Terapie akutních gastroenteritid u dětí

Klíčová slova

akutní gastroenteritidy • dehydratace • perorální rehydratační roztoky • realimentace

Akutní gastroenteritidy (AG) i při stále se zlepšujícím sociálně-ekonomickém standardu jsou nadále druhým nejčastějším důvodem (po respiračních infekcích) k návštěvě lékaře v rozvinutých zemích. Obvykle probíhají mírně a ve většině případů jsou řešeny ambulantně. Přesto představují 10 % indikací k hospitalizaci u dětí mladších pěti let.

V USA je pro AG hospitalizováno 200 000 dětí ročně a na AG zde umírá každý rok 300 dětí. Problematika AG má nejen aspekty medicínské, ale i závažné etické a sociální a představuje významnou ekonomickou zátěž. Vyžaduje tedy přesná doporučení jak pro léčbu, tak pro prevenci.

V druhé polovině minulého století byla AG věnována značná pozornost, zejména s cílem řešit extrémní úmrtnost na toto onemocnění v rozvojových zemích. Zejména díky Světové zdravotnické organizaci (WHO), která se značnou měrou podílela na přípravě perorálních rehydratačních roztoků (ORS) a podpoře jejich zavedení do praxe, klesla úmrtnost na tato onemocnění včetně cholery v rozvojových zemích až o 60 %. Dalším pokrokem bylo zavedení dvou živých bakteriálních vakcín (V. cholerae 103HgR a Salmonella typhi Ty21A).

S určitou prodlevou byly ORS zavedeny do terapie i v rozvinutých zemích. V Evropě byla modifikována doporučení pro terapii AG Evropskou společností pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) v roce 1992. I když se v České republice již dříve užíval Valíkův perorální rehydratační roztok, prosazení ORS do pediatrické praxe a do obecného povědomí jako základu terapie AG se do současnosti plně nezdařilo.

Často je terapie vedena medikamentózně, mnohdy kombinací léků, a správná hydratace je opomíjena nebo vedena zcela nevhodnými nápoji. Protože většina gastroenteritid probíhá v našich podmínkách velmi mírně a nemusí vést k dehydrataci dítěte, může se pak zdát, že takto vedená terapie je úspěšná. Je potom mylně aplikována i u závažněji probíhajících gastroenteritid, a způsobí tak zhoršení stavu nemocného a nutnost hospitalizace, které se ale mohlo včasnou a adekvátní terapií předejít.

V prevenci AG stále v ČR chybí rotavirová vakcína, která může pravděpodobně pozitivně ovlivnit výskyt onemocnění způsobený rotaviry, které jsou nejčastějším etiologickým agens u nejmladších dětí. Po neúspěchu první rotavirové vakcíny z roku 1998, kdy byl zaznamenán zvýšený výskyt intususcepcí u očkovaných dětí, jsou v současnosti s úspěchem podávány další typy vakcín. Je to pentavalentní vakcína z reassortantního kmene vytvořeného z lidského a bovinního kmene viru a další monovalentní vakcína z lidského rotavirového kmene, který je atenuován opakovanými pasážemi na tkáňových kulturách.

Lze předpokládat, že v krátké době budou vakcíny k dispozici i na našem trhu. AG je způsobena porušenou funkcí střevní sliznice při osídlení patogenními virovými, bakteriálními nebo protozoárními agens. Viry většinou přímo poškozují střevní klky a enzymy kartáčového lemu enterocytů a změnou architektoniky střevní sliznice významně redukují resorpční plochu střeva. Rotavirus produkuje enterotoxin způsobující sekreční průjem. Invazívní baktérie jsou příčinou ulcerací a zánětlivé infiltrace střevní sliznice.

Enterotoxické baktérie svými toxiny stimulují c-AMP nebo c-GMP, a tím aktivní sekreci iontů a vody do střevního lumen. Neinvazívní baktérie a protozoa adherují ke sliznici a spouštějí její zánětlivou infiltraci. Změny střevní sliznice vedou různým mechanismem ke ztrátám tekutin a iontů a k dehydrataci organismu. Ve střední Evropě nejsou těžké formy dehydratace časté. U 70 % pacientů se jedná o izotonickou dehydrataci, u 10 % o hyponatremickou a u 20 % o hypernatremickou dehydrataci. Typ dehydratace není závislý na druhu infekčního agens.

Denní ztráty tekutin mohou být dvojnásobně až trojnásobně větší než cirkulující objem krve (150–200 ml/kg/den). Při snaze organismu objem obnovit může dojít až k intracelulární dehydrataci a tkáňové hypoxii. Dehydratací jsou nejvíce ohroženi kojenci pro svůj velký tělesný povrch a zvýšený sklon ke zvracení. Rozvoj dehydratace lze očekávat při více než 8 stolicích a více než 2 zvraceních za den. Riziko je zvýšeno v případě podvyživeného nebo jinak závažně nemocného dítěte.

