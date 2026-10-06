TAJENKA: Zvládnete vyluštit název dětské nemoci?

Infekční onemocnění provázejí dětský věk poměrně často. Pobyt ve školce nebo ve škole znamená blízký kontakt s dalšími dětmi, a tím i větší příležitost k šíření různých virů a bakterií. Některé infekce mají nenápadný začátek a zpočátku mohou připomínat obyčejné nachlazení. Jiné se naopak projeví velmi charakteristickými příznaky, které mohou rodičům napovědět, s jakým onemocněním se dítě potýká.
Co dnes luštíme?
Jak jste už asi pochopili, dnes hledáme název infekčního onemocnění, které se typicky objevuje především v dětském věku. Přenáší se kapénkami a může se mezi lidmi snadno šířit, zejména v dětských kolektivech.
Začátek onemocnění může připomínat běžnou virózu a provází ho například zvýšená teplota, únava nebo bolest hlavy. Později se může objevit charakteristické bolestivé zduření v oblasti před ušima a podél čelisti. U dětí bývá průběh této nemoci většinou mírný, přesto se mohou ve vzácnějších případech objevit komplikace.
V seznamu pojmů v dnešní tajence najdete výrazy z oblasti medicíny, lidského těla i běžného života. Odpovědi na jednotlivé otázky vám pomohou odhalit zvýrazněná písmena. Dokážete z nich poskládat název hledaného dětského onemocnění?
Nápověda:
- Co je opakem průjmu?
- Jak se nazývá obřad, při kterém se loučíme se zemřelým?
- Jak se jmenuje nemoc, při které nás bolí v krku a špatně se polyká?
- Co se vytvoří na ráně, když se začne hojit?
- Jaký parazit se může přisát na člověka při procházce v lese?
- Jak se nazývá pískání nebo šumění v uších, i když kolem není žádný zvuk?
- Co se nám může zvětšit na krku při nemoci?
- Jak se dříve říkalo tuberkulóze?
- Jaký je jeden z charakteristických příznaků zápalu plic?