Televize jako analgetikum u dětí

Italští výzkumníci z Univerzity v Sienně zkoumali schopnost rodičů a televize odvést pozornost dětí od bolesti. Studie otištěná v časopise Archives of Disease in Childhood naznačuje, že televize je v tomto ohledu účinnější než aktivní utěšování rodiči. Výzkum byl proveden na vzorku 69 dětských pacientů ve věku od sedmi do dvanácti let, kteří podstoupili nabodnutí žíly v nemocnici. Děti byly rozděleny do tří skupin …