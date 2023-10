Po trhání osmiček vynechte alkohol i teplé nápoje. Jezte zmrzlinu a ránu nevyplachujte

Trhání osmiček je stomatologický zákrok, který v mnohých pacientech vyvolává silné obavy. Bývá totiž spojen s nepříjemnou bolestí, která se dostavuje hlavně po zákroku. Extrakcí osmiček, jak se výkonu také říká, může přitom dotyčný předejít celé řadě problémů. Někdy navíc představuje jediné možné řešení. Jak trhání osmiček probíhá, jak na rychlou rekonvalescenci a čím utěšit bolest po trhání zubů moudrosti?

Ačkoli je obecně známo, že chrup zdravého dospělého člověka obsahuje celkem 32 zubů, zhruba 20 procentům „šťastlivců“ jich nikdy nenaroste více než 28. Proč šťastlivců? Protože 4 poslední zuby, pro které se vžilo označení zuby moudrosti, s sebou místo výhod častokrát přinášejí spíše celou řadu možných komplikací.

Osmičky, jak se těmto stoličkám také říká, rostou zpravidla mezi 18–24. rokem života, a to úplně na konci každého ze 4 zubních oblouků. Jejich prořezávání je obvykle spojeno s bolestí. Ne každý chrup navíc disponuje dostatkem místa, a tak se může stát, že se osmičky prořežou nakřivo, anebo pouze částečně. Vliv mohou mít také na již vyrostlé zuby, které se mohou jejich objevením mírně posunout a zakřivit.

Proč je nutná extrakce osmiček?

Trhání „moudráků“ nemusí být pravidlem. Pokud pacientovi zuby moudrosti nezpůsobují žádné obtíže, jejich extrakci podstoupit nemusí. Někteří stomatologové ji však doporučují i z preventivního hlediska. Zuby modrosti mohou mít negativní vliv na zdraví zbylého chrupu. Jsou totiž špatně dostupné a v jejich okolí se snadněji zachycují bakterie a zbytky potravy. To pak vede k rozvoji celé řady problémů.





Zuby jsou například mnohem náchylnější k rozvoji zubního kazu, který vzniká v důsledku rozkládání zubního plaku na povrchu zubů a projevuje se vznikem dutinek v zubu. Zubní plak se samozřejmě netvoří jen na zubech moudrosti, postihnout naopak může úplně celý chrup. Osmičky jsou k jeho rozvoji ale často mnohem náchylnější, a pokud se na nich objeví, může snadno napadnout i sedmičky či další okolní zuby.

Hromadění plaku a bakterií může vést také k zánětu dásní, jež může následně vyústit až v paradentózu. Onemocnění dásní bývá zpravidla důsledkem toxických látek, jež tyto tkáně dráždí a způsobují jejich začervenání a bolest. Toxické látky se uvolňují při rozkladu zubního plaku a i v tomto případě platí, že mohou snadno napadnout okolí osmiček. Mezi další obtíže, s kterými zuby moudrosti často souvisí, patří:

zánět měkkých tkání v okolí korunky (perikoronitida),

(perikoronitida), bakteriální zánět tváří, jazyka, hrdla i dutiny ústní (celulitida),

absces (nahromaděný hnis uvnitř osmičky)

cysta.

Trhání osmiček v důsledku výše popsaných obtíží lékař zpravidla indikuje v momentě, kdy selhala předchozí léčba antibiotiky či antiseptickými ústními vodami. Extrakce zubů moudrosti je na místě také v případě, že k obtížím kolem zubu dochází opakovaně. [1]

Jak trhání osmiček probíhá?

Extrakce osmiček provádí zubař či zubní chirurg na stomatologické klinice. Před samotným výkonem obvykle udělá rentgen chrupu, pomocí kterého zjistí přesnou polohu pacientových zubů. Trhání jako takové pak probíhá v lokální anestezii, která postižené místo znecitliví tak, aby dotyčný necítil bolest. Jedinci, kteří mají z trhání osmiček velký strach nebo trpí úzkostí, mohou svého lékaře požádat o píchnutí sedativa.

Výjimečně může extrakce osmiček probíhat i v celkové anestezii, v takovém případě je však nutné výkon provést v nemocnici na operačním sále. Pacient musí rovněž počítat s tím, že na rozdíl od běžného trhání bude domů moci vyrazit až po několika hodinách. Konkrétně tehdy, až odezní účinky anestezie.

Následující postup závisí na tom, zda je osmička skrz dáseň zcela prořezaná, anebo se nachází pod ní. Pak je nejprve nutné dáseň naříznout skalpelem. V některých případech může být zub zakrytý také malou části kosti. I tu je samozřejmě zapotřebí nejprve odstranit. Pacientům, jejichž zub moudrosti je příliš velký, musí lékař osmičku nejprve rozřezat na menší kusy a teprve poté jednotlivé části vytáhnout, díky čemuž se vyhne drastickým zásahům do dásní.

Po odstranění stoliček vloží lékař mezi zuby mul, který musí pacient skousnout a nechat na místě zhruba hodinu, díky čemuž se rána začne lépe hojit. Pacient je rovněž poučen o tom, aby do rány nesahal, nestrkal jazyk a nesnažil se ji vyplachovat, čímž by bránil ve vzniku krevní sraženiny. Ta je důležitou součástí léčby. [2]

Jak dlouho trvá trhání osmiček?

Doba, po jakou zákrok trvá, se u jednotlivých pacientů může výrazně lišit. Zatímco u některých zabere trhání pouze několik minut, jedinci s komplikacemi mohou na křesle strávit několikanásobně více času. U pacientů, u nichž bylo nutné naříznout dáseň, je třeba počítat s tím, že se rána musí zavřít stehy. K tomu se zpravidla používají stehy vstřebatelné, které během následujících 7–10 dnů obvykle samy zmizí. V případě nevstřebatelných stehů je ve stejném časovém horizontu nutné ordinaci opět navštívit, aby je lékař mohl vyjmout. [3]

Jak se chovat po trhání osmiček?

Období po zákroku je pro pacienta obvykle náročnější než zákrok samotný. Alespoň co se týče bolesti, která rekonvalescenci provází. I ta je ale velice individuální, její míra totiž závisí hned na několika faktorech:

Odstraněná tkáň – pokud bylo k odstranění zubu nutné odstranit část kosti, bude bolest větší než v případě, kdy je zub moudrosti jednoduše vyjmut.

– pokud bylo k odstranění zubu nutné odstranit část kosti, bude bolest větší než v případě, kdy je zub moudrosti jednoduše vyjmut. Probíhající zánět – někdy může zkomplikovat trhání osmiček zánět či otok, který se u pacienta objevil již před samotnou extrakcí. Z toho důvodu je s trháním vždy lepší počkat až do doby, kdy akutní infekce odezní. To samozřejmě není vždy možně.

– někdy může zkomplikovat trhání osmiček zánět či otok, který se u pacienta objevil již před samotnou extrakcí. Z toho důvodu je s trháním vždy lepší počkat až do doby, kdy akutní infekce odezní. To samozřejmě není vždy možně. Práh bolesti – co dozajista rozhoduje o tom, jak velkou míru obtíží bude pacient pociťovat, je samozřejmě také individuálně nastavený práh bolesti.

Bolest po extrakci osmiček, která rekonvalescenci běžně provází, můžete do jisté míry tlumit léky proti bolesti. Lékař vám pravděpodobně doporučí medikamenty s kombinací paracetamolu a ibuprofenu. Zásadní roli pak hraje samozřejmě chlad. V prvních hodinách se doporučuje chladit tváře na postižené straně ledem, čímž současně předejdete tvorbě velkého otoku. Chladit je samozřejmě možné i zevnitř, ideálně zmrzlinou. Ta by neměla obsahovat nic navíc. Vyhněte se tedy například zmrzlině s oříšky i kousky čokolády, které by se mohly do rány dostat. Ránu byste po čas uzdravování nikdy neměli cíleně vyplachovat, či se z ní snažit vysávat krev.

Ačkoli je bolest po trhání osmiček přirozenou součástí rekonvalescence, nikdy by neměla překročit únosnou míru. S vyhledáním lékařské pomoci proto nikdy neotálejte, pokud se bolest po několika dnech nelepší, anebo se dokonce stupňuje. Mohlo by se jednat o jednu z komplikací, která si žádá odbornou pomoc. Naopak zcela běžně se u pacientů objevuje po trhání osmiček otok tváří a dásní, ztuhlé čelisti a pachuť v puse.

Rekonvalescence trvá zhruba dva týdny, během ní by měl pacient dodržovat klidový režim, vyhýbat se náročným fyzickým aktivitám, na noc si podkládat hlavu polštářem a prvních několik dní upřednostňovat měkkou a tekutou stravu. Bolavé místo až do úplného zahojení mechanicky nečistěte (prvních 48 hodin si kartáčkem nečistěte ani zuby) a po uplynutí 24 hodin od zákroku jen lehce vypláchněte ústa antiseptickou ústní vodou a čiňte tak pravidelně po dobu několika následujících dní. Nikdy však cíleně nevyplachujte otevřenou ránu! Během prvních 24 hodin po výkonu také nikdy:

nevyplachujte ústa ústní vodou ani jinými tekutinami,

nepijte alkohol ,

, nekuřte,

nevystavujte se velké fyzické námaze,

nepijte horké nápoje a nejezte polévky.

Po extrakci zubu moudrosti se obecně doporučuje zůstat jeden až dva dny v pracovní neschopnosti. Zhruba po týdnu až dvou by vás měl lékař objednat na kontrolu a případné vyndání stehů. Někteří lékaři kontrolu nevyžadují a pouze své pacienty poučí, aby je v případě jakýchkoli obtíží navštívili. [4]

Komplikace trhání osmiček

Přestože je extrakce osmiček považována za běžný a poměrně snadný zákrok, mohou se při ní vzácně objevit komplikace různého charakteru. Mezi ty nejčastější patří:

suché lůžko – kdy se v ráně nevytvoří krevní sraženina potřebná pro léčbu, anebo z rány vypadne,

– kdy se v ráně nevytvoří krevní sraženina potřebná pro léčbu, anebo z rány vypadne, poranění nervů – během trhání „moudráků“ může dojít k poranění nervů, což se projeví bolestí, brněním či necitlivostí,

– během trhání „moudráků“ může dojít k poranění nervů, což se projeví bolestí, brněním či necitlivostí, zánět – pokud se do rány dostanou patogeny, mohou u pacienta způsobit infekci, jež se projeví horečkou, bílým nebo nažloutlým výtokem z rány a přetrvávající bolestí či otokem,

– pokud se do rány dostanou patogeny, mohou u pacienta způsobit infekci, jež se projeví horečkou, bílým nebo nažloutlým výtokem z rány a přetrvávající bolestí či otokem, krvácení – potrápit může pacienty i silné krvácení z rány. [5, 6]

Jaká je v případě trhání osmiček cena?

Zda a kolik budete za trhání zubů moudrosti platit, závisí na tom, z jakého důvodu k zákroku došlo. Pokud jej indikoval váš lékař, bude výkon hradit vaše zdravotní pojišťovna. Pokud si však třetí stoličky necháváte trhat na vlastní žádost, počítejte s tím, že účet půjde přímo za vámi. A kolik extrakce zubu moudrosti stojí? Ceny obvykle začínají na 1500 korunách za jeden zub. V případě, že trhání provází komplikace, může být cena samozřejmě vyšší.

