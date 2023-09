V Hradci umějí operace, které vrací lidem zrak

„Pane primáři, po operaci všechno v pořádku. Moc vám za všechno děkuju,“ říká v nově vymalované chodbě skoro dojatě muž, kterého Pavel Rozsíval nedávno operoval kvůli šedému zákalu.

„Tak to jsem rád. Až budete potřebovat, tak se zase stavte,“ odpovídá mu laskavým hlasem šedesátiletý přednosta a prochází plnou čekárnou, aby zkontroloval své podřízené.

Spokojených pacientů potkal Rozsíval minulý čtvrtek hned několik a každý den jsou jich desítky. A není se vlastně ani co divit. Právě na hradecké klinice se podle největších českých lékařských špiček, které HN oslovily v minulých čtrnácti dnech, dělá dnes ta nejlepší oční medicína v Česku.

„Asi to bude tím, že jsme tady vychovali několik přednostů klinik, primářů a dalších vedoucích lékařů, kteří dnes působí jinde. Možná si pamatují, že jsme jim něco dali a že jsme na ně nebyli zlí,“ uvažuje skromně ve své nově vybavené kanceláři muž oblečený v typicky bílé košili s krátkým rukávem a v dlouhých bílých kalhotách.





První česká umělá rohovka

Jenže tak jednoduché to nebude. Všichni oční lékaři totiž dnes moc dobře vědí, že to byl právě Pavel Rozsíval, kdo před pěti lety v hradecké nemocnici jako první Čech v historii transplantoval umělou rohovku. Vrátil tak zrak pacientovi, jenž byl v té době nejen prakticky slepý, ale kterému by navíc transplantace běžné rohovky prakticky nepomohla.

„Ten pacient byl velmi těžce zrakově postižený. Na jedno oko neviděl vůbec a na druhé viděl kvůli nemocné rohovce jen světlo před okem. Když jel po transplantaci z nemocnice domů, potřeboval si nakapat do oka, tak si sundal obvaz a zjistil, že najednou vidí. A že vidí úplně výborně. Takovou radost, jak se ten člověk zalykal štěstím, jsem před tím ani potom dlouho neviděl,“ vzpomíná na svůj největší kousek Pavel Rozsíval, který od té doby transplantoval umělou rohovku už patnáctkrát.

Léčíme všechny oční vady

Jeho klinika však není zdaleka známá jenom díky umělé rohovce. Jako jedna z mála očních klinik dělá v očním lékařství prakticky všechno. Od těžších zákroků, jako jsou komplikovaná odchlípení sítnice, operace komplikovaných šedých a zelených zákalů nebo vyšetření zrakového nervu a zrakových center v mozku, až po běžnější zákroky, např. voperování speciálních nitroočních čoček či laserové operace krátkozrakosti a dalekozrakosti.

„Naše pracoviště poskytuje plné spektrum výkonů. Snad jediné, co neděláme, je ozařování nádorů, protože na to je v Praze speciální gamanůž. Na druhou stranu je naší výhodou, že u nás máme nejlepší oční laser na operace krátkozrakosti či dalekozrakosti na světě,“ doplňuje Rozsíval.

Nejvíce se v Hradci specializují na operace šedého zákalu. „Těch za rok uděláme přes 3,5 tisíce, což je asi nejvíc v republice. Já sám jsem za svůj život provedl už 30 tisíc operací šedého zákalu, takže mám vlastně celé okresní město lidí, které jsem operoval,“ usmívá se Rozsíval, jenž kromě operování napíše o svém oboru jednu až dvě knihy ročně, pravidelně jezdí na ty nejprestižnější světové kongresy a je členem všech významných evropských i světových společností očního lékařství, včetně té úplně nejprestižnější – Americké oftalmologické akademie.

Čeští pacienti mají podle Rozsívala přístup ke stejně kvalitní zdravotní péči o oči jako lidé v západní Evropě. „Čeští pacienti dostávají v očním lékařství péči na naprosto standardní světové úrovni. Novinky, které se objeví ve světě, se k nám dostanou během několika měsíců,“ upozorňuje Rozsíval.

Jednu z takových novinek se ostatně chystá Oční klinika v Hradci představit už na začátku letošního prosince: Pavel Rozsíval bude transplantovat umělou rohovku podle úplně nové metody, která je díky unikátnímu laseru nejen ohleduplnější vůči pacientům, ale měla by u lidí vyvolávat mnohem méně odmítavých reakcí než běžná umělá rohovka. „Bude to úplná novinka a my budeme v tomto případě znovu první,“ popisuje Rozsíval.

Kvalita je i v Praze a v Brně

Oční klinika v Hradci vyhrála v hlasování lékařských kapacit s velkým náskokem před Oční klinikou Ústřední vojenské nemocnice a Oční klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na dalších místech skončily oční kliniky pražské vinohradské nemocnice a Fakultní nemocnice v Brně. „Všechny čtyři mají velmi vysokou úroveň. Jsou to pracoviště s námi plně srovnatelná,“ chválí své kolegy z Prahy a Brna Pavel Rozsíval.

