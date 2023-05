V Jemenu je nakaženo cholerou podle MVČK milion lidí

Zdroj: Redakce

V Jemenu je cholerou nakažen už milion lidí. Oznámil to včera Mezinárodní výbor Červeného kříže. Je to poprvé, co se počet nakažených vyšplhal k milionu. Onemocnění se začalo šířit letos v dubnu a podlehlo mu přes 2000 lidí.