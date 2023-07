Valašskomeziříčská nemocnice má nový přístroj pro vyšetření srdce

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (Vsetínsko) – řekla dnes mluvčí nemocnice Simona Součková.

Pacienti kardiologické ambulance museli dosud dojíždět na vyšetření až do Třince, Ostravy nebo do Olomouce. Akutní vyšetření jsou nyní díky přístroji prováděna ihned. Ostatní pacienti vyšetří lékaři po předchozím objednání do jednoho týdne.

„Jednou z priorit činnosti interního oddělení jsou srdečně cévní nemoci. Pořízení přístroje znamená významný přínos pro diagnostiku těchto chorob. Vyšetření provádějí tři odborní lékaři,“ uvedl primář oddělení Pavel Prodělal.

S pomocí nového přístroje se nemocnici podaří zkvalitnit také úroveň diagnostiky u dalších případů. Například takzvaná jícnová echokardiografie se provádí v těch případech, kdy je vyšetření přes hrudník nedostačující. Lékaři tyto způsoby vyšetření využívají také v rámci kontrol po zákrocích a operacích. Tato prohlídka je nutná v deseti případech ze sta vyšetřených pacientů.

Loni evidovala nemocnice přibližně 11.000 hospitalizací. Lékaři v ambulancích provedli zhruba 60.000 ošetření a vyšetření. Od letošního ledna nemocnici provozuje společnost Euromednet se sídlem v Třinci. Radnice s ní uzavřela smlouvu o dvacetiletém pronájmu.

ČTK