Thomayerova nemocnice otevřela nové pracoviště radioterapie

„Je sofistikovanější, pohodlnější, energetičtější,“ vysvětlila primářka Abrahámová ČTK výhody nového lineárního urychlovače Siemens Artiste. Je vhodný k léčbě většiny nádorů, dokáže přitom ozařovat jen postiženou tkáň a nikoliv okolní orgány. Přístroj a software za zhruba 70 milionů korun pořídila nemocnice už loni v listopadu, ze 70 procent na něj přispěla EU. První pacient byl novým ozařovačem ošetřen letos v dubnu.

Do zmodernizovaného pavilonu byl ale letos na jaře přemístěn i čtyři roky starý urychlovač, který do té doby fungoval v protiatomovém krytu v areálu nemocnice. Stavební práce přišly na dalších 35 milionů korun, hradila je nemocnice. „Nové pracoviště nabízí velmi příjemné prostory. Dostatek denního světla je v radiačních prostorách dosti výjimečný a v našem radiačním traktu je všude, kde to je z hlediska radiační ochrany možné,“ pochvalovali si při dnešním slavnostním otevření zástupci nemocnice.

Na pracovišti funguje i terapeutický rentgen na nenádorové ozařování, kterým se budou léčit třeba patní ostruhy nebo tenisové lokty. Přístroj platilo ministerstvo zdravotnictví, vyšel na devět milionů. O nábytek a výzdobu pavilonu X se postaral Nadační fond onkologie pro 21. století.

„Můj sen je doplnit oddělení ještě o brachyterapii,“ dodala primářka Abrahámová. Jde o takzvané vnitřní ozařování, kdy se zdroj záření zavede do nádoru. Takto se léčí například nádory dělohy.