Těsná kontrola glykemie v intenzivní péči

SUMMARY

The article provides review of TGC – Tight Glycemic Control which has its benefits but also carries some risks. Accurate glucose monitoring and meticulous documentation is very important.

Léčba hyperglykemie v intenzivní péči je navzdory výsledkům známých studií stále poměrně kontroverzním tématem. Následující článek systematicky prochází základní studie týkající se kontroly krevního cukru v intenzivní péči. Autoři se zaměřili na období 1950–2006 a použili databáze Medline, CI NAHL a EMBASE.Roku 1877 byla Claudem Bernardem zaznamenána hyperglykemie při hemoragickém šoku. Ta vznikla v důsledku akutního traumatu bez primárního onemocnění diabetem mellitem (Bernard, 1878).

Nález této hyperglykemie bez primárního diabetu se označuje jako stresová hyperglykemie. Mnoho studií se zabývá objasněním patofyziologických mechanismů, které vedou ke vzniku hyperglykemie v souvislosti s neurologickými, kardiovaskulárními a imunologickými komplikacemi u pacientů v kritickém stavu (Preiser et al., 2002; Mesotten, Van den Berghe et al., 2003; Clement et al., 2004; Inzucchi, Rosenstock, 2005). Je známo, že mnoho závažných onemocnění či poranění vyústí v rezistenci na inzulin, glukózovou intoleranci a stresovou hyperglykemii. (Thorell et al., 1999; McCowen et al., 2001; Cely et al., 2004).





Označení hyperglykemie v číselných hodnotách se liší od >6,1 mmol/l (Van den Berghe et al., 2001) až do >10–12 mmol/l (Devos, Preiser, 2004). Běžně byly tolerovány hodnoty mírné hyperglykemie (do 12 mmol/l) s odůvodněním možného benefitu zejména pro mozek, ale i pro další orgány závislé na krevním cukru jakožto primární energii. Na základě toho nebyla na jednotkách intenzivní péče (JIP) kontrolována glykemie rutinně, nýbrž jen u pacientů, kteří měli v anamnéze diabetes mellitus (Robinson, van Soeren, 2004). Podávání inzulinu v intenzivní péči nebylo indikováno, dokud hranice glykemie nepřesáhla 10–11 mmmol/l. Intenzivisté se obávali, že by užití těsné kontroly glykemie mohlo vést ke komplikacím spojeným s hypoglykemií (Angus, Abraham, 2005).

Přístup k řešení stresové glykemie se postupně měnil a ovlivnily jej zejména tři důležité aspekty:

* U pacientů s diabetem mellitem je hyperglykemie přímo úměrná zvýšenému výskytu infekce (Rayfied et al., 1982; Fietsam et al., 1991; Pomposelli et al., 1998). Studie využívající zvýšenou kontrolu hladin krevního cukru ukázaly signifikantní snížení výskytu infekcí (Furnary et al., 1999).

* Hyperglykemie má souvislost se zhoršeným outcomem při cévní mozkové příhodě (Weir et al., 1997; Bruno et al., 1999; Capes et al., 2001; Kagansky et al., 2001) a negativně ovlivňuje hojení kožních štěpů u popálenin (Gore et al., 2001).

* V případě akutního infarktu myokardu je prokázáno, že incidence srdečního selhání a mortalita je spojena se stresovou hyperglykemií (Capes et al., 2000; Bolk et al., 2001).

Průlomovou studií, jež změnila pohled a postoj k léčbě hyperglykemie v intenzivní péči, byla studie, kterou provedla v roce 2001 prof. Greet Van den Berghe se svým kolektivem (pozn. red.: Tight glycemic control improves ICU survival). Šlo o prospektivní randomizovanou kontrolovanou studii (RCT), která se týkala intenzivní inzulinové léčby provedené na vzorku 1548 pacientů na chirurgické jednotce intenzivní péče, z nichž podstoupilo 62 % srdeční operaci.

U pacientů byla použita intenzivní inzulinová léčba (terapie inzulinem byla zahájena při glykemii >6,1 mmol/l a pak udržována v rozmezí 4,46,1 mmol/l), nebo konvenční inzulinová léčba (zahájení inzulinové terapie při hodnotě glykemie >12 mmol/l s následně udržovaným rozmezím 10–11 mmol/l). U skupiny pacientů s intenzivní inzulinovou léčbou došlo k signifikantnímu snížení komplikací, jako jsou: nozokomiální infekce, akutní renální insuficience, jaterní dysfunkce, polyneuropatie a svalová atrofie.

