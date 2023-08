V ČR se ročně narodí 600 dětí s vrozenou srdeční vadou

Podle ní centrum odhaluje vrozené srdeční vady u plodu už v prvních třech měsících těhotenství, což pomáhá lepší péči i kvalitnějšímu životu dítěte. Uvedla, že rodiče se mohou také včas rozhodnout pro potrat. Celosvětově se podle Jičínské rodí šest až deset dětí s vrozenou srdeční vadou na 1000 novorozenců. „Jedna třetina jsou vady kritické, které je potřeba řešit například chirurgicky nebo jinými způsoby,“ uvedla Jičínská.

Podle ní se počet novorozenců s vadami za poslední roky nijak výrazně neliší, avšak díky včasnějšímu odhalování mohou lékaři lépe problémy sledovat a připravit se na zákrok po narození. Tím eliminují potíže, kterými by jinak takový člověk po celou dobu života trpěl, a mohou výrazně zvaklitnit jeho život. Druhým pozitivem dřívějšího odhalení vady je to, že se rodiče mohou v raném stadiu rozhodnout těhotenství ukončit. U plodů s vadami je to až v polovině případů. „Nyní vady odhalujeme ve 13. týdnu. Když se na ně dříve přišlo třeba ve 24. týdnu a plod už se v matce hýbal, těžko se mluvilo o interrupci,“ řekla Jičínská.

Výhodou brněnského centra je spolupráce lékařů z více oborů. Na jednom pracovišti se tak setkávají gynekologové, genetici i kardiologové a k dispozici je v budově i laboratoř. „Dříve musely matky jezdit na různá pracoviště po celém Brně. Na výsledky se pak muselo čekat. U nás je vše ve velmi krátkém čase. Gynekolog pracuje s matkou, genetik může určit vývojové vady a kardiolog v případě problémů se srdcem plánuje, co s tím,“ uvedl vedoucí lékař centra Pavel Vlašín.

Srdeční vady tvoří podle Vlašína zhruba třetinu ze všech vrozených vad plodů. Další podstatnou část tvoří problémy s ledvinami a do zbylé třetiny spadají například problémy mozku, rukou a nohou, rozštěpy patra a podobně.