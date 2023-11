V Česku se stahují další injekční pera pro těžké alergické reakce

Jde o výrobky firmy Meda Pharma, a to Epipen 300 mikrogramů a Epipen Jr. 150 mikrogramů. V Česku se ale zatím zmíněná závada neobjevila. Při prudké alergické reakci hrozí i smrt. O možných závadách informoval SÚKL již dříve, ale zatím byl pouze pozastaven prodej. „Tato závadná pera se od pacientů původně nestahovala, jelikož nebyl k dispozici dostatek náhradních přípravků,“ sdělila mluvčí ústavu Lucie Přinesdomová.

Nyní však již na českém trhu je dost epipenů z jiných šarží nebo náhradní přípravek Emerade. Pacienty, kteří u sebe mají epipeny ze šarží, u kterých se v cizině objevila závada, by tak měli epipeny vrátit do lékáren. Vrátit je možno i načatá balení. V lékárně poté lidé dostanou nový epipen z jiné šarže, nebo si mohou od lékaře nechat předepsat Emerade. Dotčené přípravky mohou vracet až do 30. června.

Pokud v lékárně nebude možno výměnu provést, mají se lidé podle SÚKL obrátit na zástupce držitele rozhodnutí o registraci přípravku na telefonním čísle 602 355 996 nebo e-mailu officecz@mylan.com.

Injekční pera epipen se používají při rychle nastupující alergické reakci, takzvaném anafylaktickém šoku. Reakci mohou vyvolat třeba alergeny v potravinách či lécích nebo hmyzí kousnutí a bodnutí. U postiženého se pak může objevit zarudnutí kůže, otok jazyka nebo hrdla, ale i zástava srdce. Anafylaktický šok tak může skončit i smrtí.