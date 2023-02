V brazilském Sao Paulu byl zjištěn virus dětské obrny

Vzorek s virem byl odebrán v březnu na mezinárodním letišti Viracopos. Virus podle WHO odpovídá kmenu, který vědci nedávno izolovali v případu nákazy v Rovníkové Guineji.

WHO považuje za nízké riziko, že se virus z Brazílie rozšíří do dalších zemí. V případě zmíněného afrického státu je však taková hrozba podle WHO vysoká. V Brazílii nebyl zaznamenán případ dětské obrny od roku 1989.

Dětská obrna obvykle nakazí děti do pěti let věku, šíří se zejména znečištěnou vodou. Proti nemoci neexistuje žádná specifická léčba či lék. V oblasti prevence ale existují vakcíny.