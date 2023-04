V příbramské nemocnici operují pouze akutní případy

Příbram – Potvrdil to MUDr. Pavel Marček, okresní rada a vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu Příbram.

Vodu z náhradního zdroje bere i porodnice

„Operativní zákroky provádíme podle mimořádného režimu improvizovaným mytím v pitné vodě, která je v nemocnici přistavena v cisterně,“ vysvětlil P. Marček. Stejný náhradní zdroj vody používá také příbramská porodnice. Maminky s dětmi, které se hlásí na svět, neposílají lékaři rodit do jiných okresů. Obdobnou svízel s vodou prožívají také stomatologové.

„Dělali si starosti, jak jednat s akutním ošetřením pacientů. Obávali se, zda nehrozí při zákrocích v dutině ústní riziko,“ upozornil na problém, o kterém jednal také s ředitelkou Okresní hygienické stanice Příbram MUDr. Vierou Šedivou.

„Potvrdili jsme jim, že vyplachovat ústa by si měli pacienti v ordinaci zase jen pitnou vodou. Při vrtání zubů, kdy je voda používána na chlazení, je již na zvážení každého zubního lékaře, jaký zdroj při zákroku použije – s vědomím, že voda z běžného zdroje je nyní považována jen za užitkovou, takže určité riziko to přináší,“ dodal.

Ve vodě mohou být i výkaly hlodavců

„Podle posledních výsledků voda v Příbrami bakteriologicky závadná není, ale nelze tuto možnost v souvislosti se záplavami vyloučit. Povodně obecně řečeno samozřejmě větší riziko infekcí přinášejí. Stav vody hygienici monitorují, protože se zvyšuje při jejím použití nebezpečí chorob, jako jsou leptospirózy nebo úplavice. Ve vodě mohou být i výkaly hlodavců a další příměsi, “ připustil.

Podělení se o starost je dobrou terapií

„Jediný náš psycholog, který pracuje na III. poliklinice a je k dispozici pro příbramské nemocnice, je MUDr. Hubený. Ten je však v současné době nemocný. Lidé, na které působí stres, se samozřejmě mohou obrátit i na soukromé psychiatry. Je však třeba počítat s tím, že jsou vázáni především svojí běžnou klientelou,“ vysvětlil. K uklidnění psychiky by měli roli sehrát v rodinách přímo její členové – především zástupci mladší a střední generace. Rodiče by si měli dávat pozor, co řeknou před dětmi, a zvýšenou pozornost by měli věnovat péči o seniory a jejich zklidnění.

„Měla by nastoupit lidská solidarita, projev lidskosti, nikoliv lítosti. Když člověk vidí, že na problém není sám, může ho to pozvednout. Jakákoliv pomocná ruka a podělení se o starost je dobrou terapií,“ připomněl zdravotní rada Marček.

MARIE BŘEŇOVÁ, Příbramský deník, 16.8.2002