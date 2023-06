V Jihomoravském kraji klesl počet očkovaných lidí proti chřipce

Podle ní by se lidé měli nechat očkovat právě nyní, kdy z pohledu hygieniků začíná další sezóna.

V Jihomoravském kraji žije skoro 1,2 milionu lidí. Počet očkovaných klesl z 5,5 procenta na čtyři. Podle hygieniků může očkování zabránit vzniku chřipky, která může vést k zápalu plic, zánětu mozkových blan nebo až k úmrtí. Ředitel krajské hygienické stanice Jan Mareček upozorňuje, že nejohroženější skupinou jsou lidé nad 65 let, kteří mají očkování zdarma.

Zatímco u lidí do 50 let zemře na chřipku jeden člověk na půl milionu obyvatel, u starších 65 let zemře 22 lidí na 100.000. „U starších lidí přirozeně klesá výkonnost imunitního systému, objevují se onemocnění srdce, cév, plic a cukrovka. V kombinaci s chřipkou mohou tyto nemoci způsobit lidem velké problémy,“ zdůraznila Renata Ciupek.

Podle ní mají starší lidé očkování hrazené pojišťovnou, avšak poslední údaje ukazují, že není očkovaná ani pětina z nich. „V populaci lidí starších 65 let je naočkováno necelých 18 procent,“ dodala.

Zřejmě kvůli menšímu rozsahu očkování zaznamenali hygienici letos v únoru chřipkovou epidemii, která měla rekordní počet nemocných. K lékařům přišlo s nachlazením a chřipkou přes 31.000 obyvatel, chřipku mělo zhruba deset procent z nich. Podle Marečka však bylo nemocných mnohem víc, ale protože nešli k lékaři, hygienici o nich neměli informace.

„Dobrou prevencí je očkování, kterým každý chrání sebe, členy rodiny, těžce nemocné, ale také děti do věku půl roku, které se nemohou očkovat,“ uvedla Ciupek. Kromě očkování mohou lidé nemoci předejít zdravým životním stylem, větráním, umýváním rukou a vyhýbáním se místům, kde je mnoho lidí.

Upozornila však, že není dobré plést si chřipku s akutními respiračními onemocněními. „Zatímco chřipku provází výrazná horečka, bolest hlavy a bolest kloubů s vyčerpávajícím kašlem, u nachlazení je horečka vzácná, bolest hlavy se objevuje zřídka a kašel s bolestí kloubů je mírný,“ řekla.