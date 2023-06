Úloha sestry při léčbě syndromu diabetické nohy

Sestra v prvé řadě edukuje pacienta, a to ve všech oblastech léčby diabetu, často však musí edukovat i pečující osobu, která nakupuje, vaří, aplikuje inzulin aj.

Úloha sestry je ale mnohem širší:

– snaží se diabetika přesvědčit o významu komplexní léčby,– plánuje pravidelné kontroly podle ordinace lékaře a potřeb diabetika,– sleduje, eviduje kompenzaci DM,– při každé návštěvě kontroluje nohy, v případě defektu avizuje lékaře,– zdůrazňuje, že základem je včasná léčba, resp. prevence mykóz, ragád, macerací, zarůstajících nehtů, otlaků (Obr. 1a-1e), hyperkeratóz (Obr. 2a, 2b), kuřích ok,– společně s diabetologem zajišťuje ošetření u lékaře specialisty,– poskytne pacientovi kontakt, na který se v případě problému může obrátit,– transport k převazům zajišťuje motorovým vozidlem, osobní řízení není vhodné.

V žádném případě nesmíme dopustit, aby osoba s diabetickou nohou chodila k převazům pěšky nebo využívala hromadných dopravních prostředků.

Výsledkem dobře edukované a spolupracující osoby s diabetem je, že:

– dodržuje terapii – dietní opatření, kontroly glykemií, aplikaci inzulinu, užívání předepsaných léků, vyloučí zátěž poraněné končetiny, denně kontroluje nohy, – před koupelí kontroluje teplotu vody ponořením předloktí – u diabetické neuropatie je snížená citlivost a hrozí riziko poškození kůže horkou vodou,– vyvaruje se dlouhých koupelí nohou, aby nedošlo k maceraci kůže,– důkladně si vysouší meziprstní prostory, ve vlhkém prostředí je riziko vzniku mykózy,– zajistí si odbornou profesionální pedikúru, pokud ne, zajišťuje mu ji sestra (nohy nesmějí být poraněny),– nosí prostornou a pohodlnou obuv z měkkého materiálu beze švů, s tvrdou podrážkou,– nechodí naboso, nosí ponožky bez stahujících gumiček (tzv. zdravotní).

Pacient má vědět, že i při vzniku malého defektu musí včas vyhledat diabetologa, který jej odešle ke specializovanému vyšetření. K vyléčení nebo zastavení destruktivních změn je nezbytná účinná terapie. Pro posouzení prognózy syndromu diabetické nohy nemívá význam lokalizace ulcerace ani její plocha, ale její hloubka, přítomnost infekce a ischemie. Závažnost a rozsah defektu hodnotíme podle

Wagnerovy klasifikace:

Stupeň 1 – povrchová ulcerace (v dermis) Stupeň 2 – ulcerace zasahující pod subkutánní tukovou vrstvu bez klinicky závažné infekce Stupeň 3 – hluboká ulcerace s abscesem, rozsáhlejší flegmonou, osteomyelitidou nebo infekční artritidou, tenditidou nebo nekrotizující fascitidou Stupeň 4 – lokalizovaná gangréna - prsty, přední část nohy nebo pata Stupeň 5 – gangréna nebo nekróza celé nohy.

V akutní fázi je nutné vyloučit jakýkoli tlak, který negativně ovlivňuje mikrocirkulaci ve tkáních nohy. Sestra ví, že k eliminaci tlaku jsou vhodné některé z těchto možností:

– Speciální tvarovaná obuv (profylaktická, terapeutická nebo ortopedická, odlehčovací vložky) – sestra zjistí možnosti pacienta opatřit si předepsanou obuv nebo opatření obuvi sama zprostředkuje.- Kontaktní semirigidní fixace – provádí zkušený specialista.- Podpažní, ev. francouzské berle (Číselník VZP, skupina 12) – základem je seřízení délky berlí a nastavení ruček odborníkem, nejlépe ihned v ordinaci. Správná úprava výšky berlí je prevencí vzniku cervikokraniálního a cervikobrachiálního syndromu. Důležitý je i nácvik chůze po rovině a po schodech, aby odlehčování nebylo předstírané.- Invalidní vozík (Číselník VZP, skupina 07) – předepisuje specialista (rehabilitační, ortoped, neurolog, internista). Některé větší agentury domácí péče, Charita apod. nabízejí dočasné zapůjčení invalidního vozíku.- Klid na lůžku – v praxi to znamená, že nesmí jít ani na toaletu apod. Vyloučení tlaku v místě poranění platí i pro polohu vsedě.

V ústavní péči je spolupracující pacient s DM zařazen do kategorie 2 (částečně soběstačný, schopen pohybu na invalidním vozíku nebo důsledně odlehčuje na podpažních berlích) nebo kategorie 3 (vyžadující zvýšený dohled při přechodném omezení pohybu). Bohužel diabetici většinou nechápou význam striktního zákazu zatěžování poraněné končetiny a především v domácím prostředí tuto důležitou součást léčby porušují.

Lokální ošetřování rány

Aby lokální léčba terapeutickými obvazy byla účinná, musí se zpřístupnit a připravit spodina rány. To spočívá v chirurgickém odstranění devitalizované tkáně, v léčbě infekce a zvládnutí sekrece. Důležité je i zajištění odpovídající vlhkosti v ráně, podpora granulace a epitelizace, ochrana vytvořené granulační a epitelizační tkáně. U nekrotické tkáně je nutný chirurgický debridement s drenáží, vhodné je i sušení jodovými preparáty (Inadine, Braunovidon, Betadine).

