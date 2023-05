V ČR akutně chybí vakcína proti tetanu, MZ ji prý objednalo

Přerušení dodávek všech očkovacích látek proti tetanu potvrdil ČTK lékový ústav, který už požádal ministerstvo zdravotnictví o řešení. Náměstek Petr Nosek ČTK řekl, že ve čtvrtek večer ministerstvo rozhodlo o dovozu dalších vakcín, měly by být dostupné příští týden.

Podle mluvčí lékového ústavu Veroniky Babicové Petlákové dosud byly v ČR registrovány dvě očkovací látky proti tetanu a jedna ve specifickém léčebném programu. „Dodávky Alteany byly přerušeny k 1. září 2009, dodávky Tetavaxu k 1. únoru 2013 a dodávky Tetanolu PUR k 10. únoru 2013,“ upřesnila.

„Ministerstvo přijalo mimořádné opatření k ochraně veřejného zdraví, které umožní, že do oběhu bude uveden neregistrovaný léčivý přípravek Tetanol PUR s označením obalu ve španělštině. Jde o zhruba 14.000 dávek v balení po jedné ampuli v indikaci při poraněních a nehojících se ranách a 40.000 dávek v balení po deseti ampulích pro potřeby pravidelného očkování,“ uvedl Nosek.

Tetanus je velmi nebezpečné infekční onemocnění, způsobuje ho bakterie Clostridium tetani, která je v trávicím traktu koní, skotu a někdy i lidí. Do okolního prostředí se dostává výkaly, zapouzdřená přežívá i několik desítek let. Do těla se dostane poraněnou kůží, aktivuje se a začne vylučovat jedovaté látky napadající nervový systém. Velké procento nakažených umírá na zástavu dechu, nebo selhání srdce.

V Česku je v současnosti toto onemocnění i díky plošnému očkování velmi vzácné. Udávají se tři až deset případů nákazy ročně, většinou u lidí se sníženou imunitou. Statistici neevidují od roku 2002 žádné úmrtí, starší statistiky nezveřejnili.

Očkování proti tetanu je povinné, hradí ho zdravotní pojišťovny. První dávku dostane dítě mezi 13. až 15. týdnem života v rámci takzvané hexavakcíny, druhá a třetí dávka se dává vždy s odstupem jednoho měsíce, čtvrtá s odstupem šesti měsíců. Přeočkování je v pěti až šesti letech, ve 14 až 15 letech, v dospělosti pak v deseti až patnáctiletých intervalech.