Surefuser v dětské anestezii očima sestry

SOUHRN

Na Klinice anesteziologie a resuscitace používáme v anesteziologii pro děti při některých výkonech a léčbě pooperační bolesti mechanický lineární dávkovač – SUREFUSER (dále jen dávkovač). Po delším období jeho užívání bych vás ráda seznámila s poznatky při aplikaci.

SUMMARY

SUREFUSER is a linear infuser that we use at the Clinic of Anesthesiology and Resuscitation for anesthesia during some procedures and for postoperative pain treatment in children. The author presents her experience with this equipment and its use.

V oválném plastovém pouzdře je umístěna silnostěnná elastická trubička, která se jednocestným ventilem naplní na požadované množství infuzního roztoku a ordinované látky. Hadička se rozepne do tvaru balonku a vyplní vnitřek pouzdra. Dávkování probíhá pomocí krátkého infuzního setu, jehož hlavní součástí je úzká kapilára s přesně stanoveným průsvitem – tím je dán přesný časový interval, v němž bude pacientovi podán celý objem dávkovače. Časový interval může činit pět hodin až sedm dnů. Každý dávkovač je opatřen filtrem a nepotřebuje zdroj energie. Na klinice je používáme od roku 2001, nejčastěji jednonebo dvoudenní vždy o objemu 50 ml, k pooperační analgezii po chirurgických, ortopedických, otorinolaryngologických a stomatochirurgických zákrocích.

Dávkovač v praxi

Na stomatochirurgii byl přijat chlapec (10 let) po opakovaných operacích vrozeného rozštěpu patra k oronazálnímu uzávěru patra. Je standardně předoperačně připraven, premedikován a přivezen na operační sál. Po intravenózním úvodu do celkové anestezie je nazotracheálně intubován severní rourkou a převeden na umělou plicní ventilaci. Po dobu výkonu je běžně monitorován. Výkon probíhá klidně, bez komplikací a krevních ztrát v kombinované intravenózní a inhalační anestezii. Defekt patra kryje štěp odebraný z kosti kyčelní, což je v pooperačním období pacienta nejbolestivější. Před koncem výkonu připravíme dávkovač. Obsluha je snadná, kromě setu s dávkovačem potřebujeme fyziologický roztok, ordinovanou látku (Morphin nebo Dipidolor) a pomůcky k venepunkci. Samotné ředění je standardní. Po naplnění dávkovače se v kolmé poloze poklepem odvzdušní. Set se napojí v téže poloze. Zabrání se tak vzniku vzduchové bubliny, kterou lze špatně postřehnout pro úzký průsvit setu. Po zavedení nového intravenózního vstupu se set s dávkovačem napojí přímo na kanylu. S koncem operačního výkonu je dávkovač spuštěn. Pacient je vyveden z celkové anestezie, extubován a po kontrole stavu vědomí a stabilizaci životních funkcí převezen na standardní oddělení.

Výhody používání

Surefuseru Jednoduchá příprava a plnění, přesné dávkování, nízká hmotnost, mobilita, nepotřebuje žádný elektrický zdroj, má široké možnosti použití a je relativně cenově dostupný. Nevýhodou je nemožnost zvýšit rychlost podávání (připravují se dávkovače s nastavitelnou regulací rychlosti). Používání dávkovače Surefuser k pooperační analgezii se osvědčilo a je přínosem pro pacienty i pro ošetřující. Pacienty zbavuje bolesti a neomezuje v žádné činnosti či pohybu. Zdravotnickému personálu umožňuje veškeré úkony či výkony ošetřovatelské péče. Dávkovače mohou být přínosem pro standardní oddělení, která vlastní jen omezený počet běžných lineárních dávkovačů či mají minimum zkušeností s jejich obsluhou. Obrovské plus dávkovačů vidím při léčbě chronické bolesti a zejména u pacientů v domácí péči.

O autorovi: Marcela Havlíčková KAR, FN Motol, Praha (marce-la@seznam.cz)