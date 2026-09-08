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Zdraví.euro.cz Domácí lékař

TAJENKA: Zvládnete vyluštit název účinné látky nacházející se v lécích proti bolesti

Věra Krásová
8.9.2026
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Tajenka: účinná látka
Autor: Shutterstock.com

Jak dobře se orientujete v pojmech ze světa zdraví a medicíny? Vyzkoušejte si naši tajenku. Odpovězte správně na všech devět otázek a z označených písmen odhalte název účinné látky, která se používá k úlevě od bolesti a také ke snížení horečky. Zvládnete to bez použití Google nebo jiného vyhledávače?

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Bolest není jen nepříjemný pocit, ale také důležitý varovný signál organismu. Upozorňuje nás totiž na to, že v těle něco není v pořádku. Vnímání bolesti je přitom velmi individuální, jelikož stejný podnět může každý člověk prožívat jinak. Roli v tom hraje například věk, psychický stav, únava nebo předchozí zkušenosti s bolestí.

Co dnes luštíme?

Tentokrát hledáme název látky, která patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Používá se především ke krátkodobé úlevě od mírné až středně silné bolesti a má také protizánětlivé účinky. Tato účinná látka je obsažena v několika různých léčivých přípravcích, které se prodávají pod různými obchodními názvy. Dokážete její název odhalit v dnešní tajence?

Nápověda:

  1. Jak se nazývá tekutina, která se nachází v ústech a pomáhá při trávení potravy?
  2. Jak se nazývá kožní onemocnění, při kterém se tvoří nadměrné množství kožního mazu a mohou se objevovat mastné šupiny?
  3. Jak se nazývá orgán, ve kterém se shromažďuje a zahušťuje žluč?
  4. Který minerál je důležitý pro zdraví kostí a zubů?
  5. Jak se nazývá známý volně prodejný lék proti bolesti a horečce, jehož účinnou látkou je paracetamol?
  6. Jak se nazývá umělá náhrada části těla, například končetiny?
  7. Jak se označuje stav, při kterém se žaludeční obsah vrací zpět do jícnu a může způsobovat pálení žáhy?
  8. Jak se nazývá proces spalování lidského těla po úmrtí?
  9. Jak se latinsky nazývá orgán uložený v dutině břišní, který produkuje trávicí enzymy a hormon inzulin?

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Kvíz: Uhádnete, jaké nemoci se léčí těmito léky?
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