Stresovou inkontinenci léčí na Poliklinice Agel Ostrava speciálním cvičením pánevního dna

Jedinečnost této metody spočívá v maximálně cíleném posilování svalů pánevního dna i možnosti plné kontroly a korekce správnosti cvičení, což zajišťuje vysokou úspěšnost terapie. Individuální cvičení tohoto typu v Česku nabízí jen necelá desítka zařízení, mezi nimiž je nově také POLIKLINIKA AGEL Ostrava.

„Močová inkontinence je ve společnosti stále ještě tabu, přestože se čím dál více pacientek s tímto problém svěřuje odborníkům. Ženy by se ale neměly bát o těchto potížích mluvit, protože inkontinenci lze řešit, a to i jinak než vložkami,“ vysvětluje fyzioterapeutka POLIKLINIKY AGEL Ostrava Mgr. Eliška Marunová s tím, že fyzioterapie by měla být u inkontinentních pacientek s lehkým a mírným stupněm úniku moči metodou první volby.

Cvičení dle konceptu doktorky Ingrid Palaščákové Špringrové je jedinečné svým komplexním přístupem, který vede k obnově správné funkce pánevního dna. Při terapii jsou přitom využívány i speciální pomůcky, které pomáhají pacientkám lépe pochopit funkci pánevního dna a poskytují jim i zpětnou vazbu ohledně správnosti cvičení. Tyto cvičební pomůcky si mohou pacientky zakoupit také pro domácí použití. „Terapie pánevního dna je intimního charakteru, proto cvičení probíhá vždy individuálně. To nám ale umožňuje zajistit maximální efektivitu i péči pro každou pacientku, kdy také daleko otevřeněji probíráme obtíže, kontinuálně sledujeme správnost provádění cvičení a ihned korigujeme případné chyby. Edukace je jednoznačně nejpodstatnější, protože většina pacientek si neumí představit, jak pánevní dno vypadá a jak pracuje,“ přibližuje cvičení pánevního dna Mgr. Eliška Marunová.





Cvičení je vhodné pro ženy se stresovou inkontinencí jakéhokoliv věku, včetně žen po porodu. Na terapii je ale vždy potřebná žádanka se specifikací pro toto cvičení. Cvičení pánevního dna probíhá na POLIKLINICE AGEL Ostrava jednou týdně, přičemž pacientky absolvují vždy sérii šesti cvičení za sebou.

„Pokrok je viditelný obvykle už po jednom až dvou týdnech, pokud ženy poctivě cvičí každý den. Smyslem terapie je ale kromě dosažení aktuálních výsledků i zajištění dlouhodobě udržitelné kondice, což znamená pacientky naučit, že cvičit mohou kdykoliv a kdekoliv při běžných denních aktivitách – ať už v práci, nebo třeba při čekání na tramvaj. Cvičení by se mělo stát součástí jejich dne a nemělo by je časově omezovat,“ dodává fyzioterapeutka Šárka Antošíková s tím, že v případech, kdy je pánevní dno velmi oslabené, mají na pracovišti k dispozici i přístroj k elektrostimulaci ochablých svalů. Ve všech případech je přitom cvičení na rozdíl od invazivních operačních zákroků bezbolestné a nenáročné.

Od podzimu plánuje POLIKLINIKA AGEL Ostrava navíc rozšíření nabídky tohoto cvičení i pro mužskou část populace, a to opět pro všechny věkové kategorie.