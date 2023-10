Úspěšná léčba hepatitidy typu C

Od roku 2014 jsou pacienti s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater v Institutu klinické a experimentální medicíny léčeni zcela novými léky, tzv. přímo působícími antivirotiky, která přímo zastavují množení viru v játrech. Účinnost je vysoká, vyléčí totiž více než 90 % případů. I díky tomu je přelomová metoda považována za největší pokrok v léčbě jaterních chorob za posledních 20 let. Je nejen vysoce účinná, ale má minimum nežádoucích účinků. U příležitosti Světového dne hepatitidy, který si každoročně připomínáme 28. července, a tři roky po zahájení této nové léčby, poprvé shrnuli odborníci z IKEM její dosavadní účinnost a výsledky.

V IKEM je jaterní cirhóza způsobená chronickou hepatitidou typu C na předním místě mezi indikacemi k transplantaci jater. Nyní, tři roky po zahájení nové léčby chronické hepatitidy C, lékaři podrobně zanalyzovali výsledky a přínos této léčby pro pacienty. „U transplantovaných pacientů, kterým se infekce virem hepatititdy C vrátila, jsme vyhodnotili účinnost léčby. Zatímco dříve jsme nespecifickou, imunostimulující léčbou vyléčili pouhých 41 % pacientů, nové léky vedou k eliminaci infekce ve více než 90 % případů. Je to skvělé číslo a neskutečný obrat pro zdravotní stav pacienta. Již nyní můžeme říci, že protivirová léčba má zásadní vliv na přežití po transplantaci. Pacienti, kteří byli léčeni nespecifickou léčbou, přežili v 82 % 2 roky po transplantaci. V současné době ti, kteří dostanou nová antivirotika, mají za stejné časové období přežití v 97 %, a to je významný rozdíl,“ říká MUDr. Soňa Fraňková, lékařka hepatologické ambulance IKEM.

Transplantace jater sice vyléčí jaterní cirhózu a cirhotická nefungující játra se nahradí játry zdravými, ale nevyléčí virovou infekci. Virus hepatitidy C okamžitě infikuje transplantovaná játra, ve kterých se znovu rozvine chronický virový zánět typu C. Ten v transplantovaných játrech probíhá mnohem rychleji a nevratně je může poškodit již za 1–3 roky. „V minulosti proto pacienti, kteří podstoupili transplantaci jater pro cirhózu při chronické hepatitidě C, žili po transplantaci podstatně kratší dobu než ti, kteří transplantaci jater podstoupili pro jiné choroby. Léčba chronické hepatitidy C byla do roku 2014 svízelná, k dispozici byly jen preparáty odvozené od lidského interferonu alfa, které vedly k odstranění viru z jater nespecifickým zvýšením imunitní odpovědi. Léčba byla provázena závažnými nežádoucími účinky v podobě teplot, bolestí hlavy, únavy a nechutenstvím, často musela být předčasně ukončována pro závažné bakteriální infekce nebo poruchu krvetvorby. Od roku 2014 jsou pacienti s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater v IKEM léčeni zcela novými léky, tzv. přímo působícími antivirotiky, která přímo zastavují množení viru v játrech. Nová léčba chronické hepatitidy C je považována za největší pokrok v léčbě jaterních chorob za posledních 20 let. Je vysoce účinná a má jen velmi málo nežádoucích účinků,“ podotýká zástupce přednosty pro výzkum a výuku Kliniky hepatogastroenterologie IKEM MUDr. Jan Šperl, CSc.

Nová léčba přímo působícími antivirotiky trvá jen tři měsíce, pacienti ji velmi dobře tolerují a navíc většinu z nich dokáže virové infekce úplně zbavit. „Jsme velmi rádi, že jsme v tak krátké době získali jednoznačný doklad o účinnosti nové léčby chronické hepatitidy C v podobě zlepšení přežití pacientů po transplantaci jater. Od počátku jsme věděli, že nová léčba je krátká, vysoce účinná a bezpečná. Navíc je pro pacienty i lékaře velmi komfortní ve srovnání s léčbou předchozí. Občas jsme museli čelit nepříjemným otázkám, zda je tak vysoká cena adekvátní. Když se podíváme na aktuální pozitivní data o zlepšení přežití pacientů, můžeme jednoznačně odpovědět, že ano. Skutečnost, že jsme schopni doložit pozitivní vliv nových léků již tři roky po jejich uvedení do praxe též jednoznačně dokazuje, že rozdíl mezi účinností nové a předchozí léčby je obrovský,“ říká přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Každoročně na problematiku a závažnost této nemoci upozorňuje Světový den hepatitidy, který si připomínáme vždy 28. července. Celosvětová akce si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o žloutence, jejíž výskyt je alarmující a povědomí o ní je velmi malé.