Efekt byl markantní především u pacientů hospitalizovaných na JIP dlouhodobě. Došlo ke zkrácení doby, po kterou museli být pacienti připojeni na umělou plicní ventilaci (UPV), snížila se potřeba transfuzní terapie, byl zde menší výskyt septikemie a z toho vyplývající nižší incidence multiorgánového selhání vyvolaného sepsí.

Výsledky této studie vedly k tomu, že to, co bylo dříve považováno za tolerovatelnou adaptabilní odpověď akutní fáze onemocnění (pozn. red.: glykemie >10–12 mmol/l), bylo nyní označeno jako situace vyžadující léčbu.

Studie DIGAMI (Diabetes Mellitus Insulin-Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction), provedená na vzorku 620 pacientů s akutním infarktem myokardu prokázala dlouhodobý efekt na přežití. Hladina glykemie byla udržována v rozmezí 7–10,9 mmol/l. U pacientů podstupujících CABG (pozn. red.: aortokoronární bypass – z angl.: Coronary Artery Bypass Graft) bylo prokázáno zmírnění odpovědi SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) při intenzivní inzulinové léčbě (Visser et al., 2005).

Nejen efekt v prevenci hyperglykemie, ale také metabolický a non-metabolický efekt inzulinu hraje svou roli. (Rassias et al., 1999; Das, 2001; Hirsch, Coviello, 2002; Furnary et al., 2003; Hansen et al., 2003; Van den Berghe, 2004; Wong et al., 2004; Dandona et al., 2005; Vanhorebeek et al., 2005).

Změna v praxi

Intenzivní management v kontrole glykemie je brán jako „evidence based“ (pozn. red.: evidence based medicine – medicína založená na důkazech) praxe v intenzivní péči (Vincent, 2004) a standard v léčbě septických pacientů (Dellinger et al., 2004). American College of Endocrinology (pozn. red.: vědecká odnož Americké společnosti klinických endokrinologů – AACE) doporučila udržování hladiny krevního cukru u pacientů na JIP

Profesorka Greet Van den Berghe a její kolektiv provedly v roce 2006 další studii, do které zahrnuly 1200 pacientů hospitalizovaných nejméně tři dny na všeobecné JIP (ve stejné instituci, jako byla provedena původní studie z roku 2001). Intenzivní inzulinová léčba snížila hladinu krevního cukru, ale úmrtnost významně nesnížila (40 % ve skupině s konvenční léčbou versus 37,3 % ve skupině s intenzivní inzulinovou léčbou), přestože došlo k poklesu počtu CVVHD (pozn. red.: kontinuálních venovenózních hemodialýz) a ke snížení délky pobytu.

Neuspokojivé výsledky týkající se nižší úmrtnosti byly zklamáním a jsou důvodem pro přezkoumání evidence. Ačkoli byly existující argumenty doposud přesvědčivé a přísnější korekce glykemie byla všeobecně přijímána, v odborné literatuře byly vzneseny námitky vyzývající k opatrnosti. Již v době původní studie bylo navrženo, aby byly provedeny další studie zahrnující jiné skupiny pacientů, a potvrdily tak benefit vyplývající z předchozích studií.

K dalším limitujícím okolnostem studie patří odlišné nutriční režimy či nesrovnatelné soubory pacientů ošetřovaných na JIP. Často měli tito pacienti i velmi nízké (asi kolem 9) APACHE skóre (Nesbitt, 2002; Fowler, Annane, 2006).

Obdobně Inzucchi a Rosenstock (2005) namítali, že pokyny ACE pro řízení a udržování glykemie jsou založeny na velmi omezeném výzkumu a doporučení jsou předčasná. Whitcomb a kolektiv v retrospektivní studii z roku 2005 na vzorku 2713 kriticky nemocných pacientů prokázali, že hyperglykemie při přijetí na JIP byla nezávislým rizikovým faktorem jen u nediabetiků přijatých na kardiochirurgické, hrudní a neurochirurgické JIP, ale ne na všeobecné JIP anebo u pacientů s diabetem. Studie DIGAMI 2 (Malmberg et al., 2005) a velká studie CREATE-ECLA (Mehta et al., 2005) zahrnující 20 000 pacientů s infarktem myokardu prokázala neutrální efekt na mortalitu.

