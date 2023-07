V Nemocnici Břeclav se potvrdila u muže západonilská horečka

Pacient je na infekčním oddělení. „Je již ve stabilizovaném stavu. O jeho propuštění se uvažuje,“ uvedla Svobodová. „Mohlo by to být tento týden,“ dodala.

Nemocnice další opatření nechystá. „Choroba je přenositelná pouze určitým druhem komárů. Zatím nebyl prokázán přenos z člověka na člověka,“ uvedla mluvčí. Nemocnice jedná s hygieniky, kteří by měli vydat doporučení dalšího postupu týkající se provozu transfuzního oddělení. Břeclavská nemocnice zatím nebude krev od pacientů odebírat, ale bude ji nejspíš nakupovat.

Vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek řekla, že situace se v tuzemsku v tomto směru monitoruje už několik let. „Problém je širší a týká se především zemí jižní Evropy, kde je výskyt onemocnění daleko vyšší než u nás. Situace u nás monitorujeme po mnoho let, děláme monitoring komárů, o tom problému se ví. Je ale velice těžké dát nějaké opatření, vakcinace není a z člověka na člověka se nemoc nepřenáší. Prevencí je, aby člověk nebyl komáry poštípán,“ uvedla Ciupek. Doporučila používat repelenty a v oknech sítě proti hmyzu, aby se zabránilo zalétávání komárů do obydlí. Totéž se doporučuje i pro cestovatele do zemí jižní Evropy

Onemocnění způsobuje vir zvaný západonilský virus, který přenášejí zejména komáři rodu Culex. Inkubační doba je tři až 14 dnů. Virus může dětem, starším lidem a lidem s oslabeným imunitním systémem způsobit encefalitidu či meningitidu. Při závažném onemocnění hrozí u rizikových pacientů i smrt. U zdravých lidí nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku, jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan.

Podle odborníků je virus opakovaně nalézán i u komárů, ptáků nebo koní v Česku, mnozí považovali jen za otázku času, kdy nakazí člověk. V Řecku, Itálii, Maďarsku, Srbsku a dalších evropských státech je letos podle odborníků abnormálně vysoký počet případů této choroby.

Západonilskou horečkou se v minulosti v roce 2007 na Kypru nakazil i populární herec Pavel Nový. Několik měsíců strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde se znovu učil chodit.