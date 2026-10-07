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Test periferního vidění: zjistěte, jak rychle dokážete najít všechna čísla

Dominika Nováková
7.10.2026
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ukázka periferního vidění
Autor: Shutterstock.com

Periferním viděním označujeme schopnost vnímat pohyb a objekty na okraji zorného pole, slouží k lepší orientaci v prostoru a reakci na podněty z okolí. Právě na něj se zaměřuje tento test. Nejedná se přitom o žádný diagnostický nástroj, ale hravou formou, jak prověřit vaši pozornost, rychlost a schopnost vizuálního vyhledávání.

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Rozlišujeme mezi periferním a centrálním viděním. Centrální vidění uplatňujeme primárně, dokážeme skrze něj rozpoznat i ty nejdrobnější detaily. Na lehkou váhu bychom ale neměli brát ani periferní vidění, díky němuž jsme schopni zaregistrovat blížící se objekty, aniž bychom se k nim museli přímo otočit. 

Schulteho tabulka

Schulteho tabulku vytvořil německý psychiatr Walter Schulte původně jako psychodiagnostický nástroj, který sloužil ke studiu pozornosti. V současnosti se využívá jako cvičení zaměřené na soustředění a vizuální vyhledávání. 

Při jejím plnění se aktivuje vizuální pozornost a prostorové zpracování. Dotyčný při něm využívá své schopnosti rychle se orientovat v zorném poli, soustředit se na zadaný úkol a ignorovat ostatní podněty, dá se tedy použít jako takový mentální trénink. 

Jak test funguje?

Test zahrnuje tři kola, v každém z nich najdete tabulku s náhodně rozmístěnými čísly, ve třetím kole přitom půjde o písmena. Vaším úkolem je snažit se udržet pohled ve středu tabulky a poté za použití periferního vidění co nejrychleji vyhledat po sobě jdoucí čísla nebo písmena, tedy od 1 do 25 nebo od A do Z. 

Ačkoli to může znít jednoduše, provést to už nemusí být taková hračka. Kola se navíc postupně ztěžují, proto předpokládáme, že vám jejich dokončení zabere postupně stále více času. A kdybyste se svým výsledným časem nebyli spokojení, nezoufejte, test si můžete zopakovat, kolikrát jen chcete. Samozřejmě si ho můžete zkusit i bez měření času.  

1. V prvním kole je Vaším úkolem co nejrychleji najít čísla od 1 do 25 s tím, že Váš pohled by měl celou dobu setrvat na středu tabulky. Začít můžete, kdykoli chcete. A pokud hodláte být opravdu pečliví, nezapomeňte si změřit, jak dlouho vám hledání trvalo.

test periferního vidění

Autor: Redakce

2. V tomto kole stále půjde o čísla, namísto jedné číselné řady se tu ale nachází rovnou dvě. Jedna je provedena v klasické černé barvě, druhá v červené. Úkol zůstává stejný, a to nalézt co nejdříve čísla od 1 do 25. 

Pouze přibyla jedna drobná změna, a sice během toho střídat barvy. Začít byste měli černou barvou, následovat by měla červená, potom opět černá atd. Ať se vám z těch čísel a barev nezamotá příliš hlava! 

test periferního vidění

Autor: Wikimedia Commons, podle licence: CC BY-SA 3.0

3. Princip je stejný jako v prvním kole, pouze čísla nahradila písmena. Vaším úkolem je tedy nyní v co nejkratším čase vyhledat písmena od A do Z. Zlomte vaz!

test periferního vidění

Autor: Redakce

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Zdroje: handwiki.org, biosferaklub.info, schulte-table.com, medioptik.cz

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