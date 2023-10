Světový den ledvin upozorní na vztah věku a poškození ledvin

Zdroj: Redakce

Sníženou funkci ledvin má v ČR každý desátý, nad 65 let čtvrtina a nad 75 let polovina lidí. Většina to neví, protože nemají žádné potíže. Přitom jsou ve větším riziku infarktu či srdečního selhání, vysoké je i riziko náhlého selhání ledvin, řekl novinářům přednosta Kliniky nefrologie VFN profesor Vladimír Tesař při příležitosti čtvrtečního Světového dne ledvin. Na řadě míst v ČR si lidé mohou dát vyšetřit ledviny. Osvěta se zaměří na vztah mezi stárnutím a chronickým onemocněním ledvin.