebo pálení v horní části břicha, někdy se objevuje nevolnost, nadýmání, říhání nebo pocit přílišného nasycení už po malém množství jídla.
Samotné jídlo ale většinou není důvodem, proč vřed vznikne. Mezi nejčastější příčiny patří infekce Helicobacter pylori a užívání nesteroidních protizánětlivých léků. Pokud se vřed objeví, je proto důležité zaměřit se především na správnou diagnózu a léčbu příčiny, nikoli pouze na vyřazení určitých potravin z jídelníčku.
Co jíst při žaludečních vředech?
Dříve se lidem se žaludečními vředy často doporučovalo vynechávat velké množství potravin a držet velmi šetřící jídelníček. Dnes už takto přísný přístup není považován za nutný. Odborné zdroje uvádějí, že neexistují konkrétní potraviny, které by bylo potřeba plošně vyřadit proto, aby se vřed zahojil.
To ale neznamená, že na jídelníčku vůbec nezáleží. Některé potraviny a nápoje mohou u konkrétního člověka zvyšovat nepříjemné pocity, pálení nebo bolest. Smyslem úpravy jídelníčku je proto především najít takové složení stravy, které žaludek zbytečně nezatěžuje a umožňuje pravidelně přijímat dostatek energie a živin.
Vhodným základem může být pestrá a běžná strava, která je dobře snášená. Není potřeba sestavovat jídelníček pouze z kaší, sucharů a vařených potravin. Do jídelníčku lze podle individuální snášenlivosti zařadit například:
- vařenou, dušenou nebo pečenou zeleninu,
- ovoce, které vám nezpůsobuje nepříjemné obtíže,
- brambory, rýži, těstoviny nebo pečivo,
- ovesné vločky a další obiloviny,
- libové maso, například kuřecí nebo krůtí,
- ryby,
- vejce,
- mléčné výrobky, pokud je dobře snášíte,
- luštěniny, pokud po nich nemáte výrazné zažívací potíže,
- kvalitní zdroje tuků v přiměřeném množství.
Důležité je také myslet na pravidelnost. Někomu může vyhovovat několik menších porcí během dne namísto několika velkých jídel. Večer může být užitečné nejíst těsně před spaním a dát si poslední větší jídlo s určitým odstupem. Nejde však o povinné pravidlo pro každého člověka, rozhodující je především to, jak na konkrétní režim reaguje vaše trávení.
Které potraviny mohou zhoršovat potíže?
Pokud určité jídlo opakovaně vyvolává nebo zhoršuje bolest, pálení, nevolnost či jiné obtíže, dává smysl ho na určitou dobu omezit a sledovat, zda se stav zlepší. U některých lidí mohou problémy zhoršovat především:
- velmi kořeněná jídla,
- tučná a smažená jídla,
- větší množství kávy,
- alkohol,
- čokoláda,
- velmi objemná jídla.
Neznamená to, že právě tyto potraviny způsobují žaludeční vřed. Jde spíše o možné spouštěče nepříjemných příznaků. Reakce je individuální, takže není nutné vytvářet dlouhý seznam zákazů, pokud dané potraviny běžně snášíte.
Alkohol a kouření vynechte
Alkohol může dráždit žaludeční sliznici a při potížích se žaludkem je proto vhodné jeho konzumaci omezit, případně se mu během léčby vyhnout. Podobně je důležité věnovat pozornost kouření. To může zvyšovat riziko vzniku vředů a zároveň zpomalovat jejich hojení.
Pokud se žaludeční vřed léčí, nejde tedy jen o samotné jídlo. Významnou součástí péče je také dodržování předepsané léčby, omezení faktorů, které mohou žaludek poškozovat, a případná úprava léků, které mohou ke vzniku vředu přispívat.
Pozor na ibuprofen a další léky proti bolesti
Jedním z nejdůležitějších bodů při žaludečních vředech je omezení užívání léků ze skupiny NSAID. Patří mezi ně například ibuprofen, naproxen nebo některé další protizánětlivé léky. Při pravidelném užívání mohou totiž tato léčiva poškodit žaludeční sliznici a zvýšit riziko vzniku vředu nebo krvácení.
Pokud tyto léky užíváte a máte podezření na žaludeční vřed, není vhodné situaci řešit pouze změnou jídelníčku. O vhodném dalším postupu je potřeba mluvit s lékařem, který může podle důvodu užívání doporučit změnu léku, dávky nebo další léčbu. Předepsané léky byste zároveň neměli sami vysazovat bez konzultace.
Léčba je důležitější než samotná dieta
Jídelníček může pomoci zvládat každodenní obtíže, ale samotný vřed obvykle vyžaduje cílenou léčbu. Pokud je příčinou infekce Helicobacter pylori, používá se kombinace antibiotik a léků snižujících tvorbu žaludeční kyseliny. Pokud je vřed spojený s užíváním NSAID, lékař může doporučit úpravu této léčby a současně podat léky podporující hojení vředu.
Není tedy dobré spoléhat pouze na šetřící dietu. Pokud máte opakované bolesti v nadbřišku, dlouhodobé zažívací potíže nebo jiné příznaky odpovídající žaludečnímu vředu, je záhodno vyhledat lékaře. Ten může podle situace doporučit potřebná vyšetření, jako je například gastroskopie.
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Zdroje: vfn.cz, healthline.com, webmd.com