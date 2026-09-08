TAJENKA: Zvládnete vyluštit název účinné látky nacházející se v lécích proti bolesti

Bolest není jen nepříjemný pocit, ale také důležitý varovný signál organismu. Upozorňuje nás totiž na to, že v těle něco není v pořádku. Vnímání bolesti je přitom velmi individuální, jelikož stejný podnět může každý člověk prožívat jinak. Roli v tom hraje například věk, psychický stav, únava nebo předchozí zkušenosti s bolestí.
Co dnes luštíme?
Tentokrát hledáme název látky, která patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Používá se především ke krátkodobé úlevě od mírné až středně silné bolesti a má také protizánětlivé účinky. Tato účinná látka je obsažena v několika různých léčivých přípravcích, které se prodávají pod různými obchodními názvy. Dokážete její název odhalit v dnešní tajence?
Nápověda:
- Jak se nazývá tekutina, která se nachází v ústech a pomáhá při trávení potravy?
- Jak se nazývá kožní onemocnění, při kterém se tvoří nadměrné množství kožního mazu a mohou se objevovat mastné šupiny?
- Jak se nazývá orgán, ve kterém se shromažďuje a zahušťuje žluč?
- Který minerál je důležitý pro zdraví kostí a zubů?
- Jak se nazývá známý volně prodejný lék proti bolesti a horečce, jehož účinnou látkou je paracetamol?
- Jak se nazývá umělá náhrada části těla, například končetiny?
- Jak se označuje stav, při kterém se žaludeční obsah vrací zpět do jícnu a může způsobovat pálení žáhy?
- Jak se nazývá proces spalování lidského těla po úmrtí?
- Jak se latinsky nazývá orgán uložený v dutině břišní, který produkuje trávicí enzymy a hormon inzulin?