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Zdraví.euro.cz Domácí lékař

TAJENKA: zvládnete vyluštit název duševní nemoci?

Věra Krásová
22.9.2026
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Tajenka: duševní nemoc
Autor: Shutterstock.com

Jak dobře se orientujete v pojmech ze světa zdraví a medicíny? Vyzkoušejte si naši dnešní tajenku. Odpovězte správně na všechny otázky a ze zvýrazněných písmen odhalte název duševní nemoci. Zvládnete tajenku vyluštit bez použití vyhledávače?

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Duševní onemocnění mohou ovlivňovat myšlení, prožívání, chování i každodenní fungování člověka. Některá z nich jsou poměrně známá, přesto se kolem nich stále objevuje řada mýtů a nepřesností. Dnešní tajenka vás zavede právě do této oblasti.

Co dnes luštíme?

Tentokrát hledáme název závažného duševního onemocnění, které může ovlivňovat způsob, jak člověk vnímá realitu, přemýšlí, prožívá emoce nebo komunikuje s okolím. Typickými projevy mohou být například bludy, halucinace, poruchy myšlení nebo změny v chování. Průběh onemocnění se přitom může u jednotlivých lidí výrazně lišit.

V seznamu pojmů najdete výrazy z oblasti medicíny, lidského těla, psychologie i dalších zdravotnických oborů. Odpovědi na jednotlivé otázky vám pomohou odhalit zvýrazněná písmena. Poskládáte z nich název hledaného onemocnění?

Nápověda:

  1. Jaká je známá anglická zkratka pro těžký akutní respirační syndrom?
  2. Jak se nazývá odborník zabývající se vlasy a vlasovou pokožkou?
  3. Která část dolní končetiny se nachází mezi kyčlí a kolenem?
  4. Jak se nazývá pohlavně přenosné infekční onemocnění způsobené bakterií Treponema pallidum?
  5. Jak se označuje nadměrná tělesná hmotnost, při níž je množství tělesného tuku vyšší, než je pro zdraví vhodné?
  6. Jak se nazývá obor, který se zabývá diagnostikou a terapií poruch komunikace, zejména řeči a jazyka?
  7. Jak se označuje chorobný strach ze zvířat?
  8. Jak se nazývá duševní onemocnění, pro které je typická dlouhodobě skleslá nálada, ztráta zájmu a potěšení a další psychické či tělesné obtíže?
  9. Jak se nazývá věda, která se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů?
  10. Jak se označuje změněný stav vědomí, který může být navozen například sugescí?
  11. Jak se nazývá porucha příjmu potravy charakterizovaná opakovanými záchvaty přejídání a následným zvracením?
  12. Jak se nazývá hormon, který se v těle uvolňuje například při stresu a připravuje organismus na rychlou reakci?

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