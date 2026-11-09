Suchý vzduch může dle odborníků zhoršovat ekzém. Základem prevence je dostatečná hydratace

Příliš suchý vzduch v místnosti může způsobovat nevhodný způsob vytápění, stejně jako jeho únik do venkovního prostředí. Může tak nastat kvůli špatnému těsnění nebo dlouhému větrání. S ohledem na to, že lidé tráví v uzavřených prostorech většinu svého času a že se suchý vzduch může pojit s různými zdravotními problémy, by se tomuto tématu mělo věnovat více pozornosti a ne nad ním jen mávnout rukou.
Co se dozvíte v článku
Nejen popraskané rty, ale i vyšší náchylnost k infekcím
Suchý zimní vzduch vede k odvádění vlhkosti z místnosti, což se může nepříznivě podepsat na našem těle. Nejnápadněji se projevuje na pokožce, která se jeho vlivem stává suchou a popraskanou. Typickým příkladem toho jsou popraskané rty, kterým dává kombinace studeného větru a suchého vzduchu pořádně zabrat.
Vysušuje ale také ústa a nos, následkem čehož se může dostavit sucho v ústech či bolest krku. Co se týče nosu, suché nosní dírky se pojí s větším rizikem krvácení z nosu. Vedle toho zvyšují pravděpodobnost nakažení se infekcí dutin, chřipkou či nachlazením. Suchý vzduch totiž umožňuje bakteriím a virům zůstat po kýchnutí či zakašlání v ovzduší déle.
K jejich zachycení slouží v nose hlen. Co s ním suchý vzduch dělá, vysvětlil pro web health.clevelandclinic.org Dr. Limage: „Hlen, který má za běžných okolností hustou a lepkavou konzistenci, v důsledku něj vysychá. Kvůli tomu hůře zachytává choroboplodné zárodky. Za suchého ovzduší tak můžete být náchylnější k nachlazení, protože hlen nedokáže tak účinně zachycovat částice, které vdechujete.“
Syndrom suchého oka, horší ekzém i astma
Studený a suchý vzduch může dráždit dýchací cesty, což dokáže potrápit hlavně astmatiky. V určitých případech může stát za zúžením dýchacích cest a způsobit tak u dotyčného astmatický záchvat. Dle odborníků může jeho vinou dojít rovněž ke zhoršení stavu u osob trpících ekzémem. Je to dáno tím, že mezi možné nepříznivé účinky suchého vzduchu patří snížení hydratace i elasticity pokožky a narušení ochranné kožní bariéry.
Suchý vzduch neponechává bez újmy ani oči. Nepříznivě působí na slzný film, který slouží k ochraně rohovky před poškozením. V jeho důsledku tak může docházet k nadměrnému odpařování slzného filmu a dostavit se syndrom suchého oka, který se projevuje zarudnutím očí, pálením, obtížemi se zaostřením a častým mrkáním.
Jak do domova navrátit vlhkost?
Se suchým vzduchem v místnosti se lze vypořádat pomocí zvlhčovače vzduchu. Obecně se doporučuje udržovat v místnosti vlhkost okolo 30 až 50 %, toto rozmezí uvádí například Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA). Vyšší vlhkost by byla spíše ke škodě než k užitku, daří se v ní totiž plísním, roztočům a dalším mikroorganismům.
Jestliže zvlhčovač vzduchu nevlastníte, je možné v místnosti mírně zvýšit vlhkost pomocí misek naplněných vodou, ideálně umístěných poblíž nějakého zdroje tepla. Další variantu představuje přehodit přes radiátor mokré prostěradlo či ručník. Pomůže dále utěsnit dveře a okna, čímž zamezíte vniku studeného suchého vzduchu zvenčí.
Základem je hydratace
Kromě toho dbejte i na svou hydrataci a hlídejte si pitný režim. Mimo tekutin lze vodu doplnit polévkami, vývary a ovocem či zeleninou, vhodná je například okurka. Naopak si dejte pozor na kofeinové nápoje, které působí diureticky, tedy vedou k častějšímu močení.
Hydrataci můžete podpořit také aplikací hydratačního krému na bázi oleje, ideální ho je nanášet přímo po sprše či koupeli. Olej totiž napomáhá v pokožce udržet vlhkost a zamezit jejímu vysoušení. Mezi další prospěšné složky krému patří ceramidy, glycerin a kyselina hyaluronová.
Zimní procházky prospívají tělu i psychice. Posilují srdce, imunitu a nervovou soustavu
Před popraskanými rty se pak je možné chránit nanášením balzámu nebo vazelíny. Co naopak pokožce neprospívá, je horká sprcha a pára. Teplá voda je v pořádku, ale pokud se vám po osprchování zbarví kůže dorůžova či ruda, svědčí to o příliš horké vodě, která má tendenci pokožku vysoušet.
Co na suchý nos?
Ke zvlhčení nosní dutiny lze použít kapky se solným roztokem. Užitečné mohou být také nosní výplachy, jako třeba neti pot (konvička na výplach nosu). U nich je nicméně zapotřebí důsledně dodržovat pokyny týkající se takovéhoto čištění nosní dutiny. Konvičku je přitom nutné plnit destilovanou, sterilní nebo převařenou a poté vychladlou vodou.
Zdroje: webmd.com, healthline.com, neovize.cz