U dětí v rozvinutých zemích jsou AG nejčastěji vyvolány enteropatogenními viry (rotaviry, Norwalklike viry, adenoviry, astroviry, kalikoviry). Je známo, že až 40 % akutních průjmů u kojenců a malých dětí je rotavirové etiologie a tyto viry jsou nejčastějším agens v případě úmrtí v souvislosti s AG. Bakteriální průjmy jsou v rozvinutých zemích nejčastěji vyvolány salmonelami, Campylobacter jejuni, méně již enterotoxickými nebo enteroinvazívními E. coli, yersiniemi, jen výjimečně shigelami. Parazitární agens jsou zastoupena hlavně kryptosporidiemi a lambliemi.

K větší vnímavosti k AG vede imunosuprese, imunodeficience, achlorhydrie, porucha střevní motility, malnutrice, antibiotická terapie a celkové oslabení organismu při jiných závažných onemocněních. Kromě výše uvedených agens bývají v těchto případech vyvolavatelem i klostridia. U rotavirů je nejčastější fekálně-orální přenos, za běžnou infekční dávku je považováno jen 0,001 ml filtrátu infikované stolice. Šíření onemocnění je tak velmi snadné, časté jsou nozokomiální infekce.

Bakteriální agens mají vztah k některým potravinám. Mlékem se může šířit Campylobacter jejuni a Salmonella species, vejci Salmonella species, masem Clostridium perfringens, Aeromonas species, Campylobacter jejuni a Salmonella species. V drůbežím mase převládá Campylobacter jejuni, ve vepřovém Clostridium perfringens. Nedostatečně tepelně upravené maso je zdrojem E. coli enterohaemorrhagica, zelenina pak Aeromonas species a Clostridium perfringens.

Klinické příznaky AG začínají náhle z plného zdraví, po inkubační době podle vyvolávajícího infekčního agens. Obvykle se objevuje nevolnost a pobolívání břicha, dále zvracení a průjem. Průjem je definován objemem stolice přesahujícím 10 ml/kg/den u kojenců a batolat, resp. třemi řídkými nebo vodnatými stolicemi odcházejícími během 24 hodin o objemu větším než 250 g u starších dětí a dospělých.

Stolice během infekčních gastroenteritid mohou mít i příměs krve. Onemocnění je často provázeno teplotou. Zvracení může trvat 12 až 48 hodin, průjem 2 až 7 dnů. AG, zvláště rotavirové, jsou mnohdy provázeny respiračními infekty. Při infekcích vyvolaných salmonelami, shigelami, yersinemi i Campylobacter jejuni mohou být výjimečně pozorovány příznaky reaktivní artritidy.

AG vyvolané některými kmeny E. coli a shigelami, zvláště produkujícími verotoxin, mohou vést k hemolyticko-uremickému syndromu. Pro onemocnění vyvolaná baktérií Salmonella typhi, event. paratyphi, jsou charakteristické septické stavy až multiorgánová selhání. K prerenální urémii, event. i multiorgánovému selhání, může ale dojít při pozdní nebo neadekvátní terapii i při AG vyvolaných běžnými agens.

Terapie AG vychází z poznání, že většina gastroenteritid odezní sama. Dostatečná hydratace zajistí optimální podmínky potřebné k vyloučení agens z napadeného organismu. Proto je terapie založena na rychlé perorální náhradě ztrát vody a elektrolytů – rehydrataci – s event. korekcí acidózy, a na včasném podání výživy ve formě dobře tolerovaných potravin – realimentaci – s cílem zabránit dalšímu poškození střevní sliznice a rozvoji chronických průjmů.

Úspěch léčby AG v rozvinutých zemích je založen na respektování těchto pravidel:1. užití perorálních hypotonických rehydratačních roztoků (ORS) (Na+ 60 mmol/l, glukóza 74–111 mmol/l),2. rychlé orální rehydrataci během 4 hodin,3. rychlé následné realimentaci běžnou stravou,4. podávání speciálních dietetik nebo ředěné stravy nemá opodstatnění,5. kojení není přerušováno,6. průběžné hrazení dalších ztrát vody a iontů perorálními rehydratačními roztoky,7. medikamentózní terapie není potřebná.

AG u nás probíhají obvykle velmi lehce a naprostou většinu z nich lze řešit ambulantně pod dohledem lékaře. Léčba je volena podle stavu hydratace dítěte (resp. míry jeho dehydratace). Při závažně probíhajícím onemocnění s těžkou i střední dehydratací je nutné vždy přistoupit k hospitalizaci. Dítě, které zvrací, bývá přijímáno na lůžko dříve a častěji než dítě, u kterého převládá průjem.

