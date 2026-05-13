Test barvosleposti: Vidíte barvy tak, jak opravdu jsou? Ishiharův test odhalí odchylky ve vnímání barev

Redakce
13.5.2026
oko
Autor: Freepik.com

Barvoslepost postihuje miliony lidí po celém světě. Jde o poruchu zraku, při které člověk nedokáže správně rozlišovat některé barvy nebo jejich odstíny. Častěji se vyskytuje u mužů než u žen.  V tomto článku najdete známý Ishiharův test barvosleposti, který se používá při vyšetření zraku po celém světě. Test funguje na principu obrázků složených z barevných teček, ve kterých je ukryté číslo nebo symbol. Úkolem je správně rozpoznat zobrazený znak.

O barvosleposti

Barvoslepost, odborně označovaná jako porucha barevného vidění, bývá ve většině případů vrozená. Souvisí s funkcí buněk v oku nazývaných čípky, které zajišťují vnímání barev. Pokud některé čípky nefungují správně, dochází ke zhoršenému rozlišování určitých barevných odstínů. V současné době existují také speciální brýle, které mohou některým lidem pomoci zlepšit rozpoznávání barev.

Mnoho lidí o své poruše barevného vidění dlouhou dobu neví. Často se na ni přijde až při preventivní prohlídce, ve škole nebo během specializovaného očního vyšetření.

Typy barvosleposti

  • Červeno-zelená barvoslepost – Nejčastější forma barvosleposti. Dochází ke zhoršenému rozlišování červených a zelených odstínů.
  • Modro-žlutá barvoslepost – Méně častý typ poruchy, při kterém člověk obtížně rozlišuje modré a žluté barvy.
  • Úplná barvoslepost – Velmi vzácná forma poruchy barevného vidění. Člověk vidí převážně odstíny šedé.

Test barvosleposti

Ishiharův test
Zašifrované číslo je 96
Ishiharův test
Zašifrované číslo je 16
Ishiharův test
Zašifrované číslo je 26
Ishiharův test
Zašifrované číslo je 45
Ishiharův test
Zašifrované číslo je 2
Ishiharův test
Zašifrované číslo je 15
Ishiharův test
Zašifrované číslo je 8

Zdroj: MDCalc, OPG

