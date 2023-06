Ústecký kraj chce očkování proti meningokoku

Šíří se kapénkovou infekcí a postihuje hlavně mladé lidi mezi 15. a 25. rokem života.

„Zákeřnost onemocnění je hlavně v tom, že se z počátku projevuje podobně jako nachlazení. Nejhorší na nemoci je, že má hodinový průběh,“ uvedl ředitel ústecké krajské hygienické stanice Josef Trmal.

To znamená, že pokud se onemocnění nepodchytí včas, má velmi rychlý průběh. Nakažený umírá do několika hodin. Lékaři by proto uvítali jakékoli očkování.

Očkování zatím není povinné, vakcína proti meningitidě typu C stojí 100 nebo 850 korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna na to nepřispívá ani korunou. Krajští radní včera dopisem vyzvali ředitelku pojišťovny Jiřinu Musílkovou k jednání o příspěvku.

„Zatím jsme schválili příspěvek na očkování ve výši dvou milionů korun. Uvidíme, kolik přispěje VZP. Pokud bude potřeba více, budu prosazovat uvolnění třeba pěti milionů,“ řekl včera hejtman Jiří Šulc.

Impulzem k rozhodnutí radních očkovat mládež proti meningitidě byla podle hejtmana dvě úmrtí mladých lidí v uplynulých dvou měsících: dvaadvacetiletého studenta teplické konzervatoře a dvacetileté dívky z Litoměřic.

„Děti v Ústeckém kraji jsou nejohroženější ze všech ostatních krajů kvůli snížené imunitě,“ vysvětlil Šulc s tím, že cílovou skupinou očkování budou mladí ve věku 15 až 19 let. Očkovat je chceme vakcínou proti meningitidě typu C.

K dispozici jsou podle Šulce dvě vakcíny: jedna za 100 korun, ale její účinek je pouze dvou až tříletý, druhá je za zhruba 850 korun, ale výrobce slibuje desetiletou až patnáctiletou účinnost. Proti meningokoku B lékaři sérum nemají, je předmětem výzkumu.

Primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý včera řekl, že lékaři vítají každé očkování. Podle něj by se ještě mělo diskutovat o věku mladých lidí, kteří by byli očkováni.

„Možná by to mohl být už věk 12 až 15 let,“ uvedl. Očkování by bylo dobrovolné a prováděli by jej praktičtí lékaři. Informace pro rodiče by šly přes střední školy a učiliště. Systém financování tohoto záměru bude záležet na výsledcích jednání se zdravotními pojišťovnami a lékaři.

Jedinou prevencí proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C je očkování, které v Česku zatím není povinné. Na očkování nyní přispívá šest z devíti zdravotních pojišťoven.

„Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá 230 korunami, Pojišťovna ministerstva vnitra 700 korunami a Oborová pojišťovna 800. Všeobecná nepřispívá vůbec, má však nejvíce pojištěnců, proto hlavně s ní chceme jednat,“ doplnil hejtman.

Mezi nejčastější příznaky meningitidy patří celková nevolnost, vysoká teplota, zvracení, zimnice a bolest hlavy. Inkubační doba je jeden den až šest dnů.