Rehydratace

Určení stupně dehydratace (pokud není k dispozici údaj o hmotnosti z předchozích dnů) je možné podle kritérií uvedených v Tab. 1. Lehká dehydratace představuje ztrátu hmotnosti menší než 5 %, střední dehydratace ztrátu mezi 5 až 10 % původní tělesné hmotnosti. Ztráty hmotnosti nad 10 % jsou již těžkou dehydratací a jsou pro dítě velmi rizikové.

Perorální rehydratační roztoky Terapie akutních průjmových onemocnění perorálními rehydratačními roztoky (ORS) je známa již dlouho, ale až v posledních padesáti letech byly na základě vědeckých poznatků sestaveny takové definované ORS, které řeší akutní průjmová onemocnění i s vysokým stupněm dehydratace.

Nejprve za podpory WHO a UNICEF vznikl „WHO perorální rehydratační roztok“ s 90 mmol Na+/l určený především k léčbě cholery v rozvojových zemích. U evropských dětí ale byly po jeho užití pozorovány otoky nártů a víček nebo i zvýšená dráždivost. Roztoky totiž způsobovaly hypernatrémii, protože obsahovaly více natria, než děti stolicí ztrácely. WHO roztoky jsou proto pro evropské děti nevhodné.

Studie vedená Evropskou společností pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) přinesla v roce 1992 doporučení pro perorální rehydrataci evropských dětí. Nové, tzv. ESPGHAN roztoky byly vytvořeny při znalosti, že ztráty sodíku stolicí u AG evropských dětí představují jen kolem 60 mmol Na+/l stolice. ESPGHAN roztoky dále obsahují 20 mmol K+/l, koncentrace chloridů nemá klesnout pod 25 mmol/l.

Zásadní podmínkou účinnosti ORS je přítomnost glukózy, protože umožňuje resorpci Na+ i při nízkých koncentracích a tedy i nízké osmolalitě roztoku. ESPGHAN doporučuje koncentraci glukózy v roztoku 74–111 mmol/l, při které probíhá optimální resorpce vody. Glukóza je obvykle v roztoku jako monomer. Lze ji podávat i jako polymer, zvláště v podobě rýžového škrobu (obsahuje krátké a dlouhé polymery glukózy a jen nepatrné množství pentóz a hemicelulózy).

V ORS jsou tyto polymery velmi výhodné pro nízkou osmolalitu roztoku, větší toleranci pacientem, a protože jsou dostupné a levné. (Podávání rýžového odvaru při AG bylo doporučováno a s úspěchem podáváno po celá desetiletí – ovšem opomíjelo se současné podání potřebných iontů.) Cereální škroby nejsou doporučovány pro riziko alergizace, zvláště kojenců.

V ORS je zastoupena alkalinizační složka pro léčení event. acidózy při závažných průjmech. Pro nevhodnou chuť a další negativní aspekty již není do roztoku zařazován bikarbonát, ale je podáván citrát. Doporučené množství citrátu je 10 mmol/l. Další podmínkou úspěchu ORS je jeho hypoosmolalita, která je doporučována v rozmezí 200–250 mOsml/kg.

Při užití ORS je potřebné vědět, že upravují dehydrataci a udržují hydrataci, korigují acidózu a až zprostředkovaně ovlivňují počet a objem stolic a dobu trvání gastroenteritidy. Na trhu v ČR je volně v lékárnách k dispozici perorální glukózový rehydratační roztok ESPGHAN s názvem Kulíšek.

Rýžový rehydratační roztok lze připravit podle následující receptury: Rp. Natrii chlorati 1,75 g, Kalii chlorati 1,5 g, Natrii citrici dihydrati 2,94 g. M. f. pulvis. Ad sacc. pap. D. S. Obsah sáčku rozpustit v 1 litru 5% rýžového odvaru (tj. 50 g rýže na 1 litr vody, nejlépe připravit z instantní bezmléčné rýžové kaše).

Děti ORS obvykle tolerují. Podáním tohoto roztoku lze zvládat i situace zpočátku provázené zvracením. Roztok podáváme vždy chlazený na 4–8 °C po lžičkách, např. po 5–10 minutách vždy v dávce 5–10 ml roztoku. Při přetrvávajícím zvracení nebo odmítání roztoku je možné roztok podat po kapkách nazogastrickou sondou. Tato forma podávání je přirozenější, jednodušší a méně invazívní než intravenózní rehydratace.

