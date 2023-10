SOUHRN Článek pojednává o ulcerózní kolitidě, která se řadí mezi nespecifické střevní záněty. Příčina vzniku není jasná, předpokládá se vliv řady faktorů (bakteriální, imunologické poruchy, genetická predispozice). Nemoc se může projevit v každém věku, onemocnění je chronického rázu.

SUMMARY The article addresses ulcer colitis which is one of the nonspecific bowel inflammations. The cause of the disease is unclear. Many factors have been suggested (bacteriological, immunological, hereditary). The disease can occur at any age, and it is chronic.

Kazuistika: Mladý muž byl odeslán praktickým lékařem do gastroenterologické ambulance pro bolesti v nadbřišku po jídle, v okolí pupku, a průjem. Opakovaně užívaný Hylak forte (probiotikum) bez efektu. Praktický lékař požadoval fibrogastroskopii k vyloučení vředové choroby gastroduodena. Vyšetření prokázalo negativní nález.





Z rozhovoru s pacientem vyplynulo, že jej obtěžují průjmy – až 8 stolic denně – s příměsí krve. Odběry stolice na bakteriologické vyšetření a na parazity byly negativní. Kvůli podezření na nespecifický střevní zánět gastroenterolog indikoval kolonoskopii (endoskopické vyšetření tlustého střeva). Po nezbytné přípravě a očistě střeva přišel mladý muž s doprovodem k vyšetření.

Po přečtení informovaného souhlasu a zodpovězení otázek týkajících se výkonu souhlas s vyšetřením podepsal. Na žádost pacienta jsme aplikovali premedikaci: Tramal 50 mg i. v. a Dormicum 2,5 mg i. v. I přes tuto analgosedaci reagoval při vyšetření bolestivě.

Závěr koloskopie: těžká proktokolitida – difuzní tvar (Rachmilewitz 12). Vyšetření stanovilo diagnózu, během vyšetření byly odebrány vzorky sliznice, které byly odeslány na histologické vyšetření. Následně byl potvrzen ulcerozní zánět. Pacienta jsme doporučili k hospitalizaci na interní oddělení, kde byla zahájena komplexní léčba s tím, že po zvládnutí akutní fáze nemoci bude pacient trvale sledován v gastroenterologické ambulanci.

Charakteristika choroby

Ulcerózní kolitida je zánětlivé (hemoragickokatarální nebo vředovité) onemocnění sliznice tlustého střeva. Charakteristickým rysem je chronicita, tj. střídání aktivity nemoci s remisemi. Příznaky se objevují náhle (horečky, průjmy s příměsí krve, celková slabost) či zvolna (častější vyprazdňování občas s příměsí krve, pobolívání břicha). Objevit se mohou i mimostřevní příznaky (bolesti kloubů, kožní změny, záněty očí, postižení žlučových cest).

Onemocnění se může vyskytnout v každém věku, nejčastěji však od 20 do 40 let. Základem léčby je 5aminosalicylová kyselina ve formě tablet, čípků či malých nálevů do konečníku. Při aktivitě nemoci se přidávají léky působící protizánětlivě – kortikosteroidy. Lze nasadit imunosupresiva. O léčbě rozhoduje lékař podle aktuálního stavu pacienta.

Závěr

V gastroenterologické ambulanci evidujeme desítky pacientů s touto dg. ve věku od 18 do 83 let. Po potvrzení ulcerózní kolitidy při koloskopickém vyšetření, po vyšetření vzorků sliznice na histologii a laboratorním rozboru krve jsou u nás trvale sledováni. Mnohé léčba udržuje dlouhodobě v remisi – některé ženy v období klidu porodily zdravé děti. U některých pacientů má choroba mírný průběh, jiní mohou být kvůli zhoršení hospitalizováni, někdy bývá nutné chirurgické řešení a provedení stomie. Komplikace bývají rozličné, důležitá je dispenzarizace.

Každý pacient vyžaduje individuální přístup, občas i péči jiných pracovišť, než je ambulance (chirurgie, psychologické poradny, psychiatrické ambulance). Trvalé sledování je nutné z důvodu nastavení správné léčby, nezbytné jsou kontroly krve, sonografie břicha, pravidelné koloskopické kontroly. Máme k disposici řadu informačních brožurek i videokazet, které pro pacienty představují zdroj informací týkajících se jejich nemoci a učí je žít s nemocí plnohodnotný život.

Helena Martenová, Gastroenterologická ambulance Ostrava-Hrabůvka (P. Marten@seznam.cz)