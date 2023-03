V Jihočeském kraji bylo letos 105 případů klíšťové encefalitidy

Přestože se ještě může ojediněle pacient s encefalitidou objevit, sezona tohoto onemocnění prakticky skončila. Novinářům to řekla ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. „Co se týče klíšťové encefalitidy, letošních 105 případů nepatří z dlouhodobého hlediska mezi sezony s absolutně nejvyšším výskytem. Nicméně loni byla sezona z tohoto pohledu poklidnější,“ uvedla. Dodala, že nejvíc případů se vyskytlo na Českokrumlovsku. Hygienici letos zároveň zaznamenali 231 případů lymské boreliózy. Je to téměř o 100 více než loni.

Jižní Čechy patří dlouhodobě k největším přírodním ohniskům klíšťových onemocnění v Evropě. Pokud lidé nejsou očkovaní proti encefalitidě, měli by před vstupem do lesa a křovin použít repelent, když na sobě po návratu domů najdou přisáté klíště, měli by ho okamžitě odstranit.

Léčba klíšťové encefalitidy, nehnisavého zánětu mozkových blan nebo mozku, není známa. Léčí se jen příznaky. V první fázi se objevují zvýšené teploty, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují nesnesitelné bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.

Borelióza je podle lékařů méně závažnou nemocí, může však způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčit se dá antibiotiky. Proti borelióze očkování není.

Letošní výskyt klíšťových onemocnění v Jihočeském kraji:

2016 2015

Encefalitida 105 59

Lymská borelióza 231 133

Zdroj: krajská hygienická stanice