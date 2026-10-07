Test periferního vidění: zjistěte, jak rychle dokážete najít všechna čísla

Rozlišujeme mezi periferním a centrálním viděním. Centrální vidění uplatňujeme primárně, dokážeme skrze něj rozpoznat i ty nejdrobnější detaily. Na lehkou váhu bychom ale neměli brát ani periferní vidění, díky němuž jsme schopni zaregistrovat blížící se objekty, aniž bychom se k nim museli přímo otočit.
Schulteho tabulka
Schulteho tabulku vytvořil německý psychiatr Walter Schulte původně jako psychodiagnostický nástroj, který sloužil ke studiu pozornosti. V současnosti se využívá jako cvičení zaměřené na soustředění a vizuální vyhledávání.
Při jejím plnění se aktivuje vizuální pozornost a prostorové zpracování. Dotyčný při něm využívá své schopnosti rychle se orientovat v zorném poli, soustředit se na zadaný úkol a ignorovat ostatní podněty, dá se tedy použít jako takový mentální trénink.
Jak test funguje?
Test zahrnuje tři kola, v každém z nich najdete tabulku s náhodně rozmístěnými čísly, ve třetím kole přitom půjde o písmena. Vaším úkolem je snažit se udržet pohled ve středu tabulky a poté za použití periferního vidění co nejrychleji vyhledat po sobě jdoucí čísla nebo písmena, tedy od 1 do 25 nebo od A do Z.
Ačkoli to může znít jednoduše, provést to už nemusí být taková hračka. Kola se navíc postupně ztěžují, proto předpokládáme, že vám jejich dokončení zabere postupně stále více času. A kdybyste se svým výsledným časem nebyli spokojení, nezoufejte, test si můžete zopakovat, kolikrát jen chcete. Samozřejmě si ho můžete zkusit i bez měření času.
1. V prvním kole je Vaším úkolem co nejrychleji najít čísla od 1 do 25 s tím, že Váš pohled by měl celou dobu setrvat na středu tabulky. Začít můžete, kdykoli chcete. A pokud hodláte být opravdu pečliví, nezapomeňte si změřit, jak dlouho vám hledání trvalo.
2. V tomto kole stále půjde o čísla, namísto jedné číselné řady se tu ale nachází rovnou dvě. Jedna je provedena v klasické černé barvě, druhá v červené. Úkol zůstává stejný, a to nalézt co nejdříve čísla od 1 do 25.
Pouze přibyla jedna drobná změna, a sice během toho střídat barvy. Začít byste měli černou barvou, následovat by měla červená, potom opět černá atd. Ať se vám z těch čísel a barev nezamotá příliš hlava!
3. Princip je stejný jako v prvním kole, pouze čísla nahradila písmena. Vaším úkolem je tedy nyní v co nejkratším čase vyhledat písmena od A do Z. Zlomte vaz!
Vyzkoušejte také:
• Test barvosleposti
• IQ test
• Test paměti
• Test logického myšlení
• Test postřehu
• Test prostorové představivosti
• Test reakce
• Test zraku
• Stroopův test
• Test astigmatismu
• Test kontrastní citlivosti
• Test na ADHD
• Test goniometrických klamů
• Test logiky
• Test multitaskingu
• Test slepého místa
• Test rozlišování barev
• Test vizuální paměti
• Test optických iluzí
• Test rozpoznávání emocí
• Test symetrie
• Vizuální test postřehu
Zdroje: handwiki.org, biosferaklub.info, schulte-table.com, medioptik.cz