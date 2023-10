V ČR se jako novinka zavádí léčba infuzemi vitamínu C

Připomněl, že běžné dávky vitamínu C ze stravy či tablet pokryjí jen běžné fyziologické potřeby. Do krve se nedostane přes střevní bariéru dost vitamínu C. I kdyby člověk spolykal megadávky, tělo je vyloučí močí.

Infuzí se dostane do krve dávka, která působí protiinfekčně, protizánětlivě a antioxidačně. „Když se dávka ještě navýší, tak se v posledních amerických studiích ukazuje, že působí i protinádorově,“ řekl Procházka. Proto nyní farmakologové seznamují s výsledky studií a spektrem účinků české lékaře.

Infuze lze využít při prevenci chřipky, při alergiích, autoimunitních onemocněních, jako je Crohnova choroba, a také pro léčbu rakoviny. Léčba je nevhodná pouze pro lidi s porušenou funkcí ledvin a ledvinnými kameny.





Pro prevenci cévních a nádorových onemocnění se doporučuje koncentrace vitamínu C v plazmě alespoň 0,9 mg/cl, což odpovídá dennímu příjmu 100 až 200 miligramů vitamínu. Pro dosažení léčivých účinků je nutné vytvořit v krvi koncentraci 10 až 15 krát vyšší.

„Dávka 0,1 gramu na kilogram tělesné hmotnosti podpoří imunitu a potlačuje zánět, a jak ukazují poslední studie v onkologii, v dávce 0,75 až 1,5 gramu na kilogram tělesné váhy působí toxicky cíleně na nádorové buňky,“ shrnul Procházka.

Vitamín C posílí protinádorový účinek klasické onkologické léčby a zároveň ochrání před jejími účinky zdravé buňky. Navýší šanci na vyléčení, nebo alespoň přispěje k omezení vedlejších účinků a kvalita života pacienta se zlepší.

Infuze vitamínu C podává už několik měsíců Komplexní onkologické centrum v Liberci. Podle tamní lékařky Marty Holíkové například u pacienta s pokročilou rakovinou slinivky šířící se i do jater se už po třech týdnech léčby upravily jaterní testy a celkově se zlepšila kvalita jeho života.

Zdravotní pojišťovny infuze vitamínu C neplatí. Teoreticky by si je nemocnice mohly zahrnout do paušální léčby, v praxi ale si většinou pacienti musejí infuze koupit. Lékař jim musí napsat recept. Dávka pro dlouhodobou léčbu stojí 460 korun, pro jednorázové použití 750 korun.