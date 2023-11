V Plzeňském kraji je vakcína proti encefalitidě letos levnější

„Nejvýhodnější je absolvovat celou sérii injekcí na podzim. Za první a třetí dávku zaplatí lidé shodně 350 korun, druhá je však přijde pouze na 50 korun, tedy úhradu manipulačního poplatku,“ informovala klatovská okresní hygienička Anna Kubátová. Sada tří injekcí poskytuje ochranu na tři roky, pak se ještě jednou přeočkovává. Na očkování se dostavují zejména lidé pracující v lesích a zemědělství a školní děti. Statistika posledních deseti let, kdy očkování v regionu probíhá, není povzbudivá. Preventivní ochraně se podrobí v průměru 2,5 procenta obyvatel. Klíšťová encefalitida – zánět mozku – patří k nejzávažnějším virovým infekcím nervového systému s proměnlivým průběhem. Inkubační doba je 7 až 14 dnů. Na klíšťovku není lék. Terapie se zaměřuje na příznaky – otok mozku a vysoké teploty. Léčba probíhá zpravidla dlouhodobě. Letos skonali v ČR na následky nákazy dva lidé a jeden pocházel z Klatovska. „Po třiceti letech šlo o první úmrtí zaviněné klíštětem,“ dodala Kubátová, která zaregistrovala do konce září 17 případů onemocnění, nejvíce za posledních čtyřicet roků, zatímco za celý loňský rok to bylo patnáct pacientů. „Není vyloučeno, že počet ještě vzroste,“ obává se, protože v šumavském okrese, zejména v okolí Švihova, Žichovic, Pačejova a Horažďovic, je hustota infikovaných klíšťat vysoká. Plzeňský kraj dlouhodobě náleží v ČR k oblastem s nejvyšším výskytem klíšťového zánětu mozku. „Loni onemocnělo v kraji 82 osob, což znamenalo vzhledem k počtu obyvatel druhé místo v republice. Letos evidujeme 53 případů, z toho nejvíce postižených je ve věku od 55 do 64 let,“ uvedl vedoucí odboru epidemiologie Krajské hygienické stanice v Plzni Petr Pazdiora s tím, že kromě Klatovska jsou ohniska klíšťové nákazy také v katastrech Blovice, Starý Plzenec, Nepomuk, Hracholusky, Ošelín, Plasy, Vracov a jinde.

Karel Havlík, Právo, 9.10.2001