Test barvosleposti: Vidíte barvy tak, jak opravdu jsou? Ishiharův test odhalí odchylky ve vnímání barev

O barvosleposti
Barvoslepost, odborně označovaná jako porucha barevného vidění, bývá ve většině případů vrozená. Souvisí s funkcí buněk v oku nazývaných čípky, které zajišťují vnímání barev. Pokud některé čípky nefungují správně, dochází ke zhoršenému rozlišování určitých barevných odstínů. V současné době existují také speciální brýle, které mohou některým lidem pomoci zlepšit rozpoznávání barev.
Mnoho lidí o své poruše barevného vidění dlouhou dobu neví. Často se na ni přijde až při preventivní prohlídce, ve škole nebo během specializovaného očního vyšetření.
Typy barvosleposti
- Červeno-zelená barvoslepost – Nejčastější forma barvosleposti. Dochází ke zhoršenému rozlišování červených a zelených odstínů.
- Modro-žlutá barvoslepost – Méně častý typ poruchy, při kterém člověk obtížně rozlišuje modré a žluté barvy.
- Úplná barvoslepost – Velmi vzácná forma poruchy barevného vidění. Člověk vidí převážně odstíny šedé.
Test barvosleposti
