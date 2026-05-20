Test paměti: Vyzkoušejte si jednoduchou úlohu, která prověří vaši krátkodobou paměť

Paměťové testy slouží k jednoduchému ověření schopnosti krátkodobé paměti. V tomto online testu je úkolem zapamatovat si vizuální podněty (obrázky) během krátkého časového intervalu a následně je správně vybavit.
Krátkodobá a pracovní paměť
Krátkodobá paměť slouží k dočasnému udržení informací po velmi krátkou dobu, obvykle v řádu několika sekund až desítek sekund. Umožňuje nám například zapamatovat si číslo, které si hned zapíšeme, nebo několik slov, která právě slyšíme.
Pracovní paměť je aktivnější systém. Nejenže informace uchovává, ale zároveň s nimi i pracuje – například je třídí, porovnává, kombinuje nebo používá při řešení úkolů. Je klíčová pro soustředění, učení a logické myšlení.
Jednoduše řečeno:
- krátkodobá paměť = „držím informace krátce v hlavě“
- pracovní paměť = „pracuji s informacemi v hlavě“
Jak test funguje
Po dobu 30 sekund se zobrazují vizuální podněty. Úkolem je zapamatovat si jich co nejvíce a následně je vypsat. Cílem je zapamatovat si minimálně 5 obrázků, ideálně 8 a více.
Paměťový test
Dívejte se pozorně a zapamatujte si co nejvíce obrázků.