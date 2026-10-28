Test rozpoznávání AI obrázků: Co je skutečnost a co práce umělé inteligence?

V naší poznávačce si můžete ověřit, jak dobře poznáte práci AI. Každý obrázek musíte pečlivě prozkoumat, jelikož v mnoha případech jde opravdu jen o drobné detaily, jež pomohou odhalit obrázek vytvořený umělou inteligencí. Některé fotografie rozpoznáte od práce AI hned, jiné vám dají nejspíše zabrat.
AI versus realita
Ještě před několika lety bylo možné obrázek vytvořený umělou inteligencí poměrně snadno poznat. Nejčastěji to prozradily deformované ruce a oči. Málokdy se stalo, že by člověk na obrázku vygenerovaném AI nástrojem měl například správný počet prstů. Dnes už je ale technologie zase o krok vpřed a tyto chyby jsou ve většině případů odstraněny.
Moderní generátory obrázků již dokážou vytvářet velmi realistické scény a drobné nedokonalosti už nemusí být na první pohled vůbec patrné. Někdy se dokonce musíte zamyslet nad tím, zda vše na fotografii dává smysl, protože vyobrazení bývá velice realistické, ale občas jsou tam spíše nelogické detaily.
Abyste se mohli otestovat, jak dobrý odhad na práci umělé inteligence máte, připravili jsme si pro vás tento rychlý test, který váš postřeh prověří. Nejde přitom jen o hledání očividných chyb. Zkuste si všímat také detailů, které mohou působit neobvykle, například světla, stínů, odrazů, textů nebo drobných předmětů v pozadí.
Jak test funguje?
Princip testu je velmi jednoduchý. U každého obrázku se musíte rozhodnout, zda se jedná o práci AI nebo fotografii zachycující realitu. Pečlivě si vše prohlédněte a poté zaklikněte jednu ze dvou možností nacházející se pod daným obrázkem. Jakmile zadáte poslední odpověď, zobrazí se vám celkové vyhodnocení.
Na konci testu zjistíte, jak úspěšní jste byli a zda dokážete AI obrázky odhalit lépe než běžný pozorovatel. Nenechte se přitom hned odradit tím, že některý obrázek vypadá dokonale realisticky, některé fotografie mohou klamat. Tak směle do toho a nezapomeňte nám svůj výsledek napsat do komentářů. Držíme pěsti!
AI, nebo reálná fotografie?
Poznáš, která fotka je vygenerovaná umělou inteligencí a která je skutečná?