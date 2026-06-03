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TAJENKA: odpovězte správně na všechny otázky a odhalte jeden z nejznámějších chirurgických nástrojů

Věra Krásová
3.6.2026
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Lékařské nástroje
Autor: Shutterstock.com

Lékařské nástroje jsou nepostradatelnou součástí moderní medicíny. Pomáhají při diagnostice, léčbě i chirurgických zákrocích a mnohé z nich používají zdravotníci každý den. Dokážete odhalit jeden z nejznámějších nástrojů, bez kterého se neobejde žádný operační sál?

Co dnes luštíme?

Dnešní tajenka je věnována lékařským nástrojům a pomůckám, se kterými se můžete setkat v ordinacích, nemocnicích nebo na operačních sálech. Vaším úkolem je správně vyplnit všech sedm výrazů podle uvedených nápověd. Písmena v modře označených políčkách pak vytvoří výsledné slovo.

Nápověda:

  1. Přístroj používaný k odsávání tekutin nebo sekretů.
  2. Zkratka vyšetření zaznamenávající elektrickou aktivitu srdce.
  3. Dutá trubička používaná k podávání tekutin nebo léčiv do těla.
  4. Chirurgický nástroj používaný k opracování kostí.
  5. Plochý nástroj používaný například při vyšetření dutiny ústní.
  6. Chirurgický nástroj určený k sevření cév nebo tkání.
  7. Neurologický nástroj používaný k vyšetření reflexů.

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Kvíz: Uhádnete, jaké nemoci se léčí těmito léky?
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