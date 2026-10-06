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TAJENKA: Zvládnete vyluštit název dětské nemoci?

Věra Krásová
6.10.2026
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Tajenka
Autor: Shutterstock.com

Děti se během svého života setkávají s řadou nemocí, které se mohou šířit především v kolektivu. Některé z nich už dnes díky očkování známe méně než dříve, přesto se s nimi stále můžeme setkat. Poznáte podle několika jednoduchých nápověd jednu z typických dětských infekcí?

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Infekční onemocnění provázejí dětský věk poměrně často. Pobyt ve školce nebo ve škole znamená blízký kontakt s dalšími dětmi, a tím i větší příležitost k šíření různých virů a bakterií. Některé infekce mají nenápadný začátek a zpočátku mohou připomínat obyčejné nachlazení. Jiné se naopak projeví velmi charakteristickými příznaky, které mohou rodičům napovědět, s jakým onemocněním se dítě potýká.

Co dnes luštíme?

Jak jste už asi pochopili, dnes hledáme název infekčního onemocnění, které se typicky objevuje především v dětském věku. Přenáší se kapénkami a může se mezi lidmi snadno šířit, zejména v dětských kolektivech.

Začátek onemocnění může připomínat běžnou virózu a provází ho například zvýšená teplota, únava nebo bolest hlavy. Později se může objevit charakteristické bolestivé zduření v oblasti před ušima a podél čelisti. U dětí bývá průběh této nemoci většinou mírný, přesto se mohou ve vzácnějších případech objevit komplikace.

V seznamu pojmů v dnešní tajence najdete výrazy z oblasti medicíny, lidského těla i běžného života. Odpovědi na jednotlivé otázky vám pomohou odhalit zvýrazněná písmena. Dokážete z nich poskládat název hledaného dětského onemocnění?

Nápověda:

  1. Co je opakem průjmu?
  2. Jak se nazývá obřad, při kterém se loučíme se zemřelým?
  3. Jak se jmenuje nemoc, při které nás bolí v krku a špatně se polyká?
  4. Co se vytvoří na ráně, když se začne hojit?
  5. Jaký parazit se může přisát na člověka při procházce v lese?
  6. Jak se nazývá pískání nebo šumění v uších, i když kolem není žádný zvuk?
  7. Co se nám může zvětšit na krku při nemoci?
  8. Jak se dříve říkalo tuberkulóze?
  9. Jaký je jeden z charakteristických příznaků zápalu plic?

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