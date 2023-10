V nemocnici v Českém Těšíně se otevřel nový pavilon s dialýzou

Podle ní by nová dialýza s 12 místy měla usnadnit léčbu pacientům, kteří nyní museli dojíždět do Třince na Frýdecko-Místecku, kde už kapacita byla nedostačující, nebo do jiných měst. Podle lékařů navíc pacientů, kteří potřebují dialýzu, v regionu neustále přibývá. „Takové dojíždění je však pro nemocné velmi náročné nejen časově, ale také fyzicky,“ řekl vedoucí lékař Dialyzačního centra Třinec Roman Kantor.

Pacienti na dialýzu docházejí většinou třikrát týdně a procedura trvá čtyři až pět hodin. Za rok tak na středisku stráví více než 624 hodin, tedy celých 26 dní. „Kapacita třinecké dialýzy je plně využita, abychom mohli uspokojit zájem všech pacientů, jsme nuceni nabízet také noční ošetření. Díky novému středisku v Českém Těšíně budeme moci noční směny zrušit, čímž ulevíme nejen pacientům, které noční dialýzy vyčerpávají, ale samozřejmě také zaměstnancům,“ podotkl Kantor.

Nový pavilon nahradil původní objekt, ve kterém se v minulosti nacházel sklad civilní obrany a v posledních letech byl zcela nevyužitý. Kromě dialýzy v něm budou nově poskytovat své služby také psychiatrická, alergologická a nefrologická ambulance. Z původních prostor nemocnice se do nové budovy přesunula také interní, diabetologická, kardiologická a neurologická ambulance. V pavilonu se nachází také nová lékárna.

„Tyto ambulance byly umístěny v nevyhovujících prostorách, k tomu všemu v různých budovách areálu nemocnice. Nejenže teď pacienti naleznou vše na jednom místě, ale také se dočkají nového prodloužení ordinačních hodin, které si můžeme díky dostatečné prostorové kapacitě dovolit,“ řekla ředitelka Nemocnice Český Těšín Barbora Zbránková.

Nemocnice v Českém Těšíně je součástí společnosti Agel, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. V Česku provozuje 11 nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. Od roku 2007 vydala skupina v ČR na investice zhruba 3,5 miliardy korun, přičemž letos investuje do svých zdravotnických zařízení celkem 610 milionů korun.