Test Deníku: zraněné na ulici Češi ignorují

Lenka Jelínková. Že je to bezcitné? Podobnou zkušenost zaznamenali redaktoři Deníku během svého průzkumu ve všech krajích ČR.

Příklad z Jablonce: krvácející muž s hlubokou ránou na čele – ve skutečnosti jeden z figurantů redakce – padá na ulici do bezvědomí. Nikdo se ale ležícího ani nedotkne. Lidé pouze zpovzdálí nabízejí, že zavolají záchranku. Drtivá většina kolemjdoucích ale odvrací hlavy. V Chrudimi lidé také nepomohli. Někteří si ležícího figuranta jen vyfotili mobilem. Průzkum Deníku kromě lhostejnosti k lidem v nouzi ukázal, že třetina Čechů, i kdyby chtěla pomoci, si nedokáže poradit s tepenným krvácením a polovina je bezradná, pokud má pomoci člověku v bezvědomí. Každopádně podle lékařů může rychlá první pomoc až dvojnásobně prodloužit šanci zraněného na přežití. „U bezvědomí může být postižený během několika málo minut mrtev,“ říká ředitel pražské záchranky Zdeněk Schwarz. Chcete vědět, jak jsou ochotni a schopni pomoci lidé ve vašem okolí? Podrobné informace o průzkumu zveřejní redakce v zítřejším vydání Deníku.

Průzkum odkryl alespoň jedno pozitivní zjištění, většina Čechů zná číslo záchranné služby 155. Tento způsob pomoci podle zkušeností záchranářů dnes převládá a zjištění Deníku jej potvrzuje. „Hm, to jste mě překvapili. Zjistil bych, jestli dýchá, a když ne, tak bych volal záchranku,“ uvedl například pětačtyřicetiletý Richard Fleiter z Karlových Varů ohledně pomoci člověku v bezvědomí. „Pokud by krvácel z tepny, pak bych mu poradil, aby zašel k lékaři,“ zněla jeho další rada. Kuriózní jsou i další návody některých Čechů. V Praze například dva důchodci shodně uvedli, že by člověku v bezvědomí dali čichnout čpavku, aby se probral. „Bezvědomí? To opravdu nevím, co bych udělala. A při pohledu na krev je mi špatně,“ reagovala pětačtyřicetiletá žena z Olomouce. Mnozí se ale nepokusí o nic. Podle Schwarze za tím stojí obecný nezájem lidí o druhé, neznalost pravidel první pomoci a také strach. Dát první pomoc je ale nejen lidskou povinností. „Její neposkytnutí je v ČR trestným činem,“ dodává Schwarz.

