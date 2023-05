Tanzanii sužuje epidemie cholery, od konce srpna zemřelo 150 lidí

Nejvíce postižená je ekonomická metropole země Dáresalám, kde onemocnělo 4482 lidí. Z dalších 19 regionů země je hlášeno 9871 případů, řekla podle agentury AFP mluvčí WHO Fadela Chaibová na tiskové konferenci v Ženevě.

Cholera je vysoce nakažlivé onemocnění, které se nejčastěji přenáší pitnou vodou znečištěnou lidskými výkaly, ale také potravinami. Po krátké inkubační době dvou až pěti dnů, někdy ale i několika hodin, vyvolává silné průjmy a zvracení a v důsledku způsobuje dehydrataci těla. Pokud není pacientovi poskytnuta rychlá odpovídající pomoc, může zemřít.

Chaibová uvedla, že cholera je v regionu endemická a počet případů nakažení hlášených každý den se snižuje. Nicméně upozornila, že „příští období dešťů a očekávaný příchod nejintenzivnějších epizod klimatického jevu El Niňo za posledních 20 let by mohly přinést velmi vysoké srážky a zvýšení přenosu této choroby a její mezinárodní rozšíření“.

Mluvčí sdělila, že WHO zatím nepočítá se zahájením očkovací kampaně v Tanzanii. Podle ní to nejlepší, co se v této chvíli dá dělat, je zabránit šíření infekce, patřičně léčit nemocné a zlepšit hygienické podmínky a sítě distribuce pitné vody.