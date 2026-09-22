TAJENKA: zvládnete vyluštit název duševní nemoci?

Duševní onemocnění mohou ovlivňovat myšlení, prožívání, chování i každodenní fungování člověka. Některá z nich jsou poměrně známá, přesto se kolem nich stále objevuje řada mýtů a nepřesností. Dnešní tajenka vás zavede právě do této oblasti.
Co dnes luštíme?
Tentokrát hledáme název závažného duševního onemocnění, které může ovlivňovat způsob, jak člověk vnímá realitu, přemýšlí, prožívá emoce nebo komunikuje s okolím. Typickými projevy mohou být například bludy, halucinace, poruchy myšlení nebo změny v chování. Průběh onemocnění se přitom může u jednotlivých lidí výrazně lišit.
V seznamu pojmů najdete výrazy z oblasti medicíny, lidského těla, psychologie i dalších zdravotnických oborů. Odpovědi na jednotlivé otázky vám pomohou odhalit zvýrazněná písmena. Poskládáte z nich název hledaného onemocnění?
Nápověda:
- Jaká je známá anglická zkratka pro těžký akutní respirační syndrom?
- Jak se nazývá odborník zabývající se vlasy a vlasovou pokožkou?
- Která část dolní končetiny se nachází mezi kyčlí a kolenem?
- Jak se nazývá pohlavně přenosné infekční onemocnění způsobené bakterií Treponema pallidum?
- Jak se označuje nadměrná tělesná hmotnost, při níž je množství tělesného tuku vyšší, než je pro zdraví vhodné?
- Jak se nazývá obor, který se zabývá diagnostikou a terapií poruch komunikace, zejména řeči a jazyka?
- Jak se označuje chorobný strach ze zvířat?
- Jak se nazývá duševní onemocnění, pro které je typická dlouhodobě skleslá nálada, ztráta zájmu a potěšení a další psychické či tělesné obtíže?
- Jak se nazývá věda, která se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů?
- Jak se označuje změněný stav vědomí, který může být navozen například sugescí?
- Jak se nazývá porucha příjmu potravy charakterizovaná opakovanými záchvaty přejídání a následným zvracením?
- Jak se nazývá hormon, který se v těle uvolňuje například při stresu a připravuje organismus na rychlou reakci?