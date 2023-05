Únava jako důležitý indikátor kvality života

SOUHRN

V příspěvku vás seznámíme s výsledky hodnocení únavy u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk.

SUMMARY

A quality of life of cancer patients after transplantation of blood forming cells is often compromised by fatigue. Therefore, nurses regularly asses severity of fatigue during providing nursing care and, together with the patient, incorporate their findings into cae planning. In the article we will present our findings of fatigue survey in patients after the blood forming cells transplant.

Transplantace krvetvorných buněk představuje pro onkologicky nemocné velkou zátěž, a to jak fyzickou, tak psychickou. Tento výkon, který navazuje na vysokodávkovanou chemoterapii, je často spojen s mnoha vážnými komplikacemi. Mezi často se vyskytující příznaky u onkologicky nemocných patří únava.

Její prevalence se odhaduje mezi 75–96 %. Nemocní často pociťují nedostatek energie pro zvládání základní sebepéče i dalších činností, a proto je nezbytné při plánování ošetřovatelské péče závažnost a průběh únavy sledovat. Únava spojená se snadnou unavitelností a sníženou kapacitou udržet výkon se u nemocných s nádory objevuje bez předchozí námahy a jejím výsledkem je nedostatek energie, pocit vnitřního neklidu, apatie a snížení psychické aktivity, což vede k závažnému narušení kvality života.

Při posuzování únavy u onkologicky nemocných klientů má nepostradatelnou úlohu anamnéza, jelikož nám v ní klient sděluje všechny své problémy, potřeby a očekávání. Během rozhovoru je nutné soustředit se na zhodnocení závažnosti únavy, určení časových charakteristik, působících faktorů a v neposlední řadě zhodnotit vliv únavy na vlastní kvalitu života. Dále by se měl rozhovor týkat zjištění míry nedostatku energie, svalové slabosti, bolesti, poruch spánku, dysforických nálad a poruch kognitivních funkcí (např. myšlení, paměť, orientace atd.). Subjektivní sebeposouzení únavy pacientem je v posuzování závažnosti únavy zlatým standardem.

Metoda

K posuzování závažnosti únavy bylo použito subjektivní posouzení únavy pacientem. Toto subjektivní hodnocení bylo objektivizováno pomocí VAS 0–10 (vizuálně analogické škály), kde bod 0 znamená „žádná únava“ a bod 10 „maximální únava“, kterou si nemocný umí představit. Toto hodnocení probíhalo 2krát denně po dobu pobytu nemocných na transplantační jednotce. Do sledovaného souboru nemocných byli zařazeni nemocní po transplantaci hematopoetických buněk. Soubor „A“ tvořili nemocní po autologní transplantaci krvetvorných buněk, celkem bylo sledováno 46 nemocných, jejich průměrný věk byl 50 let, 59 % tvořili muži, 41 % ženy. Nejvíce zastoupenou skupinou v tomto souboru byli nemocní s diagnózou mnohočetný myelom (MM) – 61 %, dále nehodgkinský lymfom (NHL) –22 %, Hodgkinova choroba (HL) – 13 %, akutní lymfatická leukemie (ALL) – 4 %.

Soubor „B“ tvořili nemocní po alogenní transplantaci hematopoetických buněkcelkem bylo sledováno 19 nemocných, jejich průměrný věk byl 40 let, 68 % tvořili muži, 32 % ženy. Nejvíce zastoupenou diagnózou byla akutní myeloidní leukemie (AML) – 37 %, chronická myeloidní leukemie (CML) – 32 %, HL – 10 %, ALL – 5 %, chronická lymfatická leukemie (CLL) – 5%, NHL – 5 %.

Výsledky

Sledování jednoznačně potvrdilo významný výskyt nemocných s únavou. Ve skupině A, ve které byli zařazeni nemocní po autologní transplantaci krvetvorných buněk, se únava vyskytovala v průběhu celého pobytu u 27 % nemocných na stupni 2, u 18 % nemocných na stupni 3. Průměrná délka pobytu na transplantační jednotce byla 13,2 dne.

Závěr

Šetření jednoznačně potvrdilo výskyt a závažnost únavy u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk. V zájmu zajištění kvalitní ošetřovatelské péče je třeba nejenom pravidelně monitorovat stupeň únavy, ale je nutné sledovat i další charakteristiky – délku trvání, psychosociální aspekty, vliv výživy, prostředí, interakce únavy s jinými příznaky, např. bolestí, a tyto poznatky uplatňovat při plánování ošetřovatelské péče společně s nemocným.

O autorovi: Marie Zítková, Mgr. Petra Juřeníková Zuzana Danišová, Lada Fínová Interní hematoonkologická klinika FN Brno, LF MU, Brno (mzitkova@fnbrno.cz