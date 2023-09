Tělesně postižený mezi námi

SUMMARY

The social situation of physically handicapped has gone through a historical process from the idea of total segregation to current attempts to integrate these people into the society. It has been a long process during which the society and its healthy members have been trying to find relationships and build a space for one of the minorities.

Tělesný hendikep vždy byl a i v současnosti stále je v důsledku zřetelné viditelnosti, na rozdíl od jiných hendikepů, například nedoslýchavosti, lehkých mentálních retardací nebo logopedických vad, poměrně stigmatizujícím postižením. Skupina osob s tělesným postižením je nehomogenní, společným znakem pro všechny její příslušníky je omezení hybnosti.Kromě toho, že tělesný hendikep postihuje člověka v celé jeho osobnosti, jedná se téměř vždy o dlouhodobý nebo trvalý stav.

V odborné literatuře se uvádí, že největší zastoupení (50–60 %) mezi takto postiženými mají dětské mozkové obrny – DMO (Vítková, 2006). Škála tělesných postižení je velmi široká, pro úplnost uvádím tabulku. Podle statistických údajů vykázaných ÚIV je v České republice podíl tělesně postižených včetně přidružené mentální retardace 0,46 % všech školou povinných žáků.





Pohled do historie

Postoj společnosti k lidem s tělesným hendikepem se během dlouhého vývoje a zvláště v posledních letech výrazně posunul v pozitivním smyslu. Dnes nikoho nepřekvapí setkání s vozíčkářem, respektujeme parkovací místa pro tělesně postižené, uvolňujeme jim vyhraněné prostory v hromadné dopravě, pokládáme za samozřejmé, že navštěvují kina a divadla, studují a vykonávají kvalifikovanou práci.

Vztah společnosti k osobám s tělesným postižením se vyvíjel v závislosti na vyspělosti společnosti, její struktuře, způsobu myšlení, morálce a normách společenského života. V prvobytně pospolné společnosti, ale také v antice (Sparta) se společnost zbavovala jedinců nemocných, neschopných práce nebo boje. Důvodem bylo především existenční hledisko, které vedlo buď k likvidaci takových jedinců, nebo k jejich vyloučení ze společnosti, segregaci.

K podstatné změně došlo s nástupem křesťanství, kdy bylo díky křesťanské zásadě rovnosti všech lidí před Bohem a myšlence lásky k bližnímu přiznáno také postiženým místo ve společnosti. Staraly se o ně hlavně církev a kláštery, toto období je také nazýváno jako charitativní. Pod vlivem humanismu a renesance se postupně objevují snahy o vzdělávání tělesně i smyslově postižených dětí a mládeže v různých ústavech a zařízeních. S nástupem kapitalistické struktury společnosti se do popředí zájmu dostává profesní příprava tělesně postižených a velká pozornost je věnována jejich rehabilitaci.

Počátkem 20. století vzniká v Liberci ortopedický ústav, určený dětem německé národnosti a v roce 1913 zřizuje prof. MUDr. R. Jedlička první ústav v českých zemích pro zmrzačelé v Praze na Vyšehradě se školou, dílnami a nemocnicí. Na popud Alice Masarykové následoval Ústav tělesně vadných v Brně na Kociánce (dnes Kociánka – Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež). Poslední dvě jmenovaná zařízení jsou funkční dodnes a s nimi mnoho dalších. Současně se zakládáním prvních ústavů a škol se prosazuje myšlenka preventivní péče, která vychází ze zásady, že je lepší postižení a onemocnění předcházet, než je léčit.

Pohled do současnosti

Pro 2. polovinu 20. století a zvláště pro vývoj po roce 1989 je typický rozsáhlý integrační proces, tedy začleňování dětí a mládeže s tělesným postižením do běžných školských zařízení pro nepostižené. Integrace je chápána buď jako individuální v běžné škole, nebo v rámci speciální třídy zřízené v běžné škole. Týkala se nejprve dětí s lehčím tělesným hendikepem nebo i tělesným postižením těžšího stupně, ale bez přidruženého výraznějšího mentálního defektu.

Na podporu integrace dětí a žáků do běžných typů škol vydává MŠMT ČR od šk. roku 1993/94 každoročně metodický pokyn k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení. I když se zvýšil počet bezbariérových prostorů, může se člověk s tělesným hendikepem setkat s nepochopením, mnohdy na úřadech, v osobním kontaktu např. u lékaře, kdy se s ním jedná jako s méněcenným. Takovým projevem je například i to, obrací-li se lékař či sestra k asistentovi postiženého a nikoli k němu, jako by tělesné postižení znamenalo hendikep komunikační či mentální.

K podpoře nezávislosti a samostatnosti tělesně postižených osob přispívá i nový systém sociálních služeb platný od 1. 1. 2007, velmi užitečnou je spolupráce s osobním asistentem, v případech dlouhodobého onemocnění služby typu home care nebo pečovatelské služby. S tělesně postiženými se můžeme setkat kdekoliv při ošetřování nebo na lůžkovém oddělení. Vždy je nutné zjistit míru postižení, úroveň socializace nemocného, úroveň jeho sebeobsluhy, stupeň samostatnosti, co je schopen v nových podmínkách zvládnout a kde bude nutná asistence. Ošetřovatelská péče o tělesně postiženého musí být stanovena individuálně, podle míry a druhu postižení. Nikdy nesmíme zapomenout na respektování osobnosti hendikepovaného.