Při suché gangréně dochází k mumifikaci a odloučení ischemizované tkáně od zdravé, kterou lze chirurgicky odstranit. Při rehydrataci nekrotické tkáně s využitím hydrogelů, hydrokoloidů hrozí vznik infekce. Suchá gangréna se tak změní na vlhkou a vzniká riziko rozšíření infekce. Je doporučováno odstranění nekrotické tkáně skalpelem, kdo může, využívá např. hydroterapii Versajetem, V. A. C. (Vaccum-Assisted closure). Kromě debridementu rány je nutné odstranění hyperkeratóz a kalusů z defektu i jeho okolí.

Infikovaná rána je pro diabetika vysoce riziková. Hrozí sepse, která pacienta ohrožuje na životě a mnohdy se musí akutně přistoupit k amputaci. U diabetika mohou klasické známky infekce chybět nebo mohou být redukovány. Indikátory infekce: nažloutlá až šedá báze vředu, modravá barva a vyblednutí okolní tkáně, purulentní exsudát, palpační fl uktuace, praskání, lupání, tvorba eschar, píštěle s podminovanou nebo exponovanou kostí, absces, zápach, degenerace rány, prodloužené hojení.

Obnovení bakteriální rovnováhy je nezbytné pro zrychlení hojení. Léčba infekce se řídí podle klinického obrazu a mikrobiologických vyšetření – stěrů, punktátů, hemokultur krve. Cíleně jsou nasazována antibiotika, spolupracuje se s antibiotickým centrem a i po zvládnutí infekce je nutná kontrola a prevence reinfekce. V komplexní terapii jsou součástí léčby pravidelné převazy, ošetření chirurgem, laváže a obložky dezinfekčními roztoky (Prontosan, Braunol, Betadine).

Z terapeutických obvazů jsou vhodné antiseptické obvazy (Inadine, Braunovidon, Bactigras), obvazy s aktivním uhlím (Actisorb Plus) a v indikovaných případech také materiály se stříbrem (Silvercel, Askina Ag Calgitrol, Acticoat, Aquacel Ag, Atrauman Ag…).

Povleklou ránu je nutné zbavit fibrinových náletů, které ulpívají na spodině. K demarkaci povlaku uplatňujeme mechanický a autolytický debridement. Podle stavu rány a sekrece aplikujeme hydrogely (Nu-Gel, Askina gel, Intrasite gel, Flamigel…), antiseptika (Inadine, Braunovidon, Bactigras), obvazy se stříbrem (Silvercel, Askina Ag Calgitrol, Acticoat, Aquacel Ag, Atrauman Ag…), hydrofibery (Aquacel, Aquacel Ag) a další.

Granulační tkáň má červenou barvu a roste postupně od vyčištěné spodiny. Pro tento proces musíme zajistit přiměřeně vlhké prostředí v ráně, při převazech netraumatizující sejmutí obvazu a šetrnou toaletu tkáně.

K oplachu volíme neagresivní roztoky (Prontosan). Růst granulační tkáně podporujeme aplikací hydropolymeru (Tielle), pěnových hydroaktivních krytí (Askina Derm, Cutinova Hydro, Biatain…), hydrofiberu (Aquacel, Aquacel Ag), bioaktivních preparátů (Promogran), kolagenů (Catrix), hydrokoloidů (Granufl ex Extra P in, Askina Hydro, Tegasorb…) apod.

Trh nabízí širokou škálu terapeutických obvazů. Epitelizace je poslední fází hojení. Tkáň má růžovou nebo perleťovou barvu, roste od okrajů nebo tvoří ostrůvky v ráně. Indikovanými obvazy jsou hydrokoloidy (Granufl ex Extra P in, Askina Hydro…), neadherentní krytí (Atrauman, Jelonet, Adaptic, Grassolind, Melolin…) apod.

Nový epitel je snadno zranitelný, proto je třeba nový kožní kryt chránit například filmovými obvazy (Bioclusive, Tegaderm, Opsite, Cavilon…). Důležitou součástí péče o diabetiky je včasná a stálá edukace, zvyšování compliance pacienta i jeho rodiny a důsledná prevence vzniku pozdních komplikací diabetu. Diabetik musí být přesvědčen o významu dodržování léčby. Život s DM znamená podstatnou změnu životního stylu a je třeba vědět, že každý není schopen se mu podrobit. Edukace je tedy trvalou a nikdy nepřestávající povinností zdravotníků.

SOUHRN

Cílem komplexní léčby ulcerací je co nejrychlejší obnova funkce poškozených tkání, což je především úlohou lékaře. Léčba však vyžaduje komplexní péči, a proto se na ní zpravidla podílí široký tým odborníků, diabetologem a podiatrem počínaje, nutričním terapeutem, týmem sester a psychologem konče. Správná léčba a dobrá spolupráce pacienta je významným předpokladem pro odvrácení komplikací. Ve sdělení se zaměřujeme na úlohu sestry v návaznosti na práci dalších odborníků léčebného týmu.

SUMMARY

The goal of complex ulcer treatment is the fastest possible renewal of functions of the compromised tissues which is mostly a physician’s responsibility. The treatment requires comprehensive care, therefore it is provided by a team of professionals, diabetologists, podiatrists, nutritional therapists, nurses, psychologists. Proper treatment and good cooperation with the patient is a necessary requirement for prevention of complications. In the article we describe the role of a nurse within the treatment team.

O autorovi: Lenka Šeflová, Martina Holíková, II. interní klinika FN a LF UP v Olomouci (lenka.seflova@fnol.cz)