Roztoky nelze ochucovat šťávami nebo džusy, protože to vede ke zvýšení osmolality a ztrátě jejich efektu. V praxi podávaná Coca-Cola je u AG je zcela nevhodná, protože se jedná o vysoce osmolární nápoj se značným obsahem cukrů a bez potřebných iontů k hrazení jejich ztrát (viz Tab. 3). Podávání čaje také problém neřeší, protože čaj obsahuje jen stopové množství požadovaných iontů, stejně jako dostupné minerálky. Navíc v obou nápojích samozřejmě chybí požadované množství glukózy a citrátu.

Dávkování ORS vychází z požadavku rychlé rehydratace, která má být vyřešena během 4 hodin. Ovšem i po zvládnutí dehydratace bude dále probíhat akutní průjmové onemocnění s dalšími ztrátami elektrolytů a vody, které je nutné pro udržení stavu hydratace průběžně hradit U lehké dehydratace s úbytkem hmotnosti 3–5 % podáváme po dobu 4 hodin 30–50 ml rehydratačního roztoku na kg hmotnosti, u středně těžké dehydratace s úbytkem hmotnosti 5–10 % se po dobu 4 hodin podává 50100 ml rehydratačního roztoku na kg hmotnosti. I stavy těžké dehydratace je možné řešit ORS.

V těchto případech se podává 100–150 ml rehydratačního roztoku na kg hmotnosti během 4 hodin. Při nutnosti podání většího množství roztoku je možné použít nazogastrickou sondu. Po 4 hodinách je nezbytné přehodnocení stavu hydratace lékařem. V případě, že se hydratace upravila, zahajujeme včasnou realimentaci. I po zvládnutí hydratace ve většině případů stále trvají průjmy, další ztráty elektrolytů a vody hradí ORS v dávce 10 ml/kg na každou vodnatou stolici. Dávkování ORS je uvedeno v Tab. 4.

Jestliže přetrvávají po 4 hodinách rehydratační léčby známky dehydratace, je možné dalších 6–12 hodin podávat ORS. Pokud se hydratace přesto nezlepší nebo dokonce zhorší, je indikována hospitalizace a parenterální rehydratace. Indikací k zahájení intravenózní rehydratace jsou těžká dehydratace (ztráty > 10 % tělesné hmotnosti), zvláště se známkami šoku, neschopnost přijímat tekutiny perorálně včetně možnosti podání nazogastrickou sondou, kojenci se závažným základním onemocněním a stavy s těžkou podvýživou.

Realimentace při AG vychází z doporučení ESPGHAN z roku 1997 a je založena na systému časné realimentace uměle živených kojenců a starších dětí a nepřerušovaného kojení. Dřívější systém „čajových pauz“, resp. hladovění, byl opuštěn pro častý rozvoj protrahovaných gastroenteritid a následných malabsorpčních syndromů.

Naopak časná přítomnost živin v trávicím ústrojí reguluje zvýšenou střevní permeabilitu prostřednictvím digestivních enzymů, podílí se na udržení integrity sliznice, omezuje možnost bakteriálního přerůstání a možnost rozvoje závažné střevní léze (event. až atrofické sliznice) vedoucí k protrahované gastroenteritidě. K včasné realimentaci se užívají živiny, které nezatíží střevo.

Realimentace prováděná již po 4 hodinách výhradního podávání ORS zajišťuje rychlejší a vyšší hmotnostní přírůstky, neprodlužuje trvání AG, nezvyšuje četnost zvracení a stolic a není příčinou laktózové intolerance. I během AG má trávicí ústrojí dostatečnou reziduální kapacitu pro adekvátní a úspěšnou enterální výživu.

Mateřské mléko je podáváno kontinuálně – i při aktuální dehydrataci dítěte pro obsah látek přímo ochraňujících nebo stimulujících střevní sliznici. Doporučovaná strava k realimentaci musí být dobře a snadno stravitelná, chutná, levná a dostupná. Takovou stravou je mateřské mléko, pokud je dítě kojeno. Uměle živení kojenci jsou realimentováni stejnými mléčnými preparáty pro kojence na bázi kravského mléka, jakými byli živeni před onemocněním.

Nutností je zachovat stejné mléko, jaké bylo podáváno před začátkem onemocnění, protože tím se předchází případnému rozvoji alergické reakce na nově podaný antigen. Mléka jsou podávána v plné koncentraci, dříve používané ředění snižuje kalorickou hodnotu a není již doporučováno. Výhodná je příprava mlék v rýžovém odvaru, pro lepší toleranci laktózy.

Do základní léčby nepatří podávání bezlaktózových mlék. Ta jsou vhodná jen pro děti s laktázovou deficiencí, která se rozvíjí u 1–6 % dětí, především při rotavirové AG. Podání bezlaktózových mlék je doporučováno až po průkazu sníženého pH stolice (