Každý čas od času narazí v lednici nebo ve spíži na zapomenuté potraviny s prošlou trvanlivostí. V některých domácnostech letí takové produkty ihned od koše, jinde jim dají ještě šanci. Ani jeden přístup ovšem nemusí být vždy správný. Rozhodující je především druh potraviny, způsob jejího skladování a význam údaje uvedeného na obalu.
Co se dozvíte v článku
Datum spotřeby versus minimální trvanlivost
Když nakupujeme potraviny, můžeme si na jejich obalech všimnout dvou různých údajů týkajících se data spotřeby. Někde je vyloženě uvedeno „Spotřebujte do,“ zatímco jinde se setkáváme s informací „Minimální trvanlivost do.“ Obě tato sdělení mají přitom trochu jiný význam.
První zmíněný určuje datum použitelnosti, jež se vztahuje především na potraviny, které se rychle kazí a po určité době mohou představovat zdravotní riziko. Nejčastěji se jedná o čerstvé maso, uzeniny a mléčné výrobky nebo třeba hotové pokrmy.
Po uplynutí zmíněného data by se tyto potraviny již neměly konzumovat, a to ani v případě, že vypadají, že jsou v pořádku a ani nejsou nijak špatně cítit. Důvod, proč byste je prošlé neměli jíst, spočívá v tom, že po určité době mohou obsahovat nebezpečné mikroorganismy, které člověk jen pouhým pohledem nebo čichem neodhalí.
Minimální trvanlivost uvedená na obalu produktu (DTM) se pak týká především kvality potraviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve svém slovníčku pojmů přímo uvádí, že: „Do tohoto data výrobce garantuje při zachování podmínek skladování jakost potraviny. Potravina může být za určitých podmínek nabízena k prodeji i po tomto datu, ale musí být bezpečná, musí být viditelně označena informací, že se jedná o potravinu s prošlým DMT, a musí být oddělena od ostatních nabízených potravin.“
Potraviny, které vydrží déle
Pokud jsou některé potraviny skladovány v suchu, tmě, chladu a mimo dosah škůdců, mohou si své vlastnosti uchovat i delší dobu. Mezi produkty, které mohou být za určitých podmínek vhodné ke konzumaci i po uplynutí minimální trvanlivosti, tak spadají například:
- suché těstoviny,
- rýže,
- mouka,
- luštěniny,
- sušenky,
- některé konzervované výrobky.
Nesmíme ovšem zapomínat na to, že i když se jedná o trvanlivý výrobek, je potřeba po uplynutí minimální doby trvanlivosti vždy sledovat také stav jeho obalu. Například nafouklá konzerva je známkou toho, že její obsah už nebude v pořádku. Takového výrobku se raději zbavte a vůbec ho neochutnávejte.
Jak poznat, že se potravina zkazila?
Jak bylo už trochu naznačeno výše, zkaženou potravinu poznáte podle změny její barvy, struktury nebo zápachu. Pokud je v neprůhledném obalu (jako například ve zmíněné plechovce), prvním varovným signálem je jeho poškození či nestandardní vzhled.
Zejména u masa by vás měl ihned odradit zápach, nepřirozené zabarvení či slizký povrch. Nejedlé pečivo, zeleninu nebo ovoce zase stoprocentně poznáte podle výskytu plísně. Nikdy se přitom nesnažte plíseň jen odkrojit. Jakmile je potravina napadena, plíseň jí prorůstá celou, aniž by to člověk mohl pouhým okem spatřit.
Bohužel ale ani nepřítomnost těchto znaků není zárukou toho, že je potravina v pořádku a bezpečná pro konzumaci. Některé bakterie, jež vám mohou způsobit nepříjemné zdravotní problémy, nijak nemění její vzhled ani chuť. A právě z toho důvodu je potřeba u označených výrobků dodržovat datum spotřeby.
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Správné skladování prodlužuje trvanlivost
To, jak dlouho se potravina udrží v dobrém stavu, samozřejmě záleží především na způsobu jejího skladování. Ani výrobek s uvedenou dobou minimální trvanlivosti totiž nemusí zůstat dlouho poživatelný, pokud je špatně uskladněn. Vliv na jeho kvalitu mohou mít například vysoké teploty, vlhkost nebo přímé sluneční záření.
Dbejte tedy především na to, aby chladnička ve vaší domácnosti měla teplotu kolem 4 °C a mraznička přibližně −18 °C. Zároveň se snažte maso uchovávat odděleně od hotových výrobků, a to v uzavřených nádobách, aby nedošlo k případné kontaminaci ostatních produktů v ledničce.
Nejjednodušším řešením je řídit se informacemi o skladování uvedenými na obalu produktů. A pokud víte, že některé výrobky nestihnete včas zkonzumovat například kvůli služební cestě nebo dovolené, uskladněte je zavčasu do mrazáku, pakliže to charakter dané potraviny umožňuje.
Datum spotřeby potravin neznamená to, co si myslíte:
Zdroje: szpi.gov.cz, health.com, vyzivaspol.cz