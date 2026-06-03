TAJENKA: odpovězte správně na všechny otázky a odhalte jeden z nejznámějších chirurgických nástrojů

Co dnes luštíme?
Dnešní tajenka je věnována lékařským nástrojům a pomůckám, se kterými se můžete setkat v ordinacích, nemocnicích nebo na operačních sálech. Vaším úkolem je správně vyplnit všech sedm výrazů podle uvedených nápověd. Písmena v modře označených políčkách pak vytvoří výsledné slovo.
Nápověda:
- Přístroj používaný k odsávání tekutin nebo sekretů.
- Zkratka vyšetření zaznamenávající elektrickou aktivitu srdce.
- Dutá trubička používaná k podávání tekutin nebo léčiv do těla.
- Chirurgický nástroj používaný k opracování kostí.
- Plochý nástroj používaný například při vyšetření dutiny ústní.
- Chirurgický nástroj určený k sevření cév nebo tkání.
- Neurologický nástroj používaný k vyšetření reflexů.