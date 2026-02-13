Suchý studený vzduch dráždí dýchací cesty a přispívá ke vzniku kašle. Umí potrápit nejen astmatiky

Malé děti, senioři a pacienti s chronickým onemocněním dýchacích cest však mohou trpět opravdu nepříjemnými příznaky a zhoršením stávajících obtíží. Jejich sliznice jsou citlivější a suchý studený vzduch je dokáže podráždit velice snadno. Existují ale jednoduchá opatření, která mohou komfort dýchání během zimních měsíců zlepšit.
Proč suchý studený vzduch dráždí dýchací cesty?
Celá dýchací soustava je vystlána sliznicí. Mezi její úkoly patří ohřev, zvlhčování a očišťování vzduchu dříve, než doputuje do plic. Nejvíce je vzduch zvlhčován v nose, méně pak v ústech, hrtanu a průdušnici. Sliznice dýchacích cest je pokryta řasinkovým epitelem a tenkou vrstvou hlenu.
V hlenu se pak zachytávají nečistoty. Řasinky se neustále pohybují, čímž zajišťují posun hlenu s nečistotami směrem ven. Tento mechanismus se označuje jako mukociliární transport. Pokud člověk vdechuje studený a hodně suchý vzduch, ze sliznice se odpařuje větší množství vody, aby došlo k nasycení vzduchu vodními parami.
Dýchací cesty se poté stávají vysušenými. Hlen se zahušťuje a řasinky se pohybují mnohem pomaleji. Přirozený čisticí mechanismus dýchacího ústrojí se tím oslabuje. Alergeny, mikroorganismy a jiné částice kvůli tomu mohou snáze pronikat do dolních cest dýchacích.
Chlad navíc působí na hladkou svalovinu průdušek. Ty se vlivem chladu zužují a zhoršuje se jejich průchodnost. Člověku se potom hůře dýchá, cítí podráždění a zvyšuje se riziko zánětů a dechových potíží.
Potíže způsobené studeným suchým vzduchem
Kombinace chladu a sucha je pro naše dýchací ústrojí opravdu nepříjemná. Dlouhý a pravidelný pobyt v těchto podmínkách může způsobovat méně i více závažné potíže. Zatímco někteří lidé pocítí třeba jen lehké podráždění a několikrát si odkašlou, jiné začne trápit suchý neproduktivní kašel. Mezi další problémy způsobené chladným suchým vzduchem patří vyšší tvorba hustého hlenu, chrapot a změny hlasu.
Důležité je nepodceňovat závažné příznaky, které mohou signalizovat skryté onemocnění. Jedná se například o dušnost, chronický kašel či pískání a bolest na hrudi. Tyto symptomy už nelze přičítat pouze počasí.
U pacientů trpících astmatem, alergiemi či chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) může chladný suchý vzduch zesilovat zánětlivou reakci sliznice. Průdušky jsou kvůli tomu podrážděné, zužují se a přidávají se i pocity dušnosti. Dokonce to může dojít k akutnímu zhoršení stávajícího onemocnění.
Komu vadí studený vzduch nejvíce?
Vyjma již zmiňovaných pacientů s chronickým onemocněním dýchacích cest jsou na suchý studený vzduch obzvlášť citlivé dvě skupiny obyvatel. Tou první jsou malé děti. Jejich dýchací cesty jsou v porovnání s dospělými přirozeně užší. Navíc mají jemnější a vnímavější sliznice.
Stačí tedy mírné podráždění, menší otok a lehce zvýšená tvorba hlenu, aby došlo k výraznému zhoršení průchodnosti průdušek. Citlivost na chlad a nízkou vzdušnou vlhkost je zvýšena také tím, že obranné mechanismy sliznice nejsou ještě plně vyzrálé.
Potíže s dýchacím ústrojím v zimě trápí často dále osoby na opačném pólu věkového spektra. Sliznice u seniorů už nemají tak dobrou schopnost udržovat optimální hydrataci a efektivně odstraňovat hlen s nečistotami z dýchacích cest. S rostoucím věkem navíc klesá elasticita plicní tkáně a snižuje se vitální kapacita plic. I menší podráždění tak může člověk subjektivně vnímat jako výraznější.
Obtíže se však mohou objevit i u jinak zdravých jedinců v mladém či středním věku. Je to dost běžné, pokud člověk stráví delší dobu venku na mrazu nebo se věnuje venkovním sportovním aktivitám.
Jak v zimě chránit dýchací cesty?
Nízká vzdušná vlhkost a mráz k zimnímu období zkrátka patří, to nelze ovlivnit. Pokud jste přirozeně citlivější a tyto podmínky vám nedělají dobře, zaměřte se na několik preventivních opatření. Snažte se opravdu poctivě dodržovat pitný režim. Většina lidí nepociťuje v zimě moc velkou žízeň, takže pijí dost málo. Aby ale zůstaly sliznice dostatečně vlhké, je potřeba pít a hydratovat celé tělo.
Pobyt v exteriéru se pokuste omezit. Na druhou stranu to pro mnohé z nás není v běžném životě realizovatelné. Když už tedy půjdete ven na mráz, chraňte si nos a ústa pomocí šály či šátku. Důležité je to zejména při silném větru. Díky obyčejnému kousku látky se vzduch trochu ohřeje a nasytí vodními parami, než ho vdechnete.
Pokud budete přecházet z venkovního prostředí do vnitřního, snažte se vyhýbat přetopeným místnostem. V čekárnách, obchodech i kancelářích se často přetápí a víří se v nich prach, což jsou další faktory dráždící dýchací cesty.
Škodí i suchý vzduch v interiéru
V chladném ročním období se naše dýchací soustava musí vyrovnávat nejen s chladným venkovním vzduchem, ale také se suchým prostředím v interiérech. Intenzivní vytápění snižuje relativní vlhkost vzduchu, která často klesá pod optimální mez.
Aby mohly sliznice dýchacích cest správně fungovat, měla by se tato hodnota pohybovat ideálně mezi 45–50 %. Silné vytápění v běžných bytech a kancelářích však může tuto hodnotu srazit až pod 30 %, což představuje pro sliznice dýchacích cest výraznou zátěž.