Nebezpečnost TGC a význam glykemického protokolu

Přezkoumávání literatury nejenže zpochybňuje těsnou kontrolu glykemie, ale také se zaměřuje na potenciálně negativní důsledky při jejím uplatňování především na hypoglykemii. Pokles glykemie pod 2,2 mmol/l byl při použití intenzivní inzulinové terapie zaznamenán ve 24 % (Popa et al., 2003), v 18,7 % (Van den Berghe et al., 2006) v 5,2 % (Van den Berghe et al., 2001) a ve 3 % (Zimmerman et al., 2004).

Rozsáhlá německá studie VISEP (zařazeni byli pacienti v těžké sepsi či septickém šoku), které se účastnilo několik center, byla pozastavena, protože výskyt hypoglykemie vystoupal na 12,1 % v porovnání s 2,1 % u skupiny léčené konvenčně (Brunkhorst et al., 2005), stejně tak jako evropská studie Glucontrol, která byla pozastavena pro nedostatečnou bezpečnost protokolu.

Aplikace intenzivní inzulinové terapie je časově a pracovně náročnější pro zdravotnický personál (Vriesendorp et al., 2004) a další okruh problémů tvoří metody měření krevního cukru. Studie porovnávající čtyři různé metody měření glykemie ukázala, že POCT (point of care testing) techniky měření u lůžka pacienta dosáhly největší shody s výsledkem z laboratoře při provedeném odběru z arteriální linky. Pouze 26,3 % kapilárních odběrů od pacientů v hypoglykemii se shodovalo s centrální laboratoří (Kanji et al., 2005). Tak jak evidence ukázala, tzv. finger pricking (píchání do prstu), je neadekvátní metodou pro pacienta na JIP.

Použitím správných algoritmů a protokolu lze implikovat těsnou kontrolu glykemie bez rizika hypoglykemie a dosáhnout tak bezpečnosti a efektivity. Několik takových protokolů bylo vyvinuto a shledáno bezpečnými (Brown, Dodek, 2001; Goldberg et al., 2004; Kanji et al., 2004; Zimmerman et al., 2004; Bland et al., 2005; Chant et al., 2005; Dilkush et al., 2005; Rood et al., 2005; Plank et al., 2006; Taylor et al., 2006).

Co říci závěrem?

Zásadní studie byla provedena kolektivem profesorky Greety Van den Berghe v roce 2001. S dalšími přibývajícími studiemi byla hyperglykemie u pacientů v kritickém stavu označena za nevýhodnou. Méně přesvědčivé výsledky posledních studií (včetně Van den Berghe et al., 2006), a navíc pochybnosti vznesené během studie VISEP vybízely k objektivní analýze doposud předkládaných doporučení.

Prozatímní všeobecně přijatelný konsenzus zazněl na sjezdu Intenzivní medicíny 2008 a za důvod pro zahájení TGC je nyní považována hodnota krevního cukru 7,7–8,3 mmol/l s cílem dosáhnout hodnot 4,4–8,3 mmol/l (Preiser, JC, Devos, P., 2007 – konference Lisboa 2008).

Náhled do historického vývoje v oblasti těsné kontroly glykemie umožňuje zdravotníkům v intenzivní péči větší porozumění této problematice. Ačkoli je TGC stále doporučována, nemusí být vhodná pro každého pacienta. Zodpovědnost leží na pracovnících v intenzivní péči. Na nich je, aby upřednostnili, co je potřebné, a především bezpečné při uvádění inzulinových protokolů do praxe.

Článek převzat z Nursing Critical Care (Parsons, P., Watkinson, P. Blood glucose control in critical care patients – a review of the literature. British Association of Critical Care Nurses, Nursing Critical Care, vol. 12, no. 4., 2007.) Zvláštní poděkování patří MUDr. Jitce Zemanové, která nemalým dílem přispěla k realizaci tohoto překladu. Referenční list k dispozici u autorky.

Přeložila Andrea Ševčíková, KARIM, FN Brno-Bohunice (asevcikova@hotmail.